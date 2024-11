Bili smo u kontroli parkiranja u Zagrebu: Mnogi improviziraju, naći parking u špici i dalje je lutrija

Ovih dana u Zagrebu svi pričaju o parkingu. Svakog tjedna neka nova prometna tema. Posljednja je jutrošnja nova regulacija naplate parkiranja. Ponedjeljkom i subotom parking će se u prvoj zoni naplaćivati od 7 ujutro do ponoći, nedjeljom i blagdanom od 7 do 15. Dosad se vikendom u prvoj zoni parking uopće nije naplaćivao, a navečer bi se naplaćivao do 22 sata, dakle sad će se naplaćivati dva sata duže.

Kako je i vrijeme parkiranja u prvoj zoni postroženo na maksimalno dva sata, stanari u centru vjeruju da je to dobra odluka. "Sad se rijetko kad dogodi da nema mjesta, i to baš u kritično vrijeme, a inače nađem uvijek mjesto", kaže nam Ljubica, dok Mirko ističe kako je "problem sveobuhvatan, nije samo to vrijeme, nego i zone, manje komocije za ljude, ali s druge strane vjerojatno je velik broj vozila".

Ne vjerojatno nego sigurno - situacija da je izdano gotovo 14 tisuća povlaštenih parkirališnih karata za prvu zonu u kojoj je samo osam tisuća parkirnih mjesta. Pa mnogi improviziraju, neki se parkiraju na neoznačeno mjesto, pa se preparkiraju.

Nije se puno promijenilo

Ima li sada više slobodnih mjesta - krenuli smo istražiti i sami. U najfrekventnijim ulicama u centru grada, naći parking u špici uvijek je bila lutrija. Situacija se, kako nam se činilo, ni sada nije baš promijenila, dok nismo na Zelenom valu uočili jedno parkirno mjesto, a onda samo 20 metara dalje i još jedno.

Dakle, Zagreb je prošlog mjeseca uveo parkiranje podijeljeno na 23 bloka. U crvenoj, prvoj zoni sat vremena parkinga košta 1,60 eura, maksimalno dva sata, dnevna karta je 13,30 eura, koliko košta i povlaštena mjesečna, ali samo za blok u kojem živite. Komercijalna mjesečna karta za prvu zonu je 95,60 eura. Blokovsko parkiranje, kažu ljudi, već ima efekta. "Stanujem u ulici gdje je puno ljudi dolazilo na posao autom, a sada više ne dolaze. Meni je dobro, kvart mi više nije zakrčen", rekao nam je Ivo.

U gradu kažu da su se vodili studijom Fakulteta prometnih znanosti kojom se predlagalo uvođenje blokovskog parkiranja kakvog odavno ima većina europskih metropola, od Ljubljane do Madrida. A kao i u mnogim europskim gradovima, i Zagreb je krenuo smanjivati broj parkinga uz ceste u centru. Recimo, kod Hrvatskog narodnog kazališta novost su dvije trake za aute i dvije trake za bicikle, po jedna u svakome smjeru. Ispred zgrade Pravnog fakulteta, gdje je prije bilo 10-15 parkirnih mjesta, sada je biciklistička staza.

'Odlazi Tomaševiću'

I to se naravno, nekima ne sviđa, pa onda svoje nezadovoljstvo građani manifestiraju porukama na društvenim mrežama, pa i grafitima upućenim aktualnom gradonačelniku "odlazi Tomaševiću nesposobni".

"Da biste organizirali svoj život u Zagrebu, zbog parkinga, prometa, kolapsa i tako dalje, vi morate planirati barem dva sata unaprijed, ako morate nešto obaviti", rekla nam je Kornelija, koja predlaže da se, kao u Bilbau, posvuda izgrade podzemne garaže. Kako za njih treba vremena, stigli smo do jedine koja već nastaje. Nadomak Glavnog kolodvora i dvorane Vatroslav Lisinski, gradi se nova Gradska knjižnica i društveno-kulturni centar Paromlin, zbog čega ispred zgrade već više od pola godine nema dosad najjeftinijeg parkinga u centru grada, s 450 mjesta. Kad tamo sve bude gotovo, stari parking zamijenit će nova garaža s 350 parkirnih mjesta na dvije etaže.

Uz nju su najavljene još najmanje tri garaže na rubnim dijelovima centra grada. U Zagrebparkingu nam potvrđuju da je jedan od ključnih ciljeva svih ovih mjera da se centar grada rastereti od prometa. "Upućuje se ljude na korištenje javnog prijevoza ili taxi službi, ili jednostavno na parkiranja ne lokacijama koje su možda malo udaljenije od uskog centra grada", kaže za Direkt voditelj Zagrebparkinga Dinko Herman.

Jer, u ovakvoj gužvi, sa 100 tisuća auta više nego prije deset godina, jednostavnog rješenja nema. Prometni problemi očito neće tako skoro otići.

