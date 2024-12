Dorian Ribarić otkrio gdje će Božić biti bijel: 'A snijega će najviše biti tu...'

I evo ga, najvažnija vijest dana! Dočekali smo i to da, nakon godina toplih Božića, postoji šansa da ćemo u Hrvatskoj dočekati snijeg na Božić.

Promjena vremena stiže u noći na petak, piše Državni hidrometeorološki zavod, donoseći kišu, zahlađenje i snijeg u gorju. No, to nije sve jer novo, još jače naoblačenje s obilnim oborinama dolazi početkom blagdanskog tjedna kada se očekuje snijeg i u nizinama, osobito na istoku zemlje.

Je li moguće da će se ostvariti ono o čemu mnogi maštaju, snijeg na Božić? E to zna RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Je li stvarno moguće da će nam stvarno stići prava zima pred Božić i da će stvarno padati snijeg?

Stvarno je to tako, bit će snijega prije svega u gorju - u Gorskom kotaru i Lici, te u zapadnom dijelu Slavonije - osobito u gorskom dijelu. Ali moguć je snijeg i u nizinama - nisu to velike šanse, ali 10 posto šanse za Zagreb je bolje od nikakve šanse.

To su dani prije Božića. Što je s Badnjakom i Božićem?

S nedjelje na ponedjeljak moguće je jače naoblačenje s oborinama, a kiša će brzo prelaziti u susnježicu i snijeg, čak i u nizinama.

Bit će tu i tanjeg snježnog pokrivača – uglavnom će to biti dekorativni snijeg. Najmanje šanse za snijeg ima središnja Hrvatska. Nešto više šanse su u Slavoniji, a zatim i za Gorski kotar i Liku, koji će sigurno imati snježni pokrivač.

Foto: Dorian Ribarić

Koliki će biti snježni pokrivač?

Gorski kotar i Lika imat će klasičnih dvadesetak centimetara pokrivača koji će potrajati do Božića. Ali sve se može promijeniti jer svega pola stupnja ili stupanj razlike utječe na to hoće li biti kiša ili snijeg. Ali očekuje se da će u Gorskom kotaru i Lici biti 20-ak centimetara snijega, kao i u istočnom dijelu Slavonije.

Što je sa Zagrebom?

Zagreb ima najmanje šanse. Tu je ona priča o toplinskom otoku samog grada, on je malo topliji od okoline i tu se očekuje najmanje snijega.

Snijeg koji najavljuješ – je li to onaj snijeg koji se odmah sljedeći dan otopi ili ćemo ipak malo uživati u njemu?

S obzirom na to da će snijeg pasti baš u ponedjeljak, on će vrlo vjerojatno ostati nekoliko dana na tlu zato što će zahladiti. Već u petak nas očekuje snažna promjena vremena. U subotu će biti hladno, a u nedjelju jedna kraća južina, i onda opet od ponedjeljka prava zima, i to će trajati sve do Nove godine. Malo iza Božića bit će malo toplije, ali ne dovoljno toplo da bismo već pričali o proljeću.

Foto: Dorian Ribarić

Sjedili smo ovdje na istom mjestu prije tri mjeseca, pričali o opsesiji bijelim Božićem koja stvarno postoji i kod nas. Rekao si mi da ljudi već od ljeta počnu ispitivati o tome hoće li biti bijeli Božić, hoće li padati snijeg? Koliko si puta čuo to pitanje?

Vrhunac tih pitanja bude baš onih petnaestak dana prije Božića. U prosincu eksponencijalno raste broj pitanja, ali sigurno me 100-tinjak ljudi pitalo me baš za bijeli Božić i hoće li biti snijega.

Rekao si mi zadnji put da uvijek svima kažeš da će biti bijeli Božić, ali da ćeš ovog puta govoriti istinu?

Ovaj put će možda stvarno biti istina, ali ne svuda, ne svuda. Naime, raznolika nam je zemlja, ali evo, najviše šanse za bijeli Božić imamo u gorju – klimatološki gledajući, to je 50 posto šansa za bijeli Božić, a na Zavižanu, recimo, u zadnjih šezdeset godina samo četiri godine nisu bile snježne na sam Božić.

Kolege sa DHMZ-a pobrojali su bijeli Božić u Maksimiru. U zadnjih 60 godina bilo ih je jako malo, a nismo ga imali 17 punih godina, i to u većini unutrašnjosti.

Možda 2009. godine bilo je mjestimice nekog dekorativnog pokrivača, ali 17 godina u cijeloj unutrašnjosti, u nizinskim područjima, nije bilo snijega, nego samo u gorju.

Foto: RTL Direkt

Čini mi se da su posljednjih Božića vreme bilo više proljetno. Hoćemo li to u budućnosti gledati više nego snijeg?

To je ono kad izdvojimo samo jedan dan i to je prilično zanimljivo, iako nije baš ispravno klimatološki. Ali ako gledamo zagrebačku meteorološku postaju, porast temperatura je stvarno značajan. Naime, u 1960-im je bilo prilično hladno. Najviše snijega bilo je 1990-ih godina, kad vidimo i tu najveću varijaciju temperature, a zadnjih petnaestak godina stvarno imamo tople Božiće, božićne južine, takozvane bočne ciklone koje dođu neposredno prije Božića, a ove godine su nam malo "uranile", pa ćemo imati ponegdje bijeli Božić.

Foto: RTL Direkt

Imam osjećaj da su zadnjih godina i Stara i Nova godina bile dosta tople. Odnosno, sjećam se tih starih godina u kožnoj jakni... Pa mi ti reci stručni odgovor.

Slično kao i kod Božića, koji je možda ima malo drastičniji porast temperature. Tu je temperatura 1960-ih godina bila oko nule, a zadnjih desetak godina to je čak deset stupnjeva. To je stvarno veliki porast.

Ali, recimo, za Staru godinu zadnje dvije godine bile su stvarno tople s 16, 17, 18 stupnjeva, kožna jakna u kožna jakna u nizinama i prilično toplo za kratke rukave na moru.

Ali temperatura na Staru godinu po danu u posljednjih 15 godina bila je iznadprosječno topla. Više od polovice tih dana bili su nadprosječno topli. No, sam doček jehladan – leden i to je najhladniji dio godine. Dakle, od zadnjih 15 godina imali smo 12 ledenih dočeka u unutrašnjosti. Ovaj se čini da će biti baš prosječan. Dakle, bit će hladno.

Foto: RTL Direkt

Najbolje, znači, s debelom jaknom – za doček tako nećemo pogriješiti?

Dolazi nam zapravo prava zima?

Dolazi nam već u subotu, astrološka i astronomska zima. Dakle, ona prava zima počinje u subotu u 10 sati i 20 minuta, nastupa zimski solsticij.

Znači, produljuje se i dan?

Polako, stvarno polako. Do kraja godine dobit ćemo možda jednu minutu.

Prava zima stiže – koliko će potrajati?

Ulazimo u dugoročnu prognozu koja se skoro ponavlja svake godine – očekujemo iznadprosječno toplu zimu. Moguće je da bi siječanj mogao biti umjerenije hladan, a onda veća toplina u veljači.