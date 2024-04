Osnivač Domovinskog pokreta Miroslav Škoro koji s tom strankom danas ne želi imati nikakve veze gostovao je u studiju RTL Direkta. Govorio je o trenutačnoj situaciji u politici, a dotaknuo se i svoje nekadašnje stranke. No, Škoro je govorio i o glazbi. Otkrio je i što misli o našem predstavniku na Eurosongu Baby Lasagni.

Zanima me kako je za vas izgledao povratak iz politike sad u tu glazbu. Recimo ili mislite da vam netko zamjera taj politički angažman ili čujete neki zvižduk na koncertu?

"Vidim, vidim da znači vidim da manje nastupam u nekim mjestima u kojima su određene političke strukture, što je opet isto na neki način normalno. Nije nije lako živjeti u današnje vrijeme. Dva su odlična ljepila. Jedno je interes, a drugo je strah. Sada kad se ljudi boje za svoje fotelje, kada se boje za svoje pozicije, kad se boje za ono što ovaj ih čini time što jesu, jer drugačije je kad ti nosiš funkciju, a drugačije kad funkcija nosi tebe i kad ti ovisiš o stranci, onda mi se zna dogoditi da bude malo, nemojte Škoru. Ja sam rekao svoje definitivno zbogom politici. Ne bih čak rekao o politici koliko tim odnosima koji vladaju u njoj. Mi svi skupa moramo sazreti. Ja mislim da sa scene životne scene treba otići još nešto generacija, pa će onda ovi mladi ljudi uistinu imati jednu jako lijepu zemlju, opterećen od problema koji imaju sve druge zemlje. Ali sve se to da riješiti. Naši ljudi su strahovito sposobni".

Je li teže sastaviti Vladu ili napuniti Arenu?

"Sigurno je teže napuniti Arenu jer Vladu sastavljaš na način da koristiš tuđe resurse, a Arenu trebaš napuniti tako što koristiš svoje resurse. Ja sam se usudio. I drago mi je zbog toga da drugi put u svojoj karijeri idem raditi zagrebačku Arenu. To će biti 28. prosinca ove godine i moram se pohvaliti da smo mi već sada smo pristojan broj karata prodali".

Znači i da vam nije tako teško onda.

"Nije ni lagano. Ne, pratim ja to, ali nije isto. Ovo znači, tu trebaš biti trgovac i tu trebaš biti spreman na sve to, trebaš biti u stanju promijeniti od danas do sutra stav, a ovdje ne mogu. Ovdje ne mogu promijeniti činjenicu da sam napisao 'Ne dirajte mi ravnicu', 'Sude mi', 'Matu'... Dakle, ja moram sada na osnovu toga braniti to i vidjeti koliko vrijedim i zalagat ću se i ja".

Nabrojili ste puno pjesama svojih. Znate li kako je Taylor Swift napravila cijelu stvar da pjeva o svojim bivšim partnerima? Možda ćete vi u nekim budućim pjesmama o bivšim političkim suradnicima ili protivnicima.

"Sad imam jednu pjesmu 'gnjurcu vrijeme prolazi' . Tu sam ja rekao sve što imam o tome. Pa čujte, ja sam nedavno, sad prije dva, tri dana objavio novu pjesmu s mladim bendom zovu se Barabe. I pjesma se zove 'Zlatne strune', ali mi zborimo o onome o čemu zbori, ja bih rekao, dvije trećine barem pjesama u cijelome svijetu, a to je to nesretna ljubav".

Imamo taj zanimljiv fenomen Baby Lasagne. Kolektivno se cijela zemlja u njega zaljubila. Međutim, on skoro nije ni ni nastupao na Dori. Koliko se vama on zapravo sviđa i što kažete koliko je zapravo teško tim mladima danas da se probiju?

"Ja mu čestitam. Čovjek je stvarno doličan. Neću sada reći to bi bilo licemjerno, kako nije. To je splet okolnosti. Vidite da je na kraju i nastupio".

"Dragi Marko je talentiran. Ono što mi se sviđa, brije svoj film. Stvarno pratite trendove i mislim da su ga i ovi u svijetu i Europi skontali. Opet kad je radio taj spot svoj kad se išao prezentirati, ima tu i Istre, ima tu nas. Drago mi je to vidjeti. Ja mu želim stvarno svako dobro. Pa zašto bi bio fan? Meni su i Let3 bili super".

Za kraj mi dajte neki savjet za Baby Lasagnu.

"Pa čujte savjet, mislim da treba ostati svoj. Znači, svijet prepoznaje to kad si ti svoj svijet, cijeni to. Možda je put malo duži. Lako se savinuti, pa je to možda savjet i za ove druge. Lako se savinuti. Lako je promijeniti glazbeni stil, lako je ući u neki drugi žanr, ali ja nekako cijenim najviše one koji su uzeli svoje, pa deru. Kada pogledate što radi Dubioza kolektiv. To je najbolji dokaz da ustvari briješ svoju spiku, tko te voli, tko te ne voli, manje važno. Uvijek ćeš doći u situaciju da te mogu vagati da će ti kazati Bravo maestro? Dobro si napravio".