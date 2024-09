Bivši zaposlenik SOA-e: 'Hezbolah je u velikom problemu iz dva razloga'

Nakon što je najmanje 12 osoba poginulo, a gotovo tri tisuće ozlijeđeno u simultanim eksplozijama pejdžera u Libanonu koje je Hezbolah koristio za komunikaciju, danas nove stotine eksplozija, ali voki-tokija, čak i na sprovodima jučer poginulih.

Kako je moguće izvršiti takav napad, može li se isto dogoditi s mobitelima, zašto je korištena zastarjela tehnologija i zašto Izrael šuti?

Šokantne snimke eksplozija širom Libanona pristižu cijeli dan. I to na nekoliko različitih lokacija. Izrael nije priznao odgovornost za napad, ali ni nitko drugi. No Hezbolah je uvjeren da iza toga stoje upravo Izraelci.

Dvostruki obavještajni rad

Bruno Pavić koji je radio u SOA-i smatra kako je izraelski Mosad ili članovi druge njihove obavještajne službe presreo pošiljku pejdžera koju je naručio Hezbolah i ugradio eksploziv.

Bruno Pavić koji je godinama radio u SOA-i poručuje "Detonirali su naprave kad je njima to odgovaralo. Uz to što su oni ubili dosta ljudi, oni su isto tako skinuli navike svih članova pripadnika Hezbolaha i oni sad znaju gdje se skupljaju, koje su im navike, koje su neke aktivnosti i sve to skupa - tako da je to na jedan način bio dvostruki obavještajni rad."

Hezbolah je, kaže Pavić, sad u velikom problemu. I to iz dva razloga: "Prvo ti lanci dobave njihovi - sad više ne mogu imati povjerenje prema nikome s jedne strane, s druge strane oni sad isto tako više ne znaju što sve njima Izrael nadzire", kaže Pavić.

Da je riječ o ozbiljnoj obavještajnoj akciji slaže se i sudski vještak za telekomunikacije. Đuro Lubura ne vjerujeda iza svega stoji Izrael.

"Kad govorimo o konkrentoj akciji, ja osobno nisam uvjeren da iza svega stoji Izrael. Mislim da je to prerano tvrditi. Treba prvo utvrditi gdje su uređaji proizvedeni u kojoj državi, onda treba utvrditi tko u toj državi tradicionalno ima jake obavještajne službe kao i koja od velikih sila ima interes da se rasplamsa sukob na Bliskom Istoku i eventualno u cijelu priču uključi Iran".

Pejdžeri u Hrvatskoj '90-ih

U hrvatskoj policiji pejdžeri su se koristili 1990-ih. Umirovljeni policajac Hrvoje Popović prepričava nam kako je to izgledalo.

"Mi smo bili ti dežurni koji smo se morali po dojavi iz baze recimo javiti i otrčati do prvog telefona, bez obzira jesmo li na otoku, Sljemenu ili bilo gdje", dodaje Popović i kaže da je tako bilo sve do pojave mobitela.

"Pejdžer je bio veličine možda malo veći od kutije šibice i tu je došla samo poruka - hitno se javi u bazu. I mi smo odmah... Evo ja se sjećam da nijedanput nisam otišao u kino, rijetko sam odlazio ali kad sam otišao uvijek je u pola filmske projekcije sam morao izać jer su zvali, to je pištalo non stop", dodaje Popović.

Pejdžera danas gotovo da nema. Iako je riječ o zaboravljenom uređaju koji je bio pouzdan i brz način obavještavanja s boljim dometom koji nije ovisio o tome je li mreža preopterećena, Hezbolah ga je vratio u centar pažnje, ali i otvorio pitanje je li zastarjela tehnologija sigurnija od mobitela.