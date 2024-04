Gradi se sve od hotela, kuća do apartmana po starom hrvatskom receptu bez plana, bez pokušaja da se nove građevine uklope među stare. Žale se građani, žali se gradonačelnik, ali država žalbe odbija.

"Mi smo građevinsku prije deset godina tražili za jedan objekt u Pobrima, to je sad u Gradu Opatiji, vi niste fasadu mogli dobit određene nijanse, a sada je to devastiranje kulture Grada Opatije", smatra Ivana iz Opatije.

Drveće je postalo smeće. I sve je po zakonu. Grad Opatija 2021. godine donio je izmjene prema kojima se u centru može samo rekonstruirati po postojećim gabaritima, ali sada se, kaže gradonačelnik, gradi po starim dozvolama i zahtjevima.

"Iscrpit će se broj tih zahtjeva. Bila je priča o nekakvih 150, 160 zahtjeva. Navodno da ih je dosta i odbačeno. Ono što je nakaradno da se pod zahtjevom smatra komad papira A4, napisan rukom, izdajete mi lokacijsku dozvolu za zemljišnu česticu, koju netko tko je to radio uopće nije bio niti vlasnik tada, predaje takvih po 50 zahtjeva i danas se konzumiraju ti zahtjevi", pojašnjava gradonačelnik Fernando Kirigin.

U postupku izdavanja dozvole za gradnju, uz županiju, sudjeluju konzervatori, Ministarstvo kulture i katastar, dakle, prije svega država. Grad je slao brojne žalbe tim institucijama.

"Jednostavno, tumačenje je takvo, zapinjemo i upravo svi ovi dokumenti, sva ova papirologija, sve ove žalbe nam padaju. Borimo se, usporavamo, ali ne dobivamo bitku", govori gradonačelnik.

Svoju bitku vode i stanovnici, koji pokušavaju zaustaviti betonizaciju. Među njima je i Karmen. Pitanja su, kaže, postavljali, na sve moguće adrese, ali ništa nisu postigli pa su umjesto odgovora stigle nove dizalice.

"Koga god pitam, ne možeš ništa, to je Zakon odobrio već'92., ne možemo mi ništa. Mi smo grupa građana koja se buni, ali samo se možemo bunit, ne možemo ništa napravit očito. Gradi se nekontrolirano i gradi se bez ikakvog stila. Cementni blok s prozorima, to je svugdje, to je žalosno za Opatiju, jedno tako povijesno mjesto. Mene boli srce", kaže Karmen Cvitić.

Opatijcima je šaka u oko i novi hotel koji se gradi. I tu su svi papiri uredni, ali takva arhitektura, slažu se, ne priliči Opatiji.

"U Opatiji se previše grad i ne gradi se u opatijskom stilu, nego neki moderan stil", smatra Jadranko.

"Čini se da je ta apartmanizacija malo previše, netko je odgovoran za to, ja sigurno nisam", kaže Cvetanka.

Gradonačelnik poručuje da rješenje postoji sve treba spustiti na lokalnu razinu i dozvoliti gradovima izdavanje dokumenata za gradnju i koncesioniranja obale.