O njegovom se nastupu pišu kolumne, njegovom pothvatu od rezerve do trijumfa posvećuju televizijske meisije. Preko noći je postao najtraženija osoba u Hrvatskoj i internacionalna zvijezda. Riječ je o Baby Lasagni koji je gostovao u RTL Direktu

Kako si? Spavaš li?

"Još malo umorno i dojmovi će se tek sleći, ali drago mi je da smo počeli medijsku turneju s tobom i da je završavamo s tobom. Ne spavam ništa, smršavio sam. Uvijek kad trebam jest me opere trema i onda ne mogu jesti"

Svi te traže, zovu za intervjue. Jesu li ti dosadili?

"Počinjem se navikavati, kad sam prvi put dolazio ovdje sam se tresao i bojao, a sad mi je već lakše pa se vjerojatno nesvjesno navikavam"

Do prije koji tjedan bio si anonimna osoba, sada si prošetao gradom i vidio da to više nisi.

"Uopće nisam imao dojam da će to biti tako. Danas sam izašao od auta do bankomata, nekih 50 metara i napravio tri selfija. Onda smo došli u restoran i mislio sam da je bila slučajnost, ali onda nije stalo. Baš me zanima što će biti kada dođem u Istru"

Isto je tako bilo i ovdje. Otkad smo objavili da stižeš mnogi su nas zamolili, cure su te dočekale na hodniku. Nije to ni jednostavno…

"Zasad meni je, ali vidjet ćemo…"

Stvarno te nitko nije znao, a sada imaš unisonu podršku, pišu se kolumne, obožavaju te kritičari i publika, svi ti žele dobro. Možeš li to vjerovati?

"Ne mogu. Imam osjećaj kao da živim nečiji tuđi život u zadnje vrijeme. Samo se odjednom dogodilo i čekam da se sve vrati u normalu. Imam percepciju da ću sutra doći u Umag i sve će biti normalno"

Jesi li malo pogledao svoj nastup nakon što su se dojmovi slegli, ima li nešto što misliš da trebaš promijeniti?

"Trebao bih raditi na kondiciji i pjevanju, bilo je momenata u kojima sam se zadihao, ali sam u globalu zadovoljan. Potvrđuju to i kladionice, nakon nastupa smo skočili s trećeg na drugo mjesto. To mi je potvrda da smo napravili nešto dobro"

Možda će te gnjaviti i vani…

"Možda odemo na prepartyje Eurosonga i vidimo kako će biti hodati po Madridu…"

Jesi razmišljao što će se dogoditi s nastupom?

"Mijenjat ćemo neke stvari, ali ništa ključno. Zamišljam da će sve biti isto, ali puta deset. Bit će nešto na što smo naviknuli samo u drugom ruhu. Radit ćemo na kostimima"

Puno ti je ljudi govorilo da podsjećaš na Kaariju zbog rukava?

"Nisam znao da je imao patent na rukavima. Sad ćemo vidjeti što možemo napraviti po pitanju toga. Rukavi su u stvari narodna nošnja, samo smo ih malo povećali"

Osam pobjednika Dore ti je dalo savjete, ima li neki koji ćeš poslušati?

"Ludo je što sam vidio i nisam očekivao. Mislim da ima onih koje ću poslušati, ovo za komentare da uđu na jedno, a izađu na drugo uho. I ovo što je Mrle rekao da treba pripremiti puno kostima…"

Zanimljiv je sadržaj tvoje pjesme, odlaziš li ti iz Istre?

"Ne bih nikako mogao, ne bi mi srce dozvolilo da odem od doma, nemam hrabrosti za to. Nema šanse ni nakon Eurosonga, ne znam što bi me trebalo natjerati na to"

Spot je odličan, imaš iskustva s domaćim životinjama?

"Kokoške, mačke, koze su okej, ali krava sam se tako bojao jer su se brzo cimale i čitao sam da 50 ljudi umre godišnje od napada krava pa sam se bojao da ću baš ja biti pedeseti"

Zsa Zsa je ta koja ti je omogućila ovo sve. Jeste li se čuli?

"Čuli smo se i prije svega ovoga, ali sada kad sam pobijedio ona je u šoku koliko i ja. Na trenutke se čini čak i više od mene. Želi mi sreću i nada se da ćemo u nekoj bliskoj budućnosti nešto blisko napraviti s obzirom na to da ima nekakvog smisla. Dužan sam joj kavu i Cedevitu"

Kako je bilo na Dori, puno je bilo komentara oko lošeg zvuka?

"Prva večer je bila izazovna, tako kažu izvođači, ali meni je sve bilo savršeno. Došlo je do momenta gdje sam se udaljavao od mikrofona pa su ljudi mislili da je do tonca, ali sam ja bio kriv. Zvuk je bio dobar, meni nije bilo dobro u glavi, ja sam kriv"

Nisi bio samo ti, puno smo čuli svakakvih kričanja?

"Mislim da su to popravili u finalnoj večeri"

Što slijedi sada? Kreću pripreme?

"Imam samo jedan, dva dana odmora i kreću pripreme. Do 10. ožujka trebamo napraviti ključne momente koji su neizbježni za nastup. Nismo još stali i nema još stajanja"

Jesi li išta normalno uspio raditi u ovih par dana?

"Gledat Office, to mi je komfor zona na koju se oslonim kada sve postane čudno"

Što kaže cura? Ona je zaslužna za ovaj spot? Sada joj je dečko najtraženija osoba u Hrvatskoj?

"Onda je i ona najtraženija cura u Hrvatskoj. Lady Lasagna, u šoku je i nju su novinari zvali. Na moju sreću je to odbila, ne želi se previše miješati u to i eksponirati. Sretna je i ponosna. Roditelji su rekli da su kupili kolače, odnijeli u zbornicu i počastili kolege. Rodbina koja se nikad nije javila, sada se javila"

Imao si nevjerojatne glasove publike?

"Sjećam se samo 200, ne znam točan broj, ne znam ni što na to reći"

Kad pobijediš vidimo se opet u Direktu

"Vidimo se"