Hajdaš Dončić se kod Mojmire raspričao o Milanoviću, ženinom prezimenu i tenisicama

Zelenski stiže u Hrvatsku, ali naši vojnici njegovoj vojsci neće pomoći. To je jedna od tema o kojoj je novi predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić razgovarao s Mojmirom u RTL Direktu.

Kako biste vi Zelenskom objasnili ovu odluku predsjednika je li vama sporno da naši vojnici neće sudjelovati u ovoj obuci?

"Ne nije mi sporno to je 13 odluka koja će biti u Saboru koja se tiče sudjelovanja hrvatske vojske u bilo kojim misijama. Sporna je samo jedna odluka za koju ne postoji konsenzus predsjednika Republike i premijera. Dakle, još jednom pozivamo premijera, a isto tako i predsjednika da sazove sjednicu Vijeća za sigurnost i prije svega definiraju određene teme koje su bitne za Hrvatske."

Vi ste zadovoljni s mandatom koji je iza predsjednika Republike. Podržavate ga i dalje? SDP neće imati svog kandidata?

"Mi smo odluku o kandidaturi donijeli još u ljeto na Glavnom odboru i naš kandidat je Zoran Milanović. Za nas je ta priča završena."

Zadovoljni ste njegovi mandatom do sada?

"Uvijek se može bolje, ali on je naš kandidat. On može bolje. Uvijek se može bolje upravljati. Dakle, mogu ja bolje upravljati i svi mogu nešto bolje i drugačije, ali on je trenutno jedina brana da HDZ i Plenković ne osvoje hrvatske institucije."

Puno će se sada od vas očekivati od šefa oporbe, Plenkovića ste često kritizirali međutim će se očekivati da budete još jači. Kada bi morali istaknuti neku jednu stvar koju je Plenković loše napravio u njegovoj vladavine, što biste Istaknuli?

"Plenković je puno loših stvari napravio. Ne mogu samo jednu istaknuti. Dakle, prvo preokupacije svih institucija, što je loše za funkcioniranje demokracije i građanskog društva u Hrvatskoj. Loš odnos prema umirovljenicima i loš odnos prema mladima. Dakle, imamo problem priuštivog stanovanja. Mirovine su nam katastrofalna ako se uspoređujemo čak s nekim zemljama Balkana. Što se tiče omjer mirovine i prosječne plaće, dakle, ima puno stvari.

Spomenuli ste loše politike prema mladima, dakle porez na nekretnine neće riješiti taj problem?

"Apsolutno ne. To nije porez na nekretnine, to je zapravo čista igrarija zbog OECD-a. Dakle to se rješavaju stvari drugačije, progresivno oporezivanje trećeg, četvrtog ili petog stana. Ne da udara na sitne pod navodnicima, male, sitne iznajmljivače koji možda u svojim kućama imaju tri,četiri apartmana i tako nadopune svoj prihod. To se tako ne radi."

Kritično, govorite o HDZ u. Međutim, zadnjih tri puta na izborima građani su birali HDZ a, ne SDP. Zbog čega je tako?

"Pa zato sam naglasio da će naš fokus sada biti lijeve ekonomske politike. Dakle, ono što je duboko u našem krvožilnom sustavu to je antifašizam, borba za prava manjina, prava žena. Dakle, to smo mi. Dakle, to ne treba posebno isticati. Po tome se jedino razlikuje od svih hrvatskih političkih stranaka. Moj fokus će biti lijeve ekonomske politike, dakle koje uključuju i drugačiju fiskalnu politiku, tj. drugačije poreze koji uključuju nacionalnu energetsku politiku, drugačiji odnos prema stranim dobavnim lancima. Drugačiji odnos prema poslovnim bankama i multinacionalnim korporacijama koje nećemo da tako kažemo sjekirom napadati, ali ćemo tražiti njihov doprinos zajednici u kojoj oni rade. Dakle, gdje postoji poslovni nastan, a isto tako je meni nije normalno. Znači da je u zadnjih godinu i pol dvije godine zapravo iz hrvatskog krvožilnog financijskog sustava isisano i preneseno stranim vlasnicima poslovnih banaka skoro dvije milijarde eura uz minimalan poreza to je vjerojatno porez na dividendu od 12 posto. Dakle, ništa. Drugačije oporezivanje kapitala i drugačije oporezivanje rada, to je ključno."

Rekli ste da ćete provoditi lijeve ekonomske politike lijeve politike. Što kažete na kritike mnogih koji danas kažu SDP nije dovoljno lijevo?

"Mi smo lijeva stranka to su priče. Ima lijeve politike, ali to su priče koje ulaze u zadnjih desetak petnaestak godina u fokus. Dakle, ja još jednom naglašavam da će SDP pod mojim vodstvom imati isključivo lijeve ekonomske politike koje uključuju i borbu za javno dobro i za javno dostupno zdravstvo. Naglašavam javno dostupno zdravstvo, ne samo za one koji imaju bogate novčanike i za javno dostupno školstvo. To su vam lijeve politike."

Znači sada nije javno dostupno zdravstvo?

"Pa ja mislim da nije da za većinu ljudi nije jer postoje i velike liste čekanja. Postoje i ono da tako kažem preveliki jaz između samog naručivanja. Pogledajte kako dobro HDZ upravlja zdravstvom da imate ja mislim da je svaki mjesec nekakvih 200 milijuna eura minusa. Mislim da ni ovo podržavanje županijskih bolnica ništa neće riješiti.

