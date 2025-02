Da ste američki srednjoškolac, ovih biste dana mogli imati problema u pronalasku nekih knjiga u knjižnicama. Štoviše, otkriveno je da je u raznim američkim državama zabranjeno čak 10 tisuća naslova, uključujući i klasike poput "Dnevnika Anne Frank", Orwellove "'84." pa i Salingerov "Lovac u žitu".

Ako već želite da vam pričam o sebi, ono što će vas vjerojatno prvo zanimati jest gdje sam se rodio, kakvo je bilo moje glupo djetinjstvo, čime su se bavili moji roditelji prije nego što sam došao na svijet i sve ono uobičajeno dejvidkopefildsko sranje, ali ja nekako nisam raspoložen da se upuštam u te stvari, ako baš želite znati" Citat iz knjige "Lovac u žitu"

Svi koji su čitali "Lovca u žitu" vjerojatno pamte ovu prvu rečenicu koja već daje naslutiti kakva bi ta knjiga mogla biti. Ta i takva knjiga više nije na policama nekih školskih knjižnica u Americi. Ok, Holdena Caulfieda i njegova promišljanja o sazrijevanju i smislu života zabranjivali su u školama još 60-ih, ali sad to opet omogućuje zakon donesen još prošlog ljeta koji među "štetne za maloljetnike" trpa svašta, uključujući knjige koje prikazuju "seksualno ponašanje" ili obiluju psovkama.

Za hrvatske maturante svaka zabrana je destruktivna. "Ljudi na vlasti lakše kontroliraju cijelu populaciju ako ljudi ne čitaju knjige. Trenutno smo u problemu jer ljudi ne znaju baš puno o ičemu, i onda nas centralna vlast može lako kontrolirati", kaže nam Jan Mišić, maturant zagrebačke X. gimnazije.

Njegova razredna kolegica Karmen Maršanić osvrnula se na zabranu "Dnevnika Ane Frank", kojeg su u nekim knjižnicama uklonili s polica, među ostalim, zbog dijelova o njezinim seksualnim željama. "Možda je bolje da mi doznamo kako je to izgledalo iz knjige, ne samo da čujemo informaciju da su ih nacisti okupirali, nego da čujemo nekoga tko je to proživio o tome kako je to bilo", rekla nam je Karmen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S tim se slažu i profesori. "Mislim da ne bismo trebali uopće ni govoriti o nekoj zabrani, jer smatram da i "Lovac u žitu" i "Dnevnik Anne Frank", iako nemaju isti sadržaj, imaju jako puno toga za reći, dakle svevremenske su i za bilo koje generacije", smatra Maša Malek Juričević, profesorica hrvatskog jezika u zagrebačkoj X. gimnaziji.

'Treba dobro paziti u kojem ćeš trenutku izložiti dijete nekoj knjizi'

"Rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje je moć" - netko ne želi ni da današnji mladi čitaju takve parole iz "1984.". A tko su ti zabranitelji istražili su prije par mjeseci u Daily Showu, i ustanovili da je mahom riječ o potpuno nestručnim ljudima, recimo na Floridi, najviše naslova, njih čak 900, doveo je u pitanje konzervativni aktivist Bruce Friedman koji niti ima doktorat iz književnosti niti diplomu iz obrazovanja djece, ali se smatra vrijednim arbitrom jer ne želi "knjige s očitim seksualnim aktivnostima i neumjerenim, grotesknim, pretjeranim psovkama ni u jednoj američkoj školi".

Na primjedbu reportera The Daily Showa nisu li klinci izloženi svemu tome i na internetu, telefonima, tekstovima u pjesmama i filmovima, Bruce Friedman nije imao odgovora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I hrvatski nestručnjaci iz Domovinskog pokreta još su se preklani obrušili na neke naslove s popisa dodatne lektire koje je svaka škola mogla odabrati, među njima i "Črnu mati zemlu" Kristiana Novaka, koji se načelno slaže da nije svaka knjiga za svaki uzrast.

"Treba dobro paziti u kojem trenutku ćeš izložiti dijete nekoj knjizi, ali čim ti staviš zabranu na neku knjigu, to dijete će prije posegnuti za njom nego što bi inače", smatra Novak.

Zaključak je, kao što smo vidjeli, i učenika i profesora pa i književnika da nikakve knjige ne bi trebalo zabranjivati, da zabrane nikad ništa dobro nisu donijele, a pogotovo ne klasika poput "Lovca u žitu" ili "Dnevnika Anne Frank".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Prijave ispita za državnu maturu tek završile, a maturanti već traže odjavu ispita ili promjenu razine