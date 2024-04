Na današnjoj konferenciji za novinare, Zorana Milanovića su upitali za komentar o novoj objavi Olega Butkovića, u kojem je Milanovića pitao je li kontaktirao šefa susjedne države kako bi posredovao s predstavnikom nacionalnih manjina. Milanović je prvo išao napustiti prostoriju, no predomislio se.

"Na Butkovićeva pitanja neću odgovarati. On kleveće ljude i to će ga skupo koštati. Tko je on da postavlja takva pitanja? Ovo je samo pokušaj ubacivanja sumporne bombe. Taj čovjek je uhvaćen u kaznenom djelu. Neka se bavi svojim problemima. Pitam ja njega, zašto si zbrisao iz izbornog stožera? Gdje si zbrisao?", rekao je Milanović.

Iako Butković nije imenovao stranog državnika u svom statusu, Milanović je otkrio na koga misli.

"On mene pita jesam li razgovarao s Viktorom Orbanom? Stalno se čujemo i razmjenjujemo poruke. Ja takve stvari ne radim, nemam potrebu odgovarati. Kad dopustite da vam takvi organizmi uđu u privatni prostor, dobijete svrab", dodao je na kraju.

