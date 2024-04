Most neće sudjelovati u formiranju većine s HDZ-om, no sada zovu Domovinski pokret da zajedno sjednu za isti stol.

Nino Raspudić, Mostov saborski zastupnik komentirao je pregovore s Domovinskim pokretom nakon izbora, iako je prije izbora Most odbijao razgovarati s njima.

"Sasvim je drugačija vrsta političkog zagrljaja hoćete li s nekim koalicijski ići zajedno na izbore ili pokušati formirati nešto što je doista bila vlada nacionalnog spasa protiv kriminalne i koruptivne hobotnice. Primjerice, ako poplava prijeti u ulici, vi ćete raditi zajedno na nasipu i sa susjedom s kojim inače ne pijete kavu, a situacija je takva jer voda dolazi do grla", rekao je Nino Raspudić.

O tome jesu li se on i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava čuli nakon izbora, Raspudić kaže: "Nismo imali nikakvog kontakta. Gledajte, to je sada do njih". Pa dodaje: "Teško je očekivati da će se glatko dogovoriti s HDZ-om samo nekoliko dana nakon što su postavljali plakate gdje 'de facto' optužuju Plenkovića da se radovao padu Vukovara. Međutim, u hrvatskoj politici očito puno toga je moguće, ali nije do nas".

Raspudić kaže da u novoj Vladi vidi: "Sve one koji su govorili protiv kriminala i korupcije da im je to važno i primarno, dakle od Domovinskog pokreta prema Centru i lijevo. Mi smo spremni na suradnju da se formira nešto što bi bila brana nastavku ove kriminalne i koruptivne HDZ-ove vlasti".

Na pitanje tko bi bio kandidat za premijera u novoj Vladi, kaže da to ne može biti Zoran Milanović.

"Mi smo jasno govorili da to ne može biti sadašnji predsjednik Milanović. Imamo osobu koja je vodila antikorupcijsko vijeće i koja je najistaknutiji borac protiv korupcije u zadnje četiri godine. Ako kažu da im je borba protiv kriminala i korupcije u prvom planu, smatram da je Grmoja tu najistaknutiji kandidat", komentirao je Raspudić.

Da Zoran Milanović ne može biti premijer ni mandatar, Raspudić smatra da je to još jedna u nizu skandaloznih odluka Ustavnog suda.

"Oni se ponašaju kao neka vrsta kazne Ustavnog suda kao neka vrsta odgojne ustanove, a ne nekoga tko je tumač Ustava i na pogrešan način se miješaju u izborni proces jer u Ustavu jasno stoji da je suveren narod i da narod taj suverenitet ostvaruje preko izravno, tj. referendumom ili putem svojih izabranih predstavnika. Skandalozno je da se oni na ovakav način miješaju".