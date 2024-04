Nastavila se iznimna višednevna toplina, u dijelu kopnenih krajeva nedjelja je i vrhunac tog iznadprosječno toplog razdoblja. Bilo je vruće kao da je ljeto, štoviše u Karlovcu sa 32 Celzija rekordno toplo za travanj na toj postaji. Slično će nakon podrobnije analize klimatologa izgledno biti u Sisku i Ogulinu, a moguć je i još koji rekorder.

Danas nas očekuje južina i pad tlaka uz približavanje frontalnih poremećaja sa sjevera kontinenta. Oni će, uz osjetno hladniji zrak, najprije zastati kod Alpa, a onda se u utorak i srijedu premjestiti preko naših krajeva.

Bit će zamjetan pad temperature sredinom novog tjedna, bit će čak i malo hladnije od prosjeka, ali svakako primjerenije dobu godine od dosadašnje ekstremne topline.

PONEDJELJAK

Ujutro i prijepodne pretežno sunčano, često i vedro, ali postupno sve vjetrovitije, posebice na kopnu. Puhat će umjeren, u gorju jak jugozapadnjak, na Jadranu umjereno jugo. Jutro ostaje ugodno, u unutrašnjosti i malo viša najniža temperatura, uglavnom između 10 i 14 stupnjeva, a duž obale i na otocima oko 16 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje većinom sunčano, uz tek visoke, prozirne oblake. No, još malo vjetrovitije uz umjeren i jak, gdje god u gorju na udare olujan jugozapadnjak. Temperatura niža nego jučer, ali još uvijek vrlo visoka za doba godine, tek malo ispod 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, a puhati će većinom umjeren jugozapadnjak. Iznimno toplo, štoviše i vruće, uglavnom oko 30 stupnjeva, vrlo lako na istoku regije do 32 stupnjeva.

U Dalmaciji samo prolazno nešto umjerene naoblake, no ostaje dojam sunčanog vremena. Južina zato neugodnija, a temperatura malo niža. No ostaje to toplo, oko 25-26 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano, ali manje toplo. Jugo, južni i jugozapadni vjetar jačaju, navečer jaki udari, a u gorju će već sredinom dana biti olujnih udara jugozapadnjaka. Temperatura posvuda oko 24 stupnjeva, rijetko niža od toga.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti od utorka značajna promjena vremena. Krenuti će sve postupnim naoblačenje s kišom, moguće i izraženijim pljuskovima, glavninom u drugom dijelu dana. Sve će pratiti jak sjeverac te nagli pad temperature, toliki da se u gorju u noći na srijedu očekuje susnježica i snijeg, a u predjelima 900-1000 metara nadmorske visine moguće je stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. U srijedu, za izbore, osjetno svježije, dosta zaostalih oblaka, a bit će još i povremenih oborina. Od četvrtka više sunčanih razdoblja, ne baš sasvim suho, ali ostaje svježe, ujutro i hladno.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

U utorak pogoršanje s kišom, moguće neverama najprije na sjevernom Jadranu. Jako jugo okreće na buru koja se u srijedu širi na cijelu obalu, a tada su još pljuskovi mogući na području Dalmacije. I ovdje time znatno svježije, ali postupno sunčanije i mirnije od četvrtka.