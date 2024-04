O frizurama, pregovorima i raspadu Mosta razgovaramo s večerašnjim gostom, Ninom Raspudićem. Nino, gdje se vi šišate? Isto kod Nene, ili?

"Ne, ja se šišam u salonu JFK kod frizera Josipa Kežića. Pozdravljam ga uvijek."

I sad smo ga besplatno reklamirali.

"Ova priča o frizerskim salonima nije nimalo naivna. Prije interneta frizerski saloni su bili informacijska čvorišta. U biti vrlo važna mjesta, pa i za politiku."

Mislite da je ovo bilo stvarno slučajni susret?

"Ne znam, ali koincidira s nekim novijim približavanjem... i ljubavi."

Da vas pitam. Očito se pregovori ne vode samo u Vladi i u stranačkim prostorijama, nego i po kafićima, frizerskim salonima. Gdje vi pregovarate?

"Pregovaram u Parku Stara Trešnjevka na dječjem igralištu. Godinama je već tako jer ima malu djecu. Tamo me se može naći. Tamo najčešće dajem izjave."

Miroslav Škoro sjedio je na istoj stolici gdje i vi. Kaže "ja te ljude iz Domovinskog pokreta danas ne poznajem". Mislite li vi sad isto o svojim kolegama iz Mosta ili ne?

"Ne. Ja sam ponosan na četiri godine koje smo proveli zajedno. Radili smo dobro. Mi smo doista bili armirani beton, ostali smo čvrsti i složni. I upravo zato što se na isti način nije moglo nastaviti u ovom mandatu, zbog niza razloga, bolje je bilo da smo politički krenuli svojim putem."

To je taj status armirani beton, iako sad malo zvuči da niste baš bili armirani beton?!

"Taj mandat je došao do svoga kraja. Bio je vrlo težak mandat. Mi smo radili nekakve ozbiljnije, važne, pa rekao bih i velike stvari. Sad izlazi Istina na vidjelo i o covid potvrdama i o radu Stožera i o kriminalu oko nabave covid opreme. Bilo je puno pokušaja da nas se zavadi, ali smo ostali čvrsti i složni i ponosan sam na taj mandat kojeg smo odradili skupa."

Sada više niste čvrsti i složni. U ogromnom dijelu javnosti vaš je odlazak pozdravljen kao principijelan. Zanima me čija je to bila odluka?

"Odluke su uvijek zajedničke. Mogu reći da sam u tom trenutku možda ja bio taj koji je doista povukao crtu jer se radilo o koži Marije Selak Raspudić. Od nje su se kolege ograđivale u kritičnom trenutku."

Govorimo o ovom pobačaju?

"U ključnom trenutku kampanje, Tako da nekako osjetio sam da ne može tako više dalje. Odluka je bila zajednička, ali ajde… Možda je nekakva dinamika došla s moje strane."

Surađivali ste s njima četiri godine. Nije baš da niste znali kakve tko tu ima stavove. Znači, znali ste tko su ti ljudi. Je li pobačaj, i taj komentar Marina Miletića, je li to bio jedini razlog?

"Ne, nije to uopće. Most tu nije imao definiran stav. Mi smo svi pro-life. Ja sam tu imao drugačije stajalište i prije četiri godine sam teško stradao u kampanji kao da sam sebe predstavljao kao monstruma koji u politici jedini cilj ima da silovanim ženama zabrani pobačaj. Marija je snažno za zaštitu života. Žao mi je što nisu pogledali većinom taj nastup, ali ona smatra da zakonska zabrana pobačaja nije rješenje. Nije put."

Ne, slažete se u tom pitanju?

"Ne slažemo se u potpunosti po tom pitanju, ali to je bila šina Mosta. Most je bio definiran kao stranka od centra na desno i nije tu uopće bilo pitanje merituma jer ni neki ključni akteri u toj cijeloj priči nemaju drugačiji stav, što je zanimljivo i u tom smislu su neke lijeve interpretacije otišle u pogrešnom smjeru."

Znači da se krivo interpretira tko u Mostu ima kakav stav o pobačaju?

"Trebali bi pitati sve te aktere da kažu javno njihov stav."

Onda koji je bio razlog? Rekli ste da nije to bio jedini razlog?

"Ono što je bilo nedopustivo, u kritičnom trenutku kampanje, par dana pred izbore, javno ograđivanje od svoje kolegice i de facto crtanje preferencijalne mete na čelo kod dijela Mostovih birača, što je potpuno pogrešno interpretirano i prezentirano. Mi smo ušli u politiku s načelima i upravo da bi se nastavio politički rad na razini tih načela mimo sve ove kaljuže koju sada gledamo, nismo mogli postupiti drugačije."

Što mislite o Marinu Miletiću?

"On je radoholičar. On je radio puno dobrih stvari, terenski i prije svega čovjek koji je došao do svakog stočara, pčelara u Hrvatskoj i radio neke dobre stvari i inicijative. Ali, u ovoj kampanji se teško, teško ogriješio o svoju kolegicu, pa i o mene. O ljude koji su puno puta neke njegove gafove nosili na svojim leđima i odgovarali na njih kao da su naši, gdje se nikada nismo ogradili, uključujući ovu sada kampanju gdje su nas neprestano pitali za neke njegove izjave. Mi se nikada nismo ograđivali, nego smo nosili taj teret kao da je naš."

Kako god bilo, Most se na kraju odlučio za Marina Miletića ne za vas. Mislite li da su s time napravili štetu i kakva je njihova sudbina? Sada kad vas nemaju? Ipak ste vi donosili neke urbane birače, neke drukčije birače od onih koje oni privlače.

"Ne znamo kakve je tko birače nosio. Meni je čudno da slobodni ljudi provedu godine skupa i rade zajedno da jedni o drugima govore sve najgore. Ja tu ne mislim da je itko loš čovjek, ali jednostavno neke situacije, neki teret i odgovornosti, možda neki strahovi, neke žudnje dovedu malo do nekih pomračenja."

A žudnje za EU parlamentom i za sedam tisuća eura plaće?

"Nemam pojma. U slučaju Marije Raspudić to definitivno nije bio razlog jer ona je mogla nositi tu listu i okrenuti glavu, kako je i sama rekla - pogaziti neka svoja načela, vrlo vjerojatno i otići u Bruxelles. Međutim, mi smo s tim načelima ušli u politiku, dok ih se možemo držati, bit ćemo u politici i jednog dana ćemo izaći iz politike bez gaženja tih načela."

Zanima me što ćete sada? Hoćete li u Saboru osnovati neki klub? Kako ćete vas dvoje sada dalje?

"Vidjet ćemo. Bilo bi dobro osnovati klub, jer kad imate klub imate veću mogućnost govorenja u Saboru... izlaganja svojih stavova. Imate fizički prostor gdje možete ostaviti kaput. Imate tajnika i pravnika koji vam pomaže oblikovati amandmane, ako ne i jednostavnije. Svakako da je poželjno imati klub. Težit ćemo tome. Radit ćemo kao i do sada. Mi smo ušli u politiku kao realizirani ljudi, potaknuti nekim unutarnjim porivom u jednoj fazi zrelosti neke životne kad se pitaš... Puno sam govorio o tome hoćemo li ostati dio onih koji se ne bave javnim poslovima i puštaju da im drugi kreiraju svijet u kojem žive ili ćemo pokušati nešto napraviti. Radit ćemo to i dalje. Ovo nije točka, Ovo bi mogao biti nekakav zarez i novi uzlet.

Idu novi izbori. Idete na njih?

"Vidjet ćemo hoće li biti i kada će biti, ali meni se čini da je ovaj deal napravljen već prije izbora između HDZ a i vrha DP a."

Sad me baš zanima... HDZ i DP izgleda da su se dogovorili, kakav je vaš stav o tome? Čeka li nas ta najdesnija Vlada kakvu smo imali?

"Nema tu nikakve desne priče. Mi trenutno imamo tri aktera od kojih nitko ne drži pretjerano do politika vrijednosti i ideologije. To je HDZ i DP i to su manjinci. I trenutnu situaciju bi možda bolje od politologa ili filozofa politike razjasnio ekonomist koji je stručnjak za teoriju formiranja cijena. Dakle, ovo je sada cimanje, blefiranje, cjenkanje kako bi HDZ s njima spustio cijenu, a oni kako bi sebi podigli cijenu. Primjerice, ekonomska kategorija objašnjava jasno ovaj nastup manjinaca kao oni idu u bloku. Pa zato što u bloku mogu postići veću cijenu, to je tzv. vezani paket. U ekonomiji se to zove proizvod. Dakle, to je sve sada jedna igranka oko postizanja veće cijene i dobivanja većeg komada plijena."

Mislite li da će DP zastupati vrijednosti za koje se vi zalažete?

"Ja sam sa zadovoljstvom konstatirao da je bazen lijevih glasova u Hrvatskoj spao na tridesetak posto. Ja se bojim da ćemo dobiti jednu vlast kriminalnu i koruptivnu s jednom tobože domoljubnom glazurom. Gdje će se vrijednosti za koje se ja zalažem artikulirati na najgori, najprimitivniji i najodbojniji način. I da će to kroz četiri godine gurnuti dio hrvatskog društva u lijevo. Ali, mi ćemo učiniti sve da do toga ne dođe. Da pokažemo da može bolje i drugačije i da to nije to."

Vidjet ćemo kako će završiti. Hvala vam što ste bili gost Direkta i ste nam ispričali.

"Hvala vam."