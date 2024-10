Tomašević najavio poskupljenje kazni za parkiranje i pauka: '80 eura je premalo'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je otvorio radove na šestoj fazi državne biciklističke rute Greenway koja bi trebala povezivati slovensku granicu s Lijevim Dubrovčakom, naseljem kod Ivanić-Grada. Radovi će trajati pola godine, a vrijednost radova je 7,6 milijuna eura bez PDV-a.

Njegova zamjenica Danijela Dolenec odgovorila je na pitanja novinara o slučaju problematičnog dječaka zbog kojeg su roditelji učenika razreda koji on pohađa u bojkotu te ne šalju djecu na nastavu. Dolenec je navela da očekuju dokumetaciju stručnog povjerenstva škole, a onda će gradski ured izdati novo rješenje. Navela je da se vjerojatno dobiti novo rjeđenje koje će uključivati drugačiji tip školovanja, ali to se ne može prejudicirati. Stručno povjerenstvo škole bi dokumentaciju trebalo poslati do kraja tjedna.

Tomašević je potom najavio da je "vrijeme da se promijene neprimjereno niske kazne za nepropisno parkiranje, ali i da će se podignuti cijene za pauk.

"Razmatramo povećanje kazne za uklanjanje vozila paukom – trenutna cijena je 80 eura, što nije adekvatno za odvraćanje od nepropisnog parkiranja. Redovna kazna, ako pauk ne ukloni vozilo, iznosi samo 15 eura, što također smatramo neadekvatnim", rekao je Tomašević.

'Ista pravna ekipa zastupa roditelje odgojitelje'

Osvrnuo se i na to što je Visoki upravni sud ukinuo odluku o povećanju najamnina gradskih stanova te rekao da nije vidio obrazloženje, ali da pretpostavlja da se rado o formalnim razlozima za koje je rekao da će "riješiti". " Sud je počeo mijenjati praksu i rušiti slične odluke u gradovima diljem Hrvatske, pozivajući se na gradske statute. Ako je to novi standard, prilagodit ćemo se bez problema. Onima koji slave ovu odluku poručujem da će to kratko trajati – nastavit ćemo uvoditi red, i u korištenju gradskih stanova", rekao je zagrebački gradonačelnik te ponovio da ć mijenjati pravilo da neka obitelj ima primanja 5000 eura i da plaćaju najam od 130 eura za gradski stan.

"To su stečena prava iz prijašnje vladavine, ali mi ćemo ih mijenjati kako bi gradske stanove koristili oni kojima su doista potrebni, s ispodprosječnim primanjima. Ista pravna ekipa zastupa i roditelje odgojitelje, ali mi ćemo se boriti i ustrajati u uvođenju reda", rekao je.

Obnova Doma sportova

Na pitanje novinara potvrdio je da će se zbog obnove Doma sportova postaviti kran na mjestu parkirališnih mjesta radi obnove sportskog objekta. Naveo je da će se mijenjati krov, da se to trebalo napraviti prije 20 godina. "Za sada je zauzeto oko 60 parkirnih mjesta, ali lani smo oslobodili smo više od 100 parkirnih mjesta na južnoj strani kvarta, gdje je ranije bila rampa. Iako će radovi privremeno zauzeti dio parkirnih mjesta, stanovnicima je već omogućen dodatni prostor za parkiranje", rekao je Tomašević. Za rekonstrukciju Doma sportova rekao je da je to jedan od najkompleksnijih građevinskih radova u Hrvatskoj, a uklanjanje krova i daljnji radovi predstavljaju veliki izazov.

Stadion u Kranjčevićevoj

Novinari su pitali i gdje je "zapelo" sa stadionom u Kranjčevićevoj.

"Nije ništa zapelo. Imamo komplikaciju sa starim idejnim projektom u vezi sa statikom, ali očekujem da ćemo to brzo riješiti. Namjeravamo uskoro prezentirati projekt i rokove za obnovu i proširenje stadiona na 11.500 mjesta, što bi omogućilo održavanje međunarodnih utakmica. Početak radova i dalje očekujem početkom iduće godine."

