Secirali smo Milanovićev govor. Je li u ovom trenutku spomenuo i Plenkovića? 'To je bila poruka njemu'

Pjesma iz kraja odakle mu je otac bila je uvod u gotovo 12-minutni govor, gdje je odmah na početku dao do znanja što mu je važno u aktualnom trenutku.

Da teška vremena ne budu ujedno i dramatična vremena. Također, da se ne prelome najviše preko leđa najslabijih i najmanje zaštićenih… Ovo je poziv da se prestanemo zanositi iluzijama, da će se netko izvana pobrinuti za nas, kad nam bude teško ili kad nam stvarno bude trebalo", rekao je u govoru Zoran Milanović.

"Nekoliko puta je podcrtao da se treba brinuti za one koji su slabi, koji bi u svijetu koji se mijenja trebali biti zaštićeni od države koja nije sama sebi svrha", primijetio je povjesničar Tvrtko Jakovina.

Da, predsjednik je istaknuo najugroženije. "Kao što sam rekao na ovom mjestu prije pet godina, ovo je kuća za sve nas… Prevelik broj naših ljudi danas živi na rubu dostojanstva ili trpi neki oblik poniženja, usprkos poštenom radu ili pošteno zarađenoj mirovini", rekao je Milanović.

"Istaknuo je socijalno raslojavanje koje je, naravno, vezano uz ekonomiju, što je vezano uz karakter radnih mjesta, jer radna mjesta sa stručnom spremom koja ide na niže, a ne na više ne mogu osigurati dodatnu vrijednost", kaže ekonomski analitičar Mladen Vedriš.

U nekim su rečenicama mnogi prepoznali i odsutnog premijera. "Mir, sigurnost i dostojanstvo hrvatskih ljudi ne mogu i neće biti žrtva ničijih privatnih ambicija ili fiksacija. Nema potrebe da se ishitreno guramo u prve redove u stvarima na koje ne možemo znatnije utjecati, koje ne možemo promijeniti, a koje vrlo često i ne razumijemo, ali ne zbog manjka pameti, nego zbog okolnosti", istaknuo je Milanović.

"To je apsolutno bila poruka premijeru", kaže komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, "dakle, on je dobro procijenio da danas uopće nije dan kada ikome mora išta predbacivati. Okreće se nova stranica, idemo u novi mandat, ali je lijepo i suptilno na par mjesta poslao te poruke, nemojmo slijepo srljati i slijediti, nemojmo biti guske u magli".

Doduše, izravno je citirao samo predsjednika Kennedyja, "nikad ne smijemo pregovarati iz straha, ali nikada nemojmo strahovati od pregovora", uz dodatak da "mirotvorstvo i miroljubivost nisu sinonimi za naivnost".

"Ako bismo to sveli isključivo na rusko-ukrajinsku priču, onda tu ima donekle Milanovićevog trijumfalizma, kojega su povijesni događaji i aktualne prilike potvrdile u onome što je govorio, a zbog čega su on i neki drugi u dvorani bili optuživani kao sljedbenici Rusije ili ruski agenti", kaže Jakovina.

I još se rečenica može promatrati u kontekstu rusko-ukrajinskog rata: "Ne bi trebali dopustiti da obrambeni izdaci progutaju novac za sve ostalo što naš život čini smislenim i ispunjenim. Hoćemo li se zbog nabave oružja odreći javnih ulaganja u znanost, u kulturu i umjetničko stvaralaštvo, u sport, u nove tehnologije?"

"Hrvatska u vremenima u kojima živimo, predsjednik je tu dobro poentirao, mora naći jednu ravnotežu očuvanja redovnog života, ali biti i spreman na nove okolnosti", ističe Vedriš.

'To nije naivnost, to je dobra odluka i borba za vlastite interese'

"Potrudimo se da razumijemo narav eventualnih ratova budućnosti, pa da o nabavi oružja i opreme razmišljamo iz te perspektive", dodao je Milanović, a Jakovina kaže da bi "jedna od mogućih aluzija bila da razmislimo o kupnji aviona i onda to usporedimo s dronovima, a s druge strane da razmislimo kakve tenkove kupujemo u svijetu u kojem bazuka može biti opasnija od tenka, pogotovo u maloj zemlji".

"Upregnimo i stimulirajmo hrvatsku pamet i industriju, pa da ne uvozimo ono što, objektivno, možemo sami proizvesti, možda toga nema puno, ali postoji. I to se ne odnosi samo na oružje i vojnu opremu", rekao je još Milanović, a Vedriš objašnjava da tu "govorimo o prehrambenoj industriji, o energetici i o obrambenoj industriji. To su tri komponente koje čine društvo i državu jačim i sigurnijim u nesigurnim vremenima".

Individualizirano društvo nazvao je zdravijim od kolektivizma, ali upozorio na manjak solidarnosti, prvi put u ovakvom govoru, "društvene mreže, ne da nisu dostojna zamjena nego su u mnogo čemu opasnost".

"Mi kao društvo moramo pronaći kvalitetan odgovor kako se prema tome postaviti. Dakle, treba li to regulirati, treba li educirati ljude kako da ih koriste", komentira informacijski stručnjak Marko Rakar.

I za kraj, o budućnosti u kaotičnom svijetu: "Naša obveza prema hrvatskoj povijesti i hrvatskoj budućnosti, prema našim precima i našoj djeci, da se u međunarodnim odnosima zalažemo za mir, za dobru susjedsku povezanost i za diplomatsko rješavanje konflikata među državama i narodima. To nije naivnost, to nije iznevjera zapadnih političkih i vojnih saveza kojima pripadamo i kojima ćemo pripadati, i to je bila dobra odluka. To je naprosto borba za vlastite interese."

"Rekao je Hrvatsku na prvo mjesto, mali smo, moramo se sami za sebe izboriti i nemojte se zavaravati da će itko drugi voditi brigu o našim interesima. I tako će se on postaviti", zaključuje Macan.

Govorom je utrt put, drugi mandat kreće od sutra.

