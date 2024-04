32 dana Baby Lasagna bio je favorit na kladionicama, a onda mu je prvo mjesto oteo Nemo. Otišao sam u pakao, vratio se i pronašao raj - tako pjeva švicarski predstavnik na Eurosongu. Ima 24 godine, duge roze nokte, nosi baletne haljine, pjeva operu, u svojoj pjesmi i repa.

"Kako je ispravno: Nemo ili Nemo? Kako god želite. Je li povezano s ribom Nemo, je sigurno ćeš dobiti puno takvih pitanja? Pa zapravo, nije. Ali, kada sam imao 3 godine izašao je taj film i moji roditelji su pomislili: k vragu, zašto smo izabrali to ime. Ali, ja sam bio jako uzbuđen. Mislio sam si: ova riba je nazvana po meni“, rekao je u jednom intervjuu Nemo.

Nikada nećemo saznati je li Nemo iz filma dobio ime po švicarskom Nemi. Ali, zato znamo da Eurosong Nemo pjeva u binarnom kodu, a on je u binarnom sustavu, kako kaže negdje između O i 1. Pjesma je njegovo putovanje u kojem razbija kodove i shvaća da nije ni muškarac, ni žena, nego nebinarna osoba. I preferira da ga se jednostavno samo zove - Nemo.

"Mislim da je za mene to bio trenutak u kojem sam si trebao dati vremena za napraviti taj korak. Ali, i otvoriti se u tom trenutku u svojoj vezi i prema roditeljima", objašnjava Nemo.

Obožava ABBU, svira violinu, klavir i bubnjeve. Sa samo sedam godina Nemo je bio i ulični svirač, violinu je svirao pored jedne žičare, a sada je favorit na Eurosong kladionicama. Inače, Švicarska je posljednji put pobijedila prije 36 godina kada ih je predstavljala Celine Dion.

"Mislim da je pjesma apsolutno fantastična, to je nešto što sam ja već radio, tako da taj žanr glazbe ima posebno mjesto u mom srcu, koji opet miješa više žanrova, a i ja sam radim to u Rim tim tagi dimu. Što se tiče mene i samog tog odnosa prema kladionicama. I prije sam govorio da nisam previše shvaćao ozbiljno te kladionice, nisam si dozvolio da se vežem za to prvo mjesto