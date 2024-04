Hoće li se dogovoriti, je li Domovinski pokret izdao birače, puno je pitanje za Direktovog gosta, bez kojeg Domovinskog pokreta ne bi ni bilo. Osnivač te stranke Miroslav Škoro koji s njom danas ne želi imati nikakve veze gostovao je u studiju RTL Direkta.

Kakva je vaša reakcija kad vidite sada Radića ili Penavu koji pričaju o dogovoru o vladi?

"Ja nisam politički analitičar. Došao sam ovdje sa sasvim drugom namjerom, ali svjestan toga da ćete me pitati takva pitanja. Taj sam koji jesam i vrijeme je to koje je. Ljudi su već napeti. Ja sam mislio da poznajem te ljude, ali ne poznam da bih o njim mogao dovoljno govoriti. Majka me je pokojna naučila, da kada nemam nešto lijepo za reći onda je bolje da ne kažem ništa. Svima im želim sve najbolje. Da je ovo teška i delikatna situacija, sigurno je. Ne znam kako će završiti".

Treba li Domovinski pokret ići s HDZ-om? Mislite da njihove namjere nisu dobre ili iskrene?

"Ne, nego mislim da su puno drugačije od mojih. Ja sam u politiku uašo iz vrlo emotivnih poriva i razloga nego što su sada ljudi koji se nalaze tamo. Ja nisam ušao u politiku da bih postao popularan. Da bih došao u situaciju ucjenjivati nekoga, da bi trgovao s nečim, da bi došao na vlast, da bi imao više bilo čega. Ja sam već dovoljno bio popularan. Hvala Bogu, imam dovoljno. Ja sam stvarno imao jednu želju da to bude Domovinski pokret, jedan široki pokret. Čak bih rekao različitih političkih svjetonazora, ljudi iseljene i domovinske Hrvatske koji će povesti računa o svojoj zemlji. Međutim, ove trgovačke priče me ne zanimaju i ne bi njima nikada bio sklon".

Kako se razlikuje Penavin DP od Škorinog DP-a?

"Ne slušamo istu glazbu za početak".

Raspitala sam se, niti jedna vaša pjesma nije puštena u stožeru? Što mislite o tome?

"Ja sam. Ja sam nevjerojatno, doživio sam ja. Znači da te moje pjesme vidio sam kako na televiziji jedan čovjek trči preko cijele sale, Svojevremeno u jednoj izbornoj noći se začula ne moja pjesma, nego čak i pjesma Lijepa li si gdje ja pjevam par stihova i trči da bi ugasio to. To je žalosno. Dakle, pjesma nikome ništa nije kriva, dapače, ali opet velim ne bi previše na tu temu zbog toga što ne znam što bi rekao. Žao mi je što to sve skupa tako. Mislim da mi kao narod i kao zemlja možemo puno bolje i da zaslužujemo ovakve stvari. Neka nam Bog pomogne".

Je li dogovor s HDZ-om izdaja birača ako su cijelo vrijeme kampanje govorili da neće s njima?

"A to bi trebalo pitati birače. Ako se ponovi izbori, vidjet ćemo".

Kakva je situacija s vašom sestrom. Ona se spominje kao ključan glas koji fali HDZ u. Je li pod velikim pritiskom? Sigurno znate kakva je situacija?

"Ja vam zato jako volim i svoju suprugu i svoje kćeri i vjerojatno treća ženska osoba na toj top ljestvici je moja sestra. Mi smo rano ostali bez majke i moja sestra je to što sigurno mogu reći vrlo obrazovana, vrlo pametna, vrlo draga, vrlo emotivna, ima vrlo čvrste stavove i siguran sam da će napraviti najbolje što može. Možemo razgovarati o mojoj seki koliko god hoćete, ali o političarki Vesni doktorici Vesni Vučemilović ne bi previše večeras, odgovorio. Ja joj želim svako dobro i molim se za to da napravi najbolje. Opet ponavljam i to zvuči kao floskula, ali stvarno za narod i za ovu državu".

Moram vas pitati, rekla je da je napisala i da ne dopušta nikome da u njeno ime sklapa protuprirodni saveze koji predstavljaju izdaju birača. Bi li bio prirodan savez da se složi ona šarena koalicija od ljevice do desnice?

"U ne bi bila takva situacija. To se zove vlada nacionalnog spasa. Znači, samo ne znam je li Hrvatska baš u takvoj situaciji demografski. Sigurno je, ima nekih drugih situacija gdje bi nam trebala jedna ova vlada nacionalnog spasa. Ako to smijem tako reći, ja mislim da svi koji žele dobro ovoj državi trebaju sudjelovati na neki način u formiranju nekakve vlasti, a s ideološki se mi nikada nećemo dogovoriti oko nekih stvari. I vi i ja znamo koja su to dva tri pitanja koje ćete vi postaviti meni ili nekom čovjeku koji dolazi s nekog svog političkog spektra gdje ćemo se razići, ali želimo li svi bolje živjeti? Da. Želimo da nas ima više? Da. Želimo da imamo bolje plaće. Da. Želimo, da imaamo bolje zdravstvo, školstvo, apsolutno da".

Znači, moguće bi bilo da se dogovori po vama i lijevi i desni?

"Mislim da bi se mi svi skupa morali malo zaustaviti, vratiti svojim korijenima i mislim da se onda možemo svi dogovoriti oko svega".

Bili ste vrlo blizu toga da uđete u drugi krug predsjedničkih izbora. Da se to dogodilo bi li kohabitacija bila malo manje tvrda nego što sad imamo između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića?

"Dobro ne sada, već puno ovisimo o toj politici. Mislim da je gospodin Milanović vrlo osebujan. Ne samo političar, nego i čovjek, vrlo inteligentan čovjek, jako dobar komunikator. I on ima svoj način komunikacije i ja mu i ovom prigodom čestitam. Čovjek je pobijedio u fer i čestoj borbi. Kako bi bilo kad bi bilo to hipotetsko pitanje? Ja sam sigurno mentalitetom drukčiji i ja nisam ovaj čovjek koji stvari postavlja na način kao što ih postavlja on, ali ih ne postavlja kao što postavlja gospodin Plenković"

Recite vi moram vas još ovo pitat politički. Milanović, koji u međuvremenu, barem otkad sam samo ja zadnji put razgovarala, postao miljenik desnice. Kako to tumačite?

"Dojam, to je još jedan dokaz da je zemlja okrugla. Znači, ako ideš dovoljno u jednom smjeru možeš završiti. Znači, ako ideš dovoljno na zapad, završit ćeš na istoku. Dakle, ako ideš dovoljno lijevo, završit ćeš desno. Gledajte i osim toga, prolazi vrijeme, mi sve skupa sazrijeva i to iskustvo nas čini sigurno drukčijim ljudima. I onda kad si u nekim situacijama možda malo više vremena pročitate neke stvari, a možda iz te pozicije u kojoj je on sada i bolje vidi neke neke pozicije nego što ih je vidio što ih je vidio prije. Meni osobno ovaj način na koji on komunicira meni ne smeta. Čak dapače, slatko se nasmijem".