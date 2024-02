Pobjednik ovogodišnje Dore je Baby Lasagna koji ne prestaje nizati uspjehe.

Tek nakon što je pobijedio na Dori nakon koje će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Švedskoj, njegovu je pjesmu Cesarica proglasila Hitom siječnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izabrali ste Hit siječnja za Hit godine! Zahvaljujući vašim glasovima, za prestižnu titulu hita godine nominirana je pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' izvođača Baby Lasagne", pisalo je u objavi Cesarice na Instagramu, a njegovi su fanovi ispod objave komentirali kako je Cesaricu osvojio zasluženo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedugo nakon toga se putem Instagram Storyja oglasio i sam Baby Lasagna.

"Stigli su rezultati Cesarice. Odobreni smo za hit siječnja. Hvala vam svima koji ste uzeli vremena i glasali. Osim toga, pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' je dosegla milijun pregleda. To je moj prvi milijun", rekao je Baby Lasagna u svojoj objavi na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Baby Lasagna/Instagram Foto: Baby Lasagna/Instagram

Pored Baby Lasagne su za hit siječnja nominirani bili i Damir Kedžo s pjesmom 'Voljena ženo' i LET 3 s pjesmom 'Babaroga'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo da je njegova pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' slušana u čak 38 radijskih postaja i devet država Europe, a osim njegove pobjedničke pjesme, na Top Chartsu se nalaze i dvije njegove autorske pjesme: 'Ig Boy' i 'Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much.'

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Eurosong fanovi obožavaju Baby Lasagnu: 'Strah me da se ne umislim, ali laska mi'