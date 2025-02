Kako ide obnova Siska? 'Moji sugrađani neće se vratiti šest do osam godina u svoje domove'

Točno 1520 dana od potresa koji je oštetio grad kao nijedan prije, tlo u Sisku i okolici opet se treslo. I dalo nam povod da se vratimo u grad u kojem su ožiljci iz 2020. još itekako vidljivi.

Više od četiri godine nakon velikog potresa u Sisku na tom se području i dalje naveliko gradi. U centru Siska stajali smo na mjestu oko kojeg na četiri zgrade traju radovi, a neke su kompletno uklonjene s mjesta na kojima su stajale, dok se nove tek trebaju početi graditi. U međuvremenu, potresi se događaju i ljudi se i dalje boje.

'Tko je hrabar, taj je lud'

Da ih je današnjih četiri stupnja po Richteru prepalo, priznaju nam baš svi koje smo zaustavili.

"Jaka eksplozija se osjetila, čak sam pomislio da je avion probio zvučni zid, međutim onda se počelo drmati. Bilo je grdo. Podsjetilo me na potres 2020.", rekao nam je Vladimir Vuković. "Uvijek je to ružan osjećaj", dodaje Marijana Kovačević koja se nakon 2020. odselila iz Siska u Njemačku, "evo, sad sam došla i opet me dočekalo isto".

Posebno je neugodno onima koji i dalje žive u neobnovljenim kućama. "Čekamo već, evo, petu godinu da dođe makar statičar. Imamo žutu naljepnicu. Ali ovo sad, ne znam kako će biti. Tko se ne bi bojao. Tko je rekao da je hrabar, taj je lud", ispričao nam je Željko Jeličić.

Posljedice starog potresa

Današnji potres nije napravio nikakvu novu štetu, ali zato je tu stara. Svako malo može se proći pokraj obnovljenih i neobnovljenih zgrada koje stoje jedna uz drugu. Možda i najveće gradilište u ovom trenutku u Sisku je na lokaciji na kojoj je stajala najveća zgrada s privatnim stanovima, oštećena bilo u zagrebačkom, bilo u sisačkom potresu. Tri i pol godine nakon sisačkog potresa počela je obnova tako da će se replicirati stara zgrada. Iz Grada, naravno, kažu da je to puno presporo.

Da, u Sisku je ta specifična situacija da je u Gradu na vlasti SDP s partnerima, a obnovu stambenih zgrada vodi HDZ-ovo ministarstvo. Iz Grada podsjećaju da je obnova nakon potresa u Turskoj trajala 6-8 mjeseci. "Cijela Turska se digla na noge, izgrađene su tisuće stambenih zgrada. Mi danas imamo besramno hvalisanje s 12 stambenih zgrada u Gradu Sisku. To su zgrade u koje selimo ljude iz kontejnera, što u prijevodu znači da se moji sugrađani neće vratiti šest do osam godina u svoje domove", ističe Bojan Dadasović, predsjednik Gradskog vijeća Siska.

S druge strane, Domagoj Orlić, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva bit će HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Siska. Očekivano, on ističe da je na području Siska završena obnova na 1700 lokacija s 4800 stambenih jedinica, a sada je otvoreno 360 gradilišta. "Kad god nešto zatrese, kao i svi Siščani, dosta razgovaram s njima, i dalje imamo traume od tog katastrofalnog potresa koji nas je pogodio u prosincu 2020., ali vrijeme liječi sve. Sisak je, kao što možete vidjeti, jedno veliko gradilište, i ja sam doista optimističan kad je Sisak u pitanju", ističe Orlić.

Sisak sve poželjnije mjesto za život?

Postpotresni Sisak nudi i neke bizarnosti. Osim što je nedavno otvorena cijela autocesta do Siska, svim je Siščanima još od potresa u prosincu 2020. besplatna vožnja vlakom. Ali još se nije dogodila obnova zgrade kolodvora. Dok putnici karte kupuju u obližnjem kontejneru, velika zgrada i dalje stoji neupotrebljiva, sa zabranom da se u nju ulazi.

Ipak, mnogi u gradu misle da u svakom zlu ima nešto dobra, i da se mnogo toga ni ne bilo obnovilo da se nije dogodio potres. Institucije, škole, knjižnica, dva bazena, Kako kaže kolega novinar Daniel Berdais, bivši kandidat za sisačko-moslavačkog župana, besplatni su vrtići, javni prijevoz za školarce i penzionere, ali fali bolja suradnja grada i države. "Sisak iz dana u dan postaje sve poželjnije mjesto za život. Mislim da Sisak napreduje", kaže Daniel Berdais, uz napomenu da bi u slučaju političke fuzije možda bi bilo još bolje.

Ali uoči lokalnih izbora, međustranačku suradnju teško je očekivati. Obnova će, dakle, još trajati, potresi će se vjerojatno i dalje događati, a strah kod Siščana očito neće nestati.