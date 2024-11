Bi li bila sramota za USKOK da je EPPO uhitio Beroša? 'Ovo je za Turudića bio inicijalno prvi odličan potez'

Aferu Mali u kojoj je pao nekoć najpopularniji Plenkovićeg ministar analiziramo s Krešom Macanom.

Nekoć najpopularniji Plenkovićev ministar danas je osramoćen u zatvorskoj ćeliji. Je li te to iznenadilo?

Pa jest. Mi smo radili s ministrom u vrijeme korone. Mislim, surađivali po brojnim komunikacijskim stvarima. Moj dojam je da on jednostavno nije taj lik, ali eto sad ćemo vidjet što će istraga pokazati.

Premijer Plenković odrekao ga se odmah, isti tren. Nije ga branio i čak je rekao da ako je točno ovo što mu se stavlja na teret - to je izdaja.

Zato što u percepciji to izgleda jako ružno. Najbliži suradnik premijera da radi baš nešto tako izravno. Svi dosadašnji slučajevi baš i nisu bili kao ovaj, Bilo je nešto oko zemljišta, pogodovanje... osim ministrice Žalac, gdje je bilo baš u njezinom resoru. Ovo je bilo baš izravno pod njegovim nadzorom i ispada da je on možda time zapovijedao. Ali, pustimo neka to istraga dokaže, ima i presumpcija nevinosti.

Neshvatljivo mi je, vidi se, na nekim od mojih fotografijama, taj osmijeh koji Beroš ima na licu dok ga odvode.

Poznavajući ga osobno, kada smo razgovarali, dakle, nisam bio angažiran nikad za ministra Beroša. Radio sam, osobno ga poznajem, pričali smo i nije mi davao nikakav takav dojam da bi bio takav čovjek i ako on kaže da je nevin ja sam mu sklon vjerovati, ali to je moj dojam.

Beroš je i kad su ga pitali osjeća li se krivo odgovorio i kaže - hvala.

Zato što ima taj automatizam. Dakle, to je navika, vjerojatno da kupuje vrijeme. Kad kaže -hvala vam na pitanju - smišlja odgovore. Ono u koroni je bilo jako nezgodno odgovarat. A bilo je jako neugodno odgovarati i sada i čovjek je pod stresom. To mu je navika, automatizam.

Koliko je neobično da cijeli slučaj mjesecima istražuje Ured europskog tužitelja i onda USKOK uskoči i uhiti ga?

Pa neobično je. Indikativno je da postoji neka mogućnost da se ne obavijesti DORH o nekoj istrazi, ali da je to vrlo sklizak teren. Dakle, EPOO je smatrao da ne treba ništa reći DORH-u, s tim da imamo isto problem - je li uopće oštećen europski proračun ili samo hrvatski proračun. Ako je oštećen hrvatski proračun, onda EPOO nije nadležan. Dakle, imamo i to pitanje da li su oni to malo držali sa strane da ne bi DORH preuzeo, a sad je navodno na naslovnici Nacionala stoji da je nekakav ključni svjedok prešao DORH-u, pa i onda pokrenuo ove stvari. Vidjet ćemo što će se sve raspetljati ovih dana.

Zapravo bi te pitala, ono mislim, zdravo seljački. Ako čovjek gleda sa strane, imaš EPO koji radi na slučaju od ljeta, onda USKOK koji radi nekoliko tjedana i onda ubrzaju i njega uhite.

Upravo to je to pitanje tog zastoja u razmjeni informacija jer postoji pravilnik u kojem kaže da se može odgoditi, ali oni bi načelno trebali jedno drugog obavijestiti kad pokrenu neku istragu da ne bi bilo dupliranja? Dakle, očito da imamo paralelno, tvrdu kohabitaciju.

U početku smo u petak mislili da se pokazalo da Turudić ipak radi svoj posao, uhićuje HDZ - ove ministre. Na kraju, do popodneva smo shvatili. Možda nije ipak baš tako. Ako je ova.

Puno će se toga morati raspetljati. Bilo je dosta sumnji na prethodne neke istrage da je bilo nekakvih dojava da su ljudi bili informirani pa da se ona prethodna hapšenja gdje su uvijek ljudi dali ostavke. Pa ja mislim da je onda Turudić nekako htio, ajmo reći, PR - ovski da ispadne - evo, dogodilo se nešto i nitko nije znao za to. Jer činjenica da su išla uhićenja, koliko sam shvatio u 5 su se našli policajci, u 7 su krenula uhićenja. U pet ujutro su dobili naloge,

Je li ovo onda dobar PR za Turudića ili nije baš dobar PR?

Može raditi puno bolje. Morate znati što se događa. Komunikaciju morate planirati par koraka unaprijed.

Bi li šteta bila veća da je EPPO uhitio Beroša?

Bio bi veći prestiž za EPPO, ajmo reći, samo pitanje da li ima temelja za USKOK.

Bi li to bila sramota za Uskok? Kao zašto vi niste?

Bila bi sramota. Ovo je za Turudića bio inicijalno prvi odličan potez. Beroš je top ministar, a nitko nitko nije znao. Nije da je netko dao ostavku pa otišao, pa kao da je sve nešto dogovoreno. Nego doslovce opet je, sjetimo se Darko Horvat, ono jutarnje hapšenje gdje je skoro pala vlada taj dan. Jer tri ministra su de facto bila bila pod hapšenjem, tako da je ovo bila neka slična situacija. Zato je HDZ morao reagirati ovako brzo.

Hoće li HDZ od ovoga imati štetu ili ne?

Pa sve dok ne ide blizu Plenkoviću nema štete. Dosad je glavni argument obrane u HDZ- u bio da Plenković s time nema veze. I dok god tako ostane, nemaju štete jer oni ne mogu realno i ne možete kontrolirati sve što ljudi rade. Ako vi ne uzimate, to ne znači da uzima netko ispod vas. Nažalost, to je taj modus operandi. Puno ljudi na nižim razinama uzima na radovima, uzima na opremi. Ovo je već viđeno. Godinama nije ništa novo.

Vijest je postala i da je netko u Hrvatskoj odbio primiti mito. To puno govori o društvu

To govori da češće ljudi ne odbijaju. Da primaju nekakve usluge ili kontrausluge. Mi smo puno napredovali. Ja sam tu optimist. Vi danas, svaka čast policiji, imate policajce koje vas nikad neće ništa tražit za kaznu. Vi tu vrlo riskirate kad idete pokušat podmitit policajca. Dakle, napredujemo kod malih funkcija, ali ne napredujemo kod velikih.

Možda kod ovih stvari koje se ne vide. Ne možeš više doći i dati novce da se netko upiše na fakultet, ne može se kupit ispit ili podmitit policajac…

Ali gdje su veliki novci očito i dalje imamo prisutnu korupciju.