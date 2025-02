Zavrelo u Splitu na prosvjedu zbog štandarca, HDZ-ovac dobacio novinaru: 'Ti si k**ac!'

Na splitskoj Pjaci točno pet minuta prije podneva održan je mirni prosvjed pod nazivom "Pet do podne za grad Split – paljenje svijeća povodom smrti zdravog razuma". Prosvjed je organizirao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Tomislav Šuta, a okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavnog uklanjanja štandarca, koje je inicirala aktualna gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Ivicom Puljkom.

"Nasilje nad simbolom Splita"

Tomislav Šuta prosvjed je opisao kao reakciju na, kako kaže, "barbarski čin i nasilje nad simbolom Splita". Uz njega su bili prisutni brojni građani, umjetnici i politički predstavnici koji su zapalili svijeće kao znak protesta protiv, kako tvrde, "političkog ludila" aktualne vlasti.

"Jučer ste mogli vidjeti barbarski čin kako predstavnici institucija u gradu komuniciraju s uglednim ljudima u gradu. Ovdje je s nama i gospođa (supruga akademskog kipara Kovačića) koja je jučer doživjela i salvu uvreda, a ona je samo jedna u nizu osoba koje predstavljaju zločinački način komunikacije, koji je u najmanju zabrinjavajući. Mogli smo to vidjeti u napadu na novinare i u nizu situacija", izjavio je Šuta.

Kovačić: "Ovo je bezakonje"

Među sudionicima prosvjeda bio je i akademski kipar Kuzma Kovačić, autor uklonjenog spomenika. U svom obraćanju Kovačić je kritizirao potez gradske vlasti, uspoređujući ga s povijesnim primjerima uklanjanja spomenika:

"Ovo je čin bezakonja. Ovo je čin kojeg nije bilo ne samo kad je ban Jelačić skinut u Zagrebu ili kad su fašisti maknuli Grgura Ninskog makli izvan grada ili kad su Sustipan razrušili, od tad nije bilo takvog zločina", poručio je Kovačić.

Tijekom prosvjeda došlo je do verbalnog incidenta nakon što je jedan od novinara spomenuo da su spomenici u Splitu uklanjani i 90-ih godina. Na to je Kovačić kratko odgovorio: "Ja govorim sada", no situacija je eskalirala kada se u razgovor umiješao Marko Bekavac, bivši načelnik policijske uprave u Splitu i HDZ-ov kadar.

Novinar je upitao Kovačića: "Od Grgura Ninskog?", na što se iz pozadine začuo Bekavac s komentarom: "Pusti čovjeka da govori."

Kada ga je novinar upitao tko je od njih dvojice novinar, Bekavac mu je odgovorio: "Ma ti si ku*ac!".

Na to mu je novinar mirno odgovorio "Hvala lijepa.", dok su ostali okupljeni novinari izrazili negodovanje zbog takvog ponašanja.

"Marko, ne možeš tako vrijeđati novinare", čulo se iz mase.

Unatoč incidentu, Kovačić je nastavio govoriti te je poručio da će pravnim putem pokušati osporiti odluku o uklanjanju štandarca:

"Budite sigurni da ću biti uporan na sudu kako bi se ovo kaznilo jer se radi o kaznenom djelu, a vama isto želim da imate na pameti kad se budu birale vlasti da više ne birate takve bezakonike, sramotne, samovoljne, nasilne", rekao je Kovačić.

