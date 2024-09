Hassan kod Mojmire: 'Stiže teška osveta Hezbolaha, a ovaj put je i cijeli Libanon uz njih'

Više od deset ljudi je poginulo, a više stotina je ozlijeđeno, u novom valu eksplozija uređaja za prijenos informacija, dan nakon smrtonosnih eksplozija pejdžera pripadnika proiranske skupine Hezbolaha. Voki-tokiji su eksplodirali istovremeno u južnim predgrađima Bejruta, dok se održavao sprovod četvorice pripadnika Hezbolaha ubijenih dan ranije u eksploziji pejdžera. Nove su eksplozije izazvale paniku.

Ovaj dosad nezabilježen slučaj koji će sasvim sigurno donijeti nove probleme na Bliskom Istoku komentira hrvatski novinar porijeklom iz Libanona, Hassan Haidar Diab.

Sestra i brat ti žive u Libanonu, prijatelji su ti tamo, sigurno ste razgovarali. Što kažu, kakva je situacija?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Situacija je izuzetno kaotična. Sestra je jučer bila doma, ali danas je išla na tržnicu i jedan voki toki je eksplodirao kod čovjeka koji radi za Hitnuna na toj tržnici gdje je ona bila. I nastala je panika. A taj čovjek nema veze s Hezbolahom.

Ne pogibaju samo Hezbolahovi borci nego i civili?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To samo Izraelci kažu da je to usmjereno protiv Hezbolaha. Recimo jučer ima tri tisuće ranjenih. Nekoliko stotina pripadnika Hezbolaha je, a ostalo su civili. Na kraju krajeva, ako mi lažemo, kamere i snimke ne lažu. Pa gdje su eksplodirali. Na tržnicama, šoping centrima, u taksijima, u javnom prijevozu. Vatrogasci su najviše stradali. Pa tko danas koristi voki toki. Koriste ga isto kao i kod nas - vatrogasci, zaštitari, djelatnici Hitne pomoći. Poanta cijele priče je - tko je stradao?

Ono što i stručnjake zbunjuje i svi danas o tome raspravljaju je to kako je moguće da eksplodiraju pejdžeri i voki tokiji? Je li u njima već bio eksploziv?

Sigurno. I neki izvori iz Hezbolaha pričaju da su ušli u trag da u svakom onom pejdžeru bilo dvadesetak grama eksploziva. Mi znamo kako je Mosad jak i sposoban i oni su usadili unutra taj eksploziv.

Zanimljivo je da Hezbolah koristi tu stariju tehnologiju jer su mislili da je sigurnija?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hezbollah je to počeo koristiti prije tri mjeseca. Desetak njihovih visokih dužnosnika je poginulo jer su ih locirali mobitelom.Međutim, ne mogu vjerovat, to je izuzetno veliki propust, da ti pejdžeri nisu prošli sigurnosnu provjeru. A i to je izuzetno težak udarac za Hezbollah.

Mislim da međunarodna zajednica mora reagirati jer je to zapravo protiv svih pravila ratovanja. Izraelski mediji su rekli da je Benjamin Netanyahu prije tri dana naredio aktivaciju pejdžera. To znači, on je znao i znao da nisu ti pejdžeri samo kod boraca Hezbolaha. Znači, da si išao ciljano ubijati i ljude i simpatizere Hezbollaha i njihove obitelji. Kad si ti na tržnici i eksplodira taj pejdžer koliko ljudi je oko tebe. Ili na bilo kojem drugom mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sad je to dosta promijenilo kako ljudi u Izraelu vide Hezbolah? Sad imaju veću podršku nego što su je imali,

Moram reći da je 60 posto Libanonaca bilo protiv žestokog odgovora koji bi mogao izazvati Veliki rat, krvoproliće, devastacije, odnosno razaranje Libanona.

Međutim, nakon ovog što se jučer dogodilo, to je zapravo ujedinilo Libanonaca. Čak i oni koji su bili najveća opozicija su prvi išli dati krv i pozvali su ljude na jedinstvo. To znači da su Libanonci sad svi ujedinjeni i to moglo biti vjetar u leđa Hezbolahu koji očekuju veliku odmazdu.

Očekuje se reakcija Hezbolaha? Sigurno će biti osveta za ovo?

Predsjednik Izvršnog vijeća Hezbollaha Hashim Safi Al Din je rekao da dolazi teška osveta Izraelu i da ovo neće ovako proći. Sutra u 17 sati po lokalnom, odnosno u 16 sati po našem vremenu će glavni tajnik Hezbollaha govoriti kako i na koji način odgovoriti. Bila je jednadžba cijelo vrijeme - Vojnik za vojnika, civil za civila, grad za grad. Jučer je cijeli Libanon bio napadnut, deset tisuća kvadratnih metara. Niti jedno mjesto da nije bilo napadnuto. Danas su vatrogasci samo u jednom gradiću Sidonu ugasili 80 požara. Hezbolah mora odgovoriti i taj odgovor mora biti žestok. A ovaj put Hezbolah ima veliku potporu cijele nacije jer ovo je napad na libanonski narod. A takav rat, ako krene, prema najavama izraelske službe Hezbolah može svaki dan lansirati 100 dalekometnih balističkih raketa koje mogu zaista učiniti velika razaranja. Evo, ne mora ih lansirati 100, neka lansiran 50, neka lansira 20, neka Izraelci obore devet - jedan će pogoditi. A nažalost velike žrtve će biti i na drugoj strani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad si bio u Direktu prošli put prije dva mjeseca rekao si da će sukob između Izraela i Hezbolaha biti majka svih ratova. Nadam se da do toga neće doći,a li sad mi baš tako i ne izgleda

Prošli put je bio veliki pritisak na Iran od strane i od SAD-a i od EU. Puno prijatelja Irana je molilo da se stane, da se ne osvete. Međutim, ovakav zločinački čin mora biti kažnjen. To Izrael mora shvatiti. Benjamin Netanyahu mora shvatiti da on ne može raditi što želi, pobiti 40 tisuća ljudi u Pojasu Gaze i sada čini zločine u Libanonu.