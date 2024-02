Baby Lasagna je s ovogodišnje Dore izašao kao pobjednik koji će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Švedskoj, a da je njegova pobjednička pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' postala veliki hit, dokazuje činjenica da se Baby Lasagna proteklog tjedna puštao na čak 38 radijskih postaja u devet država, što je vidljivo na Top Chartsu.

Njegova pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' slušana je u Španjolskoj, Italiji, Švedskoj, Italiji, Poljskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i mnogim drugima, a osim njegove pobjedničke pjesme, na listi se nalaze i dvije njegove autorske pjesme: 'Ig Boy' i 'Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much.'

Foto: TopCharts/Screenshot Foto: TopCharts/Screenshot

Baby Lasagna je postao toliki hit da je na službenom YouTube kanalu Eurosonga u samo jednom danu preslušan preko milijun puta, a na finalnom nastupu ima čak 830.000 pregleda.

"Autentičan je (sve je danas nalik nečemu, pa imamo priliku biti zlobni)", započela je njegova obožavateljica u komentarima ispod snimke njegovog finalnog nastupa na YouTube-u, misleći time na optužbe koje su ga zadesile za plagiranje pjesme kojom je nastupio.

"Ponudio je izvrsnu priču, nastup je potpuno podržao poruku. Ima ideju, energiju, moderan je i već je uspio osvojiti mnoge. Nije li to Eurosong i vrijeme u kojem živimo? Baby Lasagna zaslužio pobjedu jednostavno zato što je napravio zaista nešto dobro. Ja želim da pobjedi, mislim na Eurosong. Želim mu puno uspjeha, da ostane svoj I identičan. Mene je sasvim oduševio!", zaključila je obožavateljica.

Visoko kotira na kladionicama

Nakon pobjede Baby Lasagne na ovogodišnjoj Dori s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim', Hrvatska je skočila na drugo mjesto na kladionicama za Eurosong, a u ovom trenutku kao prvi favorit slovi Ukrajina sa 17% šanse.

Podsjetimo da je Baby Lasagna na Doru ušao kao rezerva nakon što je pjevačica Zsa Zsa od Dore odustala, a pjevčica je za Net.hr otkrila za koga je navijala te planira li se dogodine ponovno okušati na Dori.

"Ne mogu reći da sam navijala za jednu osobu jer previše je tamo ljudi koje volim i poštujem i kojima želim da im se snovi ostvare, zato uvijek Doru pratim iz zabave. Npr. zato sam odlučila da više nikad neću biti npr. u žiriju Dore - jedini način da budem fer prema svima s kojima sam prijateljica i prema ostalim izvođačima je da budem stroga i realna, maknem prijateljstva sa strane, a to ponekad može razočarati ljude. Tako da se uglavnom ne petljam u komentiranja drugih - znam da se svatko trudi maksimalno, koliko god je u njegovoj moći. Ako se ne trudi, onda ne bi ni trebao biti tamo. Između ostaloga, to je jedan od razloga zasto sam i odustala od Dore, znala da ne mogu trenutno dati svoj maksimum", rekla je Zsa Zsa za Net.hr.

