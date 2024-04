Trebala je to biti samo jedna obična proljetna srijeda, a na kraju neće biti ni obična, ni proljetna. "Super su mi izbori u srijedu. Nedjelja je obiteljski dan kad ljudi provode dane zajedno", rekla nam je Ružica. S njom se slažu i Iva, Ana i Tomislav, ali ne i Metka.

"Mislim da bi bilo bolje da su u nedjelju, zato što smo slobodniji, a radni dan bi bilo bolje iskoristiti za rad", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studija pokazala: Izlaznost je manja na kišni dan

Osim što su parlamentarni izbori povijesno u srijedu, prvi put ikada hrvatske glasačke listiće nose indijske ruke.

"Utovarujemo i šaljemo glasačke listiće na birališta", za RTL je rekao Gaurav Kalia, Indijac u Hrvatskoj dodajući da mu nije teško. "To je normalno za Indijce", govori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki će srijedu iskoristiti i za posao i za izbore. Jer, po svemu sudeći, treće opcije neće biti. Jer kada bi srijeda bila sunčana, mnogi bi je iskoristili na šetnju parkovima, roštiljanje ili pak neki kratki izlet. Ali od svega toga ipak ništa jer baš na tu povijesnu srijedu, Hrvatsku očekuju pljuskovi i grmljavina.

"Doslovno nam stiže hladan tuš. Svakako možemo zaboraviti i sandale, i kratke rukave, cijela srijeda bit će dosta u znaku hladnog vremena, mogli bi reći čak i zimskog. Prevladavat će oblačno, povremeno će biti pljuskovi, kiša, na Jadranu grmljavina, uz sve to puhat će jak vjetar. Tako da svakako deblja jakna i najvjerojatnije čizme", upozorava RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No umjesto jakni i čizmi, mnogi, a pogotovo oni koji su i dalje neodlučni, dan bi mogli provesti pod dekom. Jer da je izlaznost manja na kišni dan, pokazala je jedna američka studija. Na svakih 10 milimetara padalina past će i izlaznost, i to za 0,42 posto. Pohvalno je da ima onih koji bi svoju građansku dužnost obavili i da padaju sjekire, ali američku studiju proveli smo po našim izbornim jedinicama.

Prognoza po izbornim jedinicama

Najmanje će kiše padati u 1., 2., 3. i 8. izbornoj jedinici, oko pet milimetara. Dakle kada bi u njima i izašli svi birači, što se tradicionalno neće dogoditi, po svakoj bi zbog kiše doma ostalo nešto više od 700 birača. S druge strane, 4., 5. i 6. jedinicu očekuje oko 10 milimetara kiše. Dakle po svakoj bismo izgubili oko tisuću i pol birača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, vidjet ćemo kakva će odaziv biti u 7., 9. i 10. gdje se očekuje čak 30 milimetara kiše. Što bi značilo da bi u svakoj jedinici kod kuće ostalo oko 4 i pol tisuće ljudi.

"Da, doista dio ljudi ostane kod kuće kada pada kiša, ali to nije ogroman efekt. S druge strane, kada to uzmete u obzir, zajedno s činjenicom da će izbori biti u srijedu, i da zbog toga što dio poslodavaca, pogotovo trgovačkih centara i lanaca, je već najavio da će raditi taj dan, to također može utjecat na izlaznost", govori nam izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Višeslav Raos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trgovački centri i trgovine će na izbornu srijedu raditi, ali mnogi drugi neće. Zakazane operacije su odgođene, naručeni pacijenti za pregled su dobili novi datum. A ako pak trebate lijek, naći ćete ga samo u dežurnim ljekarnama. Na izbore nećete moći ni u banke, a vrata će zatvoriti i gotovo svi poštanski uredi.

"Trebali bi biti kad ljudi su doma, kad ne rade", misli Suzi iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bila radna ili neradna, kišna ili sunčana, nadamo se da će za većinu ova srijeda ipak biti i izborna. Retrogradni je Merkur, sve je moguće.