Rekli ste na početku oni koji pričaju da ja nisam promjena, grdno će se zeznuti koju promjenu donosite onda SDP-u?

"Ponavljam, drugačije upravljanje samom strankom, teren, teren, teren i naglasak na lijevim ekonomskim politikama."

Što je bio propust SDP-a u proteklim godinama?

"Iskreno, mislim da je bilo premalo terena i premalo uključivosti određenih dionika u hrvatskom društvu. Dakle, ja sam otvoren prema svima, meni glasači nisu neprijatelji, čak ni glasači koji glasuju za desne političke stranke. Imam problem s političkim strankama koje onda artikuliraju krive politike na koje se ljudi u ovim kriznim vremenima znaju pod navodnicima navući."

Biste li onda bili skloni u nekom trenutku u koaliciji u kojoj sudjeluju, recimo, desne stranke? Most, Nikola Grmoja, predsjednik sabora?

"Neće nam biti potrebno. To ja mislim da ćemo s lijevim centrom pobijediti na sljedećim izborima."

Je li vam Možemo potencijalni partner ili neprijatelj?

"Za četiri godine živi bili pa vidjeli, ali naravno pošto je lijeva politička stranka da mi je partner politički neprijatelj mi nije."

Jesu li klimatske promjene bile dovoljno u fokusu dosad? I što ćete u tom pogledu?

Zelene politike-da kroz Savjet za zelenu tranziciju i za da tako kažemo energetiku. Mi znamo da se klima mijenja. Nismo da tako kažemo pod navodnicima ljudi koji pričamo da to ništa ne postoji, ali imat ćemo neke odgovore."

Sad se čini da više nema nekako skeptika od kad su se počele događati ove stvari od one oluje lani kao da su ljudi prihvatili?

"Na sreću, na žalost, u pravu ste."

Bili ste ministar prometa.

"Nekoć davno."

Nekoć davno, ali nema veze to je vaš resor. Hoćemo li se za dvije godine voziti robo taksijima?

"Malo sam skeptičan prema tome."

Zašto?

"Skeptičan sam prema tome, vidjet ćemo za dvije godine."

Mislite da su previše obećali da ne mogu to ostvariti?

"Mislim da je problem i rokova, ali i cijelog set up-a tog cijelog sustava. Ne može se to odjedanput bez testiranja. Dakle, određene tvrtke koje već to rade u Sjedinjenim Američkim Državama, primjerice već šest do sedam godina testiraju robo taxi, a on još uvijek nije na tržištu."

Imamo li propise koji to prate ili nemamo?

"Propise najlakše napisati. Problem je infrastruktura."

Jedan ste od rijetkih ljudi, barem za koje znam koji je uzeo prezime supruge.

"Ne, ne dodao sam. Supruga je uzela moje prezime ja sam dodao. Ona je preuzela moje i ostavila svoje. Ja sam dodao da ga nisam uzeo."

To je zanimljivo za jedno patrijarhalno društvo kao što je Hrvatska. Zanima me kakve su reakcije s obzirom na to da ga sad već imate dugo vremena?

"Sad više nisu nikakve, prije bilo malo čuđenja. Malo je bilo čuđenja. Malo malo zezancija, ali sve je OK. Iskreno, zaboravio sam na to."

Međutim, nisam zaboravila kao da se sjećam da ste imali tu neku epizodu, da ste obukli i vjenčanicu maminu?

"Ma nisam to krivo pisalo to je bila zafrkancija. Nije toga bilo. Ima različitih vijesti to mi se sviđa."

Recite mi, sad ste u tenisicama. Vidjela sam da vam se to prigovaralo, da ste jednom na HRT u došli u emisiju, pa ste kao bili u tenisicama. Je li to statement? Tako se oblačite?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zadnje dvije godine nosim tenisice jer mi je ugodnije. Ne vidim stvarno ništa loše u tome. Ugodno se osjećam.

Mislite da je primjereno da političari nosi tenisice?

"Zašto ne bi bilo? Meni je to normalno."

Recite mi dolazite iz Zagorja, kao i Tito i Tuđman. Zanima me kad bi u Beogradu stvarno iselili Tita kao što cijelo vrijeme najavljuje njihov gradonačelnik biste li ga primili nazad? Mislite da bi bilo mjesto u Kumrovcu?

"Mislim da u Kumrovcu uopće nema problema. Nadam se da se to neće dogoditi jer to što rade su gluposti. Govorim o beogradskom gradonačelniku, ali mislim da su to dnevnopolitičke priče. Ali gledajte, ako će htjeti, Kumrovec je uvijek otvoreno mjesto najljepše etno selo u Europi."

Sad kad smo već na ovim privatnim temama, jednom sam vidjela da ste rekli da slušate Hladno pivo je l' se sad to mijenja s obzirom na Ivanu Kekin?

"Ne mijenja se, ali Hladnog piva više nema s obzirom na to da je Mile Kekin je otišao."

Kakve serije gledate što pratite? Što vam je smiješno?

"Različite serije pratim, ali to ovisi o dosta formi. Mućke sam gledao prije 100 godina. Mućke su mi, recimo, okej serija čak bolja od Seinfelda. Ja sam više onako lagani, cinični engleski humor. To ovisi o onom na čemu smo odrasli. Alan Ford recimo."