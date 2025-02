Mirjana Rakić oštro o situaciji s Ukrajinom: 'Zapad više ne postoji. Moramo se probuditi'

Preko vikenda sve se promijenilo, doznali smo da će mir u Ukrajini dogovarati Trump i Putin, da se Europu neće ništa pitati, a onda smo vidjeli američkog potpredsjednika koji usred ruske agresije dođe Europi držati lekcije o demokraciji. U RTL Direktu o tome smo razgovarali s Mirjanom Rakić.

Europa je šokirana i iznenađena. Jeste li i vi?

Gledajući sve ono, odnosno slušajući sve ono što je američki predsjednik izrekao tu se ne bi trebalo puno čuditi. On je jednostavno rekao Europi da je ona nevažna i postavio je pitanje što ste vi radili proteklih 10 godina. Što ste radili protekle tri godine od početka rata? Osim što ste primili veliku količinu izbjeglica i išli na humanitarnu pomoć, pomagali oružjem, ali što ste radili u vezi mira odnosno da se to prekine. Tu nije bilo odgovora jasnoga. Europa je u jednom trenutku shvatila da je postala nevažna svom velikom savezniku.

Kako biste vi nakon svega što smo čuli posljednjih dana opisali savez Amerike i Europe? Je li to još uvijek uopće savez?

Ovisi o situacijama, a situaciju će procjenjivati onaj tko ima najveću moć. To je trenutačno Trump. On jedino i cijeni ljude koji su moćni i koji su ekonomski jaki. Dakle, on u Europi, odnosno Europskoj uniji, gleda konkurenta na tržištu, konkurenta u pojedinim potezima. Dakle, nema te ideje o fantastičnom Zapadu. Zapad više ne postoji. Pa što je ovo u Europi u odnosu na bilo koje druge dijelove svijeta. Amerika kao zemlja slobode, malo se moramo svi probuditi. Njegov potpredsjednik je u Münchenu izvukao tepih, da tako jednostavno kažem, ispod nogu EU-a. Oni su se svi našli u čudu. Što se to događa? Pa mi smo saveznici, pa mi razgovaramo. Pitanje o čemu ste razgovarali i na koji način ste razgovarali.

Europa se treba ujediniti, a već imamo summit na koji nisu svi pozvani.

To govori o nesnalaženju cijele te ekipe koja je trebala sazvati sastanak. Hajdemo odmah na brzinu nešto napraviti jer su u tih 48 sati američki potpredsjednik, a iza toga i državni tajnik zauzeli sve medije. Svi su samo govorili o njima. I te šokantne vijesti su se sad dalje analizirale. Dakle, sad mi kao Europa konačno moramo naći odgovor. Ma koji odgovor? To je jedno društvo gdje imate različite čimbenike da tako kažem. Imate dijelove Europske unije, imate NATO i imate Veliku Britaniju, a nemate druge zemlje. Zbog čega? U Europskoj uniji ne postoji toliko zemalja da ne stanu oko stola. Čega se bojite u tim razgovorima? Tako da ja mislim da tu nije bio u pitanju strah, nego ona potreba idemo na brzinu nešto riješiti. Kako Njemačka ima vrlo blizu izbore i nije ona mogla pokrenuti to odmah. Onda je to Francuska. Francuska je taj drugi zamašnjak, ali to je loše. Ja gledam te izjave koje dolaze nakon tog uvodnog dijela ili već završnoga dijela tog kratkog sastanka. Točno se znalo o čemu će se razgovarati, o većem izdvajanju i što kad se jednog dana potpiše mirovni sporazum. Na koji način će Europa reagirati, odnosno slanje trupa u mirovne misije. To povećanje novčanog izdvajanja, recimo, točno za Veliku Britaniju. Oni su dosad izdvajali 2,3 posto od bruto nacionalnog dohotka, oni kad bi povećali na 2,5 posto. To je pet milijarda funti godišnje. Zdravstvo je loše, školstvo je došlo. Sad se svi trebaju vinuti dokinuti od kuda izvući te novce. Čak bi se i neka banka trebala osnivati za buduće mirovne misije, fondovi neki. Dakle, to je sve u takvoj brzini i nesnalaženju napravljeno da se normalno nije moglo doći do jasnog zaključka.

Sami ste spomenuli mirovne pregovore koji počinju sutra kakav uopće mir Ukrajina može očekivati?

Mir u kojem će, to već sada jasno, Ukrajina mora dati koncesije. To je teritorij jedan dio, a drugi da će se morati odreći NATO-a. Prema ovome svemu što izlazi s američke strane to bi se moglo iščitati.

Rusija se ničega ne mora odreći?

Rusija mora pristati na mirovne snage na svojoj na svojoj granici i mogućnost interveniranja. Tu je ta sad začkoljica. Ja ne znam da li se to uopće u Parizu sad raspravljalo. Što ako slučajno dođe do napada na te snage? Na koji način će se reagirati? NATO će reagirati? NATO bi tada trebao štititi svoje vojnike, a onda znači i SAD jer to je na neki način i rečeno Europi.

Ako se sad dogovori neki mir koji je jamac da Rusija neće ponovno za tri mjeseca početi napadati Ukrajinu? Može li netko to jamčiti?

Jamac je opet Trump koji im je zaprijetio jačim sankcijama i da će ih uništiti. Jednostavno, prema tome, on je taj. On je taj jamac. On je trenutačno igrač koji drži sve konce, a ovi ostali bi se trebali nekako uskladiti s time.

Sada imamo Trumpa i Putina koji dogovaraju stvari, Ukrajinu i Europu su ostavili po strani?

Europa će doći na kraju za taj stol kad će se trebati odlučivati o miru. Taj mir neće biti pravedan. To će biti trajni mir, ali neće biti pravedan mir. Čim se vama oduzima teritorij na silu to ne može biti pravedan mir.

Maloprije ste već rekli kako je J.D Vance izmaknuo tepih ispod Europske unije. Kako tumačite taj njegov govor u kojem je žestoko kritizirao europske čelnike, a onda išao na razgovore s Afd-om. Što nam to govori? Kakvu to Europu Trump želi?

To je njegovo poimanje slobode. To se odmah vidjelo i s ovim velikim financijašima medijskim koji su mu odmah došli na poklonjene i skinuli onu klauzulu o govoru mržnje i bilo što. Dakle, sloboda je u tome da vi možete apsolutno sve izreći, apsolutno sve potegnuti. Tako se oni odnose i prema Europi kao prema mlađoj sestri ili mlađem bratu koga vi učite što je demokracija i koje su to snage za koje vi mislite da su za Europu u ovom trenutku najbolje. To je ta ideja. Kad je Musk razgovarao s čelnicom Afd-a onda je rekao pa vi ste ta snaga, vi ste zapravo ono što se dogodilo u Americi.

Svijet kakav poznajemo, rekli ste i sami Zapadni svijet više ne postoji. Upitno je sad partnerstvo i savezništvo između Europe i Amerike. Svašta se promijenilo praktički preko noći, a mi imamo predsjednika i premijera koji ne razgovaraju međusobno

To je veliki problem i nažalost, ne samo njihov. To je problem sad već cijele države. Jer ovo su ozbiljne situacije u kojoj bi oni trebali zatomiti svoje animozitete iz ovog ili onog razloga sjesti za stol i početi se dogovarati.

