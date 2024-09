Što se dogodilo u strašnom napadu u Libanonu? Stručnjaci tumače najvjerojatniji scenarij

Da vas je netko jučer pitao što se dogodilo na snimci s bejrutske tržnice, na kojoj se vidi kako je čovjeka oborila eksplozija, nikada ne biste pogodili. Iako se na Zapadu ne koriste desetljećima, o pejdžer, odnosno dojavljivačima, danas priča cijeli svijet. Zastarjela tehnologija koja je prethodila mobitelima, odgovorna je za smrt najmanje 12 ljudi i gotovo tri tisuće ranjenih u Libanonu, u koordiniranom napadu kakav se nikad prije nije dogodio.

Jučer popodne deseci kola hitne pomoći jurile su ulicama Bejruta nakon što je simultano eksplodiralo na tisuće pejdžera, odnosno dojavljivača. Više izvora tvrdi da je Mossad, izraelska obavještajna agencija, na taj način ciljala borce Hezbolaha, iako Izrael službeno i danas šuti. Stručnjaci za Direkt tumače najvjerojatniji scenarij.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ili je pejdžer u startu proizveden kao eksplozivni uređaj, ili je pošiljka pejdžera negdje presretnuta, i u njih je naknadno ubačen, ne samo eksploziv, nego i software koji u određenim uvjetima aktivira taj eksploziv", kaže informacijski stručnjak Marko Rakar. Dakle, prema toj teoriji Hezbolah je pejdžere razdijelio borcima, da bi onda Izrael preko mreže poslao poruku koja je istovremeno aktivirala sve uređaje.

"Uz to što su oni ubili dosta ljudi, oni su isto tako skinuli navike svih članova pripadnika Hezbolaha i oni sad znaju gdje se skupljaju, koje su im navike, koje su neke aktivnosti i sve to skupa - tako da je to na neki način bio dvostruki obavještajni rad", smatra stručnjak za sigurnost Bruno Pavić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, rad s puno kolateralnih žrtava - među poginulima su i osmogodišnja djevojčica i 11-godišnji dječak. Toliko žrtava odjednom liječnici u Bejrutu teško su podnijeli. "U svakom sam pacijentu vidio djelić Libanona. Svaki pacijent kojem sam pokušavao... svakom pacijentu kojem sam pokušavao pomoći, pokušavao sam vratiti djelić Libanona", kroz suze je za Reuters ispričao Elias Jrade, očni kirurg u Bejrutu.

Hezbolah je, inače, pejdžere koristio nakon što su ranije ove godine zabranili mobitele, jer ih se prelako prati. "Pejdžeri su u pravilu jednosmjerni uređaji, ne zahtijevaju povratnu vezu. To je primitivna tehnologija koja je iznimno efikasna u sprečavanju lociranja korisnika", objašnjava Marko Rakar.

Pageri su se, inače, u 90-ima koristili u bolnicama, pa i u TV serijama. Kod nas su ih jedno vrijeme koristili i policajci. "Mi smo bili ti dežurni koji smo se morali po dojavi iz baze recimo javiti i otrčati do prvog telefona, bez obzira jesmo li na otoku, Sljemenu ili bilo gdje", priča umirovljeni policajac Hrvoje Popović.

U Libanonu su danas odjeknule nove eksplozije. Neke i na sprovodima jučerašnjih žrtava. Mislili smo da će ostati sve na pagerima, kada je iz Bejruta stigla vijest da su počeli eksplodiravati i walkie talkieji. U eksplozijama je bilo još najmanje devetero mrtvih i više od 300 ranjenih, izvori govore da su najčešće ozljede trbuha i ruku. Koliko su česte bile eksplozije dobro se vidi na ovim timelapse snimkama iz Bejruta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istovremeno, dim se dizao i iz sela i gradova na jugu Libanona, uz granicu s Izraelom. A od izraelske vojske baš večeras stiže poruka - kreće nova faza rata. "Kao prvo, težište se pomiče prema sjeveru. To znači da mičemo opremu, snage i energiju u smjeru sjevera", rekao je vojnicima izraelski ministar obrane Yoav Gallant. A to može značiti samo da je cilj - Libanon.