Cijela predsezona bolja je deset posto no lani, a predstojeći uskrsni vikend bit će pravi pokazatelj onoga što slijedi! Hotel s pet zvjezdica i 96 soba za Uskrs će biti pun. Slovačka obitelj, prezadovoljna ranijim iskustvima, tu odsjeda treći put.

"Opatija je jako lijep grad i najkraći je put od Slovačke do hrvatskog mora. Puno je toga što ovdje možemo raditi, tu su dobri restorani, imamo spa u hotelu, uživat će i kći. Šetnica Lungomare je predivna, jako je lijepo doći tu na nekoliko dana", kaže Slovak Andreas Kreutz koji je stigao sa suprugom i kćeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobar su mamac bili hotelski blagdanski paketi s bogatom glazbenom i gastronomskom ponudom. U nedjelju se kod nas održava tradicionalna potraga za pisanicama, kaže direktor opatijskog hotela Ilija Turić i dodaje: "Gotovo svi naši smještajni kapaciteti su popunjeni, štoviše traži se soba više, gosti nam dolaze s već tradicionalnih emitivnih tržišta dakle Austrija, Njemačka, Slovenija i Italija, a ono što nas posebno raduje to je velik broj domaćih gostiju“.

Hrvatica Karmela Strahonja koja cijeli život živi u Njemačkoj kaže kako ne propušta ljeto, doček Nove godine i uskrsne blagdane u domovini, "Čini mi se da se jako dobro razvija ovdje turizam upravo izvan sezone, znam da mnogo ljudi rado dolazi izvan sezone, Uskrs, sve okićeno, obitelj se slaže, viđa, tako da jako rado dolazimo za Uskrs, sestra će mi doći, sin će mi doći, svi ćemo ovdje biti na moru", kaže Karmela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako Uskrs pada ranije no lani pa su usporedbe teže, cijeli je sektor optimističan oko predstojećeg vikenda. Najave turoperatora su dobre.

"I s obzirom na buking naših hotela za koje očekujemo da će ih biti negdje 60 % otvoreno za ove uskrsne blagdane za očekivati je da ćemo imati jedan jako dobar Uskrs i vikend koji je pred nama. Kada govorimo o samim tržištima, očekujemo da će najzastupljenija biti tržišta naših okolnih zemalja", kaže nam direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoteli se otvaraju ranije nego prijašnjih godina, uranile su i zračne linije.

Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma je optimističan. "Najave su jako dobre, očekujemo negdje oko sto tisuća dolazaka i negdje oko 400, 450 tisuća noćenja, dakle, s obzirom na to da je Uskrs ove godine jako rano, puno ranije nego i prošle godine mislim da možemo biti zadovoljni. Ako brojevi budu nešto niži no lani to nije nikakav znak za uzbunu, brojke su nešto niže prije svega zbog manjeg dolaska ljudi u kampove", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema podacima 165 hotela i kampova u Hrvatskoj, njih više od 90 posto očekuje bolju predsezonu, ali i cijelu turističku godinu. Dubrovnik, Istra, Zagreb, Split, Zadar i Opatija bit će turističke zvijezde ovog Uskrsa.