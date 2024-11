Doznajemo: Novica Petrač se predao policiji! Odvjetnik: 'Ne poznaje Beroša i ne osjeća se krivim'

Novica Petrač, jedan od osumnjičenih u velikoj korupcijskoj aferi u zdravstvu oko kupovine preplaćenih medicinskih uređaja, u kojoj je uhićen i bivši ministar Vili Beroš, predao je policiji. Kako doznajemo. trenutno se nalazi u PNUSKOK-u na Oranicama.

Za njegovim ocem Hrvojem Petračem, šefom zločinačke organizacije kako su ga označili europski tužitelji, raspisan je Europski uhidbeni nalog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predaju je potvrdio i njegov odvjetnik Fran Olujić, dodavši da je Novica spreman odgovarati na sva pitanja i da se ne osjeća krivim. "Ako ne već sada, onda u vrlo kratkom roku će se nalaziti u Remetincu jer mu je rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen istražni zatvor", kazao je Olujić.

Objasnio je da se Novica u trenutku početka akcije i uhićenja nije nalazio u Hrvatskoj te da se odlučio ovdje pojaviti i dragovoljno predati čim je čuo za sva događanja "s obzirom na to da nema nikakvog razloga biti u bijegu niti se skrivati".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Novica ne poznaje Beroša'

Olujić je ponovio da se Novicu u istrazi Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) tereti za sudjelovanje u zločinačkom udruženju i davanje mita. "On se ne osjeća krivim, to je jedan od razloga zašto je došao u RH kako bi iznio obranu u kojoj će poreći ono što mu se stavlja na teret i za što ga se sumnjići. Aktivno će se braniti", otkrio je Olujić.

Na pitanje misli li da će mu olakotna okolnost biti to što se predao hrvatskim vlastima, odvjetnik vjeruje da je to dobra poruka.

"Ne skriva se. Ovdje je i spreman je odgovarati na sva pitanja.Najvažnije je da se ne smatra krivim i smatra da u njegovom postupanju nema nikakve protupravnosti", kazao je Olujić, dodavši da ne zna gdje se nalaze druga dvojica Petrača, otac Hrvoje i brat Nikola koji su također osumnjičeni u velikoj korupcijskog aferi, u kojoj je uhićen i sada već bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Olujić tvrdi da Novica ne poznaje Beroša. "Nikad s njim nije bio ni u posrednom ni u neposrednom kontaktu", kazao je odvjetnik koji još nije stekao uvid u spis te mu je, kaže, nepoznato sve što je posljednja dva dana izlazilo u medijima vezano uz slučaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Klijent prvo mora biti ispitan pred europskim tužiteljem da bih ja mogao steći pravo uvida u spis", zaključio je Olujić.

U javnost su procurile i Whatsapp poruke koje otkrivaju razmjere kriminalne hobotnice. Slučaj povezan s bivšim ministrom Berošem i petoricom osumnjičenih izazvao je spor između USKOK-a i Ureda europskog javnog tužitelja oko nadležnosti. Sada glavni državni odvjetnik Ivan Turudić treba odlučiti tko će nastaviti istraživati slučaj prodaje medicinskih uređaja bolnicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kodna imena zločinačke grupe

Podsjetimo. "Mali", "Zrikavac", "EL PADRONE" - tako su se, sumnjaju europski tužitelji, u zločinačkom udruženju nazivali ministar Beroš, šef krapinskog HZZO-a i Hrvoje Petrač. Njihovo dopisivanje otkriva razmjere kriminalne hobotnice u zdravstvu, pa i kako su pojedini ravnatelji bolnica najnormalnije dogovarali mito s kontroverznim poduzetnikom koji je dio života proveo u zatvoru.

HRVOJE PETRAČ

"Frende, Zrikavac ima 23. u nedjelju sastanak sa malim pa do subote mi molim te stavi sve po točkama, promemoriju napiši, sve za temu razgovora, di smo što smo sa malim robotima, sa Dubravom, dal je došo papir, kad je došo papir, Split koja je situacija, drugi roboti koji, mali robot, sve mi napiši"

SAŠA POZDER

"Hoću, napisat ću ti sve da možeš da proslijediš, znači točku po točku…"

Zrikavcem su zvali šefa krapinskog HZZO-a, dok su Mali zvali Beroša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

siječanj 2023.

HRVOJE PETRAČ

Ja ga (Roića) mogu zvat kad god hoću i dopeljat ga kud god hoćemo sad, samo se treba odlučiti, a ovaj Tomo, njemu, njemu ću stvarno bukvicu očitat"

Setovi poruka pokazuju da je Pozder s Petračem ponudio 25 tisuća eura mita Roiću u zamjenu za pogodovanje. Pozder se u travnju time hvalio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

travanj 2023.

SAŠA POZDER

"Klaićeva bilo savjetovanje, žalili se, sada smo napravili nove specifikacije, treba savjetovanje izaći brzo pa onda tender. Mi platili malog"

Iz poruke u ožujku EPPO je rekonstruirao da je i Beroš dobio 75 tisuća eura za tri bolnice - Kliniku za dječje bolesti Zagreb, KBC Sestre Milosrdnice i KBC Osijek.

ožujak 2023

HRVOJE PETRAČ

"Sad sam Zrikavca onak dobro izjebo jer je počeo "njao" ja velim slušaj, nemoj to, to je van svih poslovnih ja velim pa kaj je tebi, pa ne, znaš da ima da smo, da dajemo gas, ja velim kaj daješ gas pička ti materina tri sata oču ti reći da taj jedan so naplatili, pa kaj je tebi - pa ne buš me jebal za potpis da je 25 hiljada…"

U jednoj poruci iz ožujka spominje se čak i premijer Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

ožujak2023.

SAŠA POZDER

"Zvao me Zrikavac da mi kaže da je mali zvao tamo dole Split i da im je rekao da ne smiju da kupuju "da Vinči, da moraju da kupe nekog tko ima Cvrtka što bi Vi rekli u Hrvatskoj…to smo mi i ovi što su prodavali Rebru, al to njihovo sranje, eto on je rekao samo osim ako ovaj nad njim nemaju podršku neku još tamo od Plenkija ovaj ih je zvao da im zabrani da uopće razmšljaju o Da Vinčiju"

POGLEDAJTE VIDEO: Priča o politici, liječnicima i kriminalu. Petrač: 'A ovaj Tomo, njemu ću stvarno očitat bukvicu'