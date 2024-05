Može li priznavanje Palestine utjecati na rat, o tome je u RTL Direktu govorio stručnjak za bliskoistočna pitanja i iskusni ratni reporter Hassan Haidar Diab.

Tri europske zemlje jučer su priznale Palestinu, Slovenija i Malta su najavile da će to napraviti. Kako to može utjecati na rat?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U moralnom smislu bi to mogao promijeniti. I svijet sad napokon shvaća da je pogriješio".

Kako tumačiš da je to prvi put nakon 10 godina da se netko iz Europe odlučio priznati Palestinu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svijet više ne može stajati po strani. Svijet više to ne može gledati. Europska unija zaista pokušava zaustaviti krvoproliće na različite načine, no za sada bezuspješno. Joe Biden stalno mijenja svoje mišljenje. Jedan put kaže da im neće dati oružje, za pet minuta kaže - ipak ćemo dati oružje. Mislim da SAD tu mora odigrati glavnu ulogu i mora donijeti ključnu odluku. Ali ovako, on će (Biden op.a) izgubiti izbore na kraju zbog takve politike prema Pojasu Gaze".

Hrvatska nema stav, mi smo među onima koji se ne bi htjeli nikome zamjeriti. Što misliš o tome?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma ne bih ja to tako rekao. Hrvatska je u izuzetno teškoj situaciji i to iz nekoliko razloga. Mi imamo, bez obzira koliko je prošlo od Drugog svjetskog rata, opterećenje prijašnjeg režima. Kada gledamo, osim SAD-a, koja je druga zemlja koja je isporučila Izraelu naoružanje- to je Njemačka. Oni se protive takvoj genocidnoj politici. Međutim oni ne smiju to napraviti. Digresija - kada je Milanović prije nekoliko mjeseci govorio nešto protiv Izraelaca, makar u istom kontekstu, čitav svijet je govorio protiv Netanyahua. Samo Milanović je tada bio na tapeti izraelskih medija, i to ne samo desnih radikalnih, već i lijevih novina koje su govorile da on govori kao '45 godine… Mi ne podilazimo Izraelu. A ono što objašnjava Grlić Radman, bolje da ništa ne govori".

Što kažeš na reakciju Izraela na priznavanje od europskih zemalja? Kažu da priznavanje znači da nagrađuju terorizam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma to su… neću upotrebljavati teške riječi. A što on radi? Što Netanyahu radi sedam mjeseci? Je li to terorizam ili nije? On je rekao da će uništiti Hamas. Osam mjeseci ništa nije napravio. Ubijeno je 40 tisuća ljudi. U nedjelju, 800 metara dalje od izraelskih položaja, gdje su oni koncentrirani s tenkovima, hamasovci su zasuli Tel Aviv projektilima. To znači, osam mjeseci ti ništa nisi napravio i ti sada optužuješ ljude, koji na neki način žele nešto napraviti, umanjiti bol i patnje tih ljudi. Vidimo zastrašujuće snimke ljudi. Kada vidiš jedno dijete od 4,5 godina koje mijesi blato i kaže sestri: 'Evo pekla sam pizzu'. Zar mi možemo to gledati u 21. stoljeću?".

Što kažeš na Erdoganovu reakciju? Bio je oštar - kaže da će Netanjahu doživjeti sudbinu Miloševića, Hitlera...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Erdogan je šutio do jučer, šutio je dok nije izgubio izbore. Lokalne izbore izgubio je zbog svoga stava. Sada je nedavno prekinuo ekonomske odnose s Izraelom. Nažalost, on je govori jedno, a drugo radi. Da je mislio tako kao što sada govori, on bi isti dan kada je počeo rat u Pojasu Gaze trebao reći: 'Evo ovo je trenutak, prekidam sve trgovinske odnose s Izraelom'".

Izvještavao si s brojnih ratišta, iz Sirije, iz Libanona, ali i sam si i to već u djetinjstvu, primio oružje u ruke i to samo kada si imao deset godina. To je samo jedan od detalja koje ćemo saznati iz tvog života u dokumentarnom filmu Hassanovi ratovi. Je li tako?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Je, nažalost. S deset godina. Ja sam rođen u Libanonu, u Bejrutu i tada je zračna luka bila blizu gdje smo mi stanovali, gdje sam se rodio i tamo su bila velika polja. Palestinci su pobjegli i digli šatore, kao sada što vidimo u Rafahu. I meni je to oružje s deset godina imponiralo, markirao sam iz škole, pobjegao sam na jednu vojnu obuku tri mjeseca. Imao sam deset godina i sudjelovao u uličnim ratovima. To sve zvuči nevjerojatno".

S 13 godina dobio si metak u glavu i da to nisi niti znao. Osam godina nosio si metak u glavi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio sam ranjen s 11, pa s 12 godina. Najtežu ozljedu sam imao s 13 godina. Uvijek kada sam prolazio rengen on je tulio. Skidali su me do gola. Tada je bila percepcija prema Libanoncima da su svi teroristi. I nitko nije to vjerovao, i onda sam imao glavobolje, i kada sam se slikao, doktor je rekao: 'Čovjek ima metak u glavi. Stvarno nisam vjerovao.