Tijekom sastavljanja lista za izbore za Europski parlament, došlo je do svađe u Mostu. Sve je navodno završilo navodnim razilaženjem s Ninom Raspudićem i njegovom suprugom Marijom Selak Raspudić.

Službene potvrde još nema, no više o situaciji trebalo bi biti poznato nakon što Selak Raspudić održi konferenciju za novinare. Predsjednik stranke Božo Petrov sat vremena kasnije također će se obratiti javnosti.

Podsjetimo, RTL-ova reporterka Ana Mlinarić razgovarala je s izvorom bliskim Selak Raspudić koji kaže da se ovdje ne radi o sukobu vezanom za Europske liste već o principu i ranijoj svađi koju su imali u kampanji. "Miletiću se nije svidio njen stav o abortusu izrečen u jednom TV sučeljavanju. Očito je napetu u Mostu jer se nitko ne javlja na telefon", objasnila je Ana Mlinarić u emisiji RTL Danas.

"Do razilaženja nas i Mosta nije došlo zbog liste za Europski parlament. Predmet rasprave bile su nesuglasice oko kampanje i onoga što je njoj prethodilo. Lista za Europski parlament samo je jedan konkretan događaj koji je bio fiksiran jučerašnjim datumom i u tom smislu su neke stvari, odnosno činjenice izašle na vidjelo. Počele su kružiti različite netočne priče. Zato sam sazvala presicu kako bi rekla što se dogodilo. Kolege iz Mosta su obaviješteni o tome što ću reći. S obzirom na našu višegodišnju suradnju, smatram da je to poštovanje prema onome što smo radili zajedno", objasnila je Selak Raspudić.

"Što se tiče same liste za Europski parlament, meni je bilo ponuđeno da nosim listu. Zbog činjenice da je na istoj listi izrazio želju da bude kolega Miletić, a s obzirom na neke događaje, činjenicu da se Miletić od mene javno ogradio, smatrala sam da nije primjereno da nosim zajedničku listu. Kada se jedni od drugih počnemo ograđivati, ne vidim način da budemo vjerodostojni. Smatrala sam da bi bila izdaja integriteta i birača da okrenem glavu na drugu stranu, nosim zajedničku listu koja nije konzistentna. Smatram da je poštenije i ispravnije da sam odustala od te liste i da ostajem djelovati u Hrvatskom saboru", rekla je Selak Raspudić.

"Smatram da bi od mene bilo licemjerno da sam ponijela zajedničku listu. Nije sukob, to je pitanje principa, integriteta. Ne može činjenica da vam se smiješi bruxelleska fotelja doći ispred činjenice da se na njoj nalaze dvoje ljudi gdje se jedan čovjek odrekao drugog čovjeka", objasnila je Selak Raspudić.

"Kao što sam prethodno rekla, razilaženje je rezultat ne činjenica da imamo različite stavove po nekim pitanjima niti činjenice da se međusobno javno kritiziram, nego činjenice da se kolega Miletić u jednom trenutku javno ogradio od mene. Konkretno je, kao što znate, rekao 'ona nije Most, nije ni u kojem tijelu Mosta'. Kada se počnemo javno ograđivati jedni od drugih, onda ne bi bilo vjerodostojno da smo na listi", pojasnila je Selak Raspudić.

Dotaknula se pitanja o pobačaju. "Moj temeljni stav je da život treba štititi. Što se tiče načina na koji ga treba štititi, smatram da se to nedovoljno čini. Ne mislim da je zabrana pobačaja rješenje. Nije pitanje razilaženja u vrijednostima, nego pitanje do koje mjere smo mi svi, javno i privatno, u mogućnosti uvažavati jedni druge", rekla je Selak Raspudić.

"Izašle su različite netočne informacije. Što se mene tiče, da nisu izašle sve te informacije, ovo nije trebao biti predmet javne rasprave. Iz poštovanja prema kolegama iz Mosta, nisam se nikome jučer javila. Na početku sam se svima ispričala zbog činjenice da jučer nisam bila dostupna. S obzirom na situaciju u kojoj se država nalazi, nemam nikakav problem, niti ću raditi protiv kolega iz Mosta niti ću govoriti protiv kolega iz Mosta. Naravno da ćemo se međusobno konzultirati i dati si podršku. Trenutno nisam razmišljala kome ćemo se mi prikloniti u budućnosti, niti smo ovo sve prošli i napravili s nekim konkretnim ciljem da krenemo s nekim drugim", poručila je Selak Raspudić.

"Od početka je bilo planirano da kolega Miletić bude na listi. Ponovit ću, nije problem u listi za Europski parlament. Samo sam vas izvijestila o svemu što se dogodila oko kreiranja liste za Europski parlament. Naše razilaženje odnosi se na čitav niz drugih stvari koje nismo uspjeli razriješiti. To nije nikakava tragedija, ne znači da nećemo surađivati. Lista za Bruxelles je na dnevni red došla tek zadnjih nekoliko dana. Svi smo razmišljali što učiniti i podijelili smo svoj stav. Rekla sam koji je bio moj stav", kazala je Selak Raspudić.

"Smatrala sam da ne bi bilo vjerodostojno da nosim zajedničku listu s kolegom koji se od mene javno ogradio. Ne znam zašto to zvuči toliko neobično, to bi trebalo biti normalno ukoliko želite biti vjerodostojni", komentirala je Selak Raspudić. "Naravno da nitko nije sretan zbog ovog ishoda. Naravno da smo cijelo vrijeme razgovarali. Nemam ništa loše za reći o svojim kolegama. Kolega Miletić imao je pravo na političku i ljudsku procjenu. Svi smo razgovarali o svemu, vrlo otvoreno i iskreno. Na kraju, kao i u mnogim životnim situacijama, nismo uspjeli pronaći zajednički jezik", dodala je Selak Raspudić.

"Ne smatram da pobačaj treba biti unesen u Ustav. Ako stvar svodimo na to treba li ga zakonski zabraniti iz različitog niza razlika, ne mislim da bi to bilo rješenje. To ne znači da mislim da pobačaj treba propagirati ili da život ne treba štititi", komentirala je Selak Raspudić.