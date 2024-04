Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odlukom Ustavnog suda ne može postati premijer čak i da osigura dovoljnu podršku manjih stranaka, a ako bi postao, potencijalno bi se otvorio prostor za snažniji proruski utjecaj u zemlji, pišu strani mediji u petak.

"Ustavni sud utvrđuje da se svojim izjavama i ponašanjem predsjednik Republike, a da prethodno, u skladu s Upozorenjem od 18. ožujka 2024., nije podnio ostavku na dužnost predsjednika Republike, doveo u poziciju da ne može biti ni mandatar za sastav buduće vlade ni predsjednik vlade", navodi se u presudi, prenosi Associated Press.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

AP nastavlja da je "obračun dvojice hrvatskih političara dominirao na izborima, koji se smatraju i testom uoči izbora za Europski parlament u lipnju". "Milanović je kritičan prema politici EU-a na rat u Ukrajini. Kad bi formirao vladu, to bi potencijalno moglo otvoriti prostor za snažniji proruski utjecaj u zemlji, kao u Mađarskoj i Slovačkoj", dodaje AP.

"Koalicija predvođena Milanovićevom oporbenom Socijaldemokratskom partijom (SDP) bila je druga sa osvojena 42 mjesta. Rezultati pokazuju da je malo vjerojatno da će Milanović doći na čelo vlade, ali sudskom odlukom od petka to ne bi mogao čak ni kad bi uspio pronaći dovoljnu podršku manjih stranaka", piše Reuters.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Suci ranije prozvali Milanovića

AFP je objavio da su suci već ranije pozvali Milanovića i SDP da prestanu djelovati protivno Ustavu, a "predsjednika da podnese ostavku ako želi baciti sebe u izbornu arenu".

Slovenska agencija STA prenosi izjavu predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića da je Milanović "na vrijeme bio upozoren i da je odmah trebao podnijeti ostavku" te da si je "sam zatvorio vrata da bude mandatar".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Srbijanska novinska agencija Beta objavila je da su "oporbene stranke oštro kritizirale odluku Ustavnog suda Hrvatske da predsjednik Zoran Milanović ne može biti mandatar za formiranje nove vlade uz ocjenu da se taj sud svrstao na stranu vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ)".

Beta je prenijela reakciju profesora Pravnog fakulteta Vedrana Đulabića koji je napisao na X-u da je Ustavni sud "danas opet prisvojio ovlasti koje mu ne pripadaju", kao i izjavu ustavne stručnjakinje i šefice Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci Sanje Barić. "Nije važno šta kaže Sanja Barić ili bilo tko drugi. Ustavni sud je rekao. I to je to. To je ustavno-pravni poredak, to je vladavina prava i moramo se naprosto toga držati", rekla je Barić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zoran Milanović nakon odluke Ustavnog suda: