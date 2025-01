Žlica budućnosti je tu! Hranu ne morate soliti, a ima okus kao da je začinjena. Cijena? Sitnica

Leteći automobili, roboti koji peru suđe i rublje, injekcije za djecu bez igle. Najnoviji i najluđi tehnološki izumi na svijetu od danas su na jednom mjestu, na sajmu u Las Vegasu. Televizije s umjetnom inteligencijom, za koje vam ne treba daljinski upravljač. Hologram mašina koja vas smanji i spremi u kutiju. Skeniranje tijela koje može pročitati vaše zdravstveno stanje. Čep na boci koji sam karbonizira vodu. Robot usisavač koji sada ima i ruku, da si pomogne kad mu se nešto nađe na putu.

Nema čega nema na CES-u, najvećem elektroničkom sajmu na svijetu. Direktov favorit je jedan japanski proizvod za 125 dolara - električna žlica koja čini hranu slanom. I koja će vam omogućiti da se zdravije hranite, ali da i dalje bude ukusno.

A privilegiju da sve te čudesne žlice i robote vidi među prvima je tech novinar Dragan Petric, koji se u RTL Direkt uključio iz Las Vegasa.

Što je najbolje što si uspio vidjeti?

Sajam se otvorio prije tek dva-tri sata. Za sada smo vidjeli hrpu nekakvih čudesnih gadgeta. Spomenuli ste tu žlicu koja se tu zove digitalna sol. Meni se, recimo, svidio monitor za disleksične. Svidjela mi se gitara koja nema žica i koju sviramo uz pomoć umjetne inteligencije, ali zapravo je ove godine veliki naglasak stavljen na IoT predavanja, na CIO a i Nvidia je koji je tu trebao predstaviti čipove i grafičke kartice koje su višestruko brže od svih dosadašnjih, što bi trebalo kompletnu IT industriju, kompletnu tech industriju, gurnuti naprijed nakon stagnacije koja bi doživljavala zadnjih godinu dvije u smjeru kvantnog računarstva. To je u biti računarstvo koje je do sada bilo u nekakvoj sferi science fictiona, a sada nam donosi mogućnost da kompjutorska operacija za koju su nam nekad trebali mjeseci izvršimo u svega par sekundi. To bi se trebalo reflektirati na još puno veći rast kriptovaluta, to jest vrijednosti bitcoina. Zato jer se transakcije mogu puno brže izračunavati, ali i na porast vrijednosti svih mogućih dionica američkih tech giganata.

AI je jedna od glavnih tema sajma, umjetna inteligencija je ugrađena u sve gadgete pretpostavljam?

Naravno, umjetna inteligencija je svugdje. Svi primjeri koje smo dosad spomenuli, od te žlice preko gitare, monitora i bezbroj drugih gadgeta koji su ovdje, imaju na neki način implementiranu umjetnu inteligenciju tako da pokušava oponašati čovjeka ispravljajući njegove greške. Evo primjer kod te gitare koja nema žice je da mi nju zapravo sviramo s prstima na slijepo, na prazno, bez žica, pa ako i udarimo pogrešan ton, umjetna inteligencija će nas ispraviti, što se ne bi moglo dogoditi da smo zaista trgnuli pogrešnu žicu. Isto je s bilo kojim uređajem na ovaj ili onaj način. Umjetna inteligencija danas je ugrađena u sve.

Osim umjetne inteligencije, longevity je danas možda i najveća opsesija tech industrije. Što si tamo našao što ti može produljiti život do 120 godine?

Longevity je ovdje ogromna tema tech industrije. Tek sad dolaskom na CES se vidjelo da je to al pari i umjetnoj inteligenciji i cyber sigurnosti, što su nekakve nekakve dvije najunosnije niše u tech industriji posljednjih godina. Sad je i longevity dogurao do te točke. Svi se žele baviti tehnologijama produljivanja ljudskog života, ali i produljivanja zdravog dijela ljudskog života. Dakle, ako već živimo sto dvadeset godina da živimo kognitivno i fizički, zdravo i funkcionalno. Ovdje smo vidjeli bezbroj gadgeta koji pomažu da se to ostvari. Primjer je upravo ta žlica, odnosno digitalna sol. Svi znamo da sol baš nije zdrava za dugovječnost. I ideja je da uopće ne posolimo našu hranu, ali da je jedemo s tom žlicom koja će stimulirati naše nepce i jezik tako da imamo osjećaj kao da je ta hrana najnormalnije začinjena i posoljena, odnosno da jednako uživamo u njoj, ali bez soli. Međutim, ono drugo što se ovdje se dogodilo po pitanju longevityja bez da na prvu djeluju kao da imaju u pozadini svojeg proizvoda bilo kakvu tehnologiju. Došli su s lijekovima, s preparatima, suplementima koji rade istu stvar kao i onaj Ozempic za kojeg ste svi čuli i koji nam omogućuje da manje jedemo i da zdravije živimo. Svi imaju nekakve suplemente koji bi nam trebali život promijeniti na bolje i produžiti ga na način da zapravo u našem tijelu stvara nekakvu biološku ravnotežu koju inače ne postižemo s našim uobičajenim lifestyleom. Naravno da ipak iza toga stoji tehnologija, niti jedan od tih suplemenata ne bi se mogao razviti bez današnjeg stupnja razvoja umjetne inteligencije i drugih tehnologija koje su sve te tvrtke koje su donijele takve preparate koristile u razvoju tih proizvoda.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku:

