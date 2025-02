Državnu maturu u redovnom roku prijavilo 28.370 srednjoškolaca. Evo koji su predmeti najpopularniji

Državnu maturu ove je godine u redovnom roku prijavilo 28.370 pristupnika, od čega najviše učenika strukovnih škola, a od izbornih predmeta najviše maturanata izići će na ispit iz fizike, izvijestio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Prema podacima koje je NCVVO dostavio Hini od ukupnog broja prijavljenih kandidata redovnih je učenika 26.292, odnosno oko 400 manje nego prošle godine, a ostalih 2087.

Ispite Državne mature prijavilo je 15.727 učenika strukovnih škola i 10.565 gimnazijalaca.

Od obveznih predmeta, najviše redovnih učenika, njih 26.292, prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika koji više nema višu i osnovnu razinu. Slijedi matematika s 26.026 prijava od čega je osnovnu prijavilo 15.856, a višu 10.170 pristupnika. Engleski jezik je prijavilo 25.977 kandidata, pri čemu višu razinu 16.132, a osnovnu 9845.

Pristupnici će ispite u prvom roku polagati od 2. do 26. lipnja. Hrvatski se piše u dva dijela, test i sažetak pišu se 16. lipnja, a sljedeći dan piše se esej. Obje razine engleskog pišu se 18. lipnja, a obje razine matematike 25. lipnja.

Fizika je opet najpopularniji izborni predmet

Fizika je najčešće prijavljivani izborni predmet, kao i lani, a planira ju pisati 6856 pristupnika. Slijedi biologija s 4646 prijava, zatim kemija, koju planira pisati 4285 učenika, pa politika i gospodarstvo koju će pisati 3421 kandidat. Nakon toga slijedi psihologija s 2705 prijava, informatika s 2541 te likovna umjetnost s 1428.

Ovo nije konačan broj prijava, s obzirom na to da do 2. svibnja teče naknadni rok za prijavu, promjenu i odjavu ispita, no njega maturanti i ostali pristupnici mogu koristiti samo uz opravdane razloge. U takve ulaze teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća i slično.

Rok za dostavu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije je 21. veljače, a rok za uplatu troškova za polaganje ispita za obveznike plaćanja je 2. svibnja 2025. godine.

NCVVO je u subotu objavio probne ispite mature obaveznih predmeta koji se provode online.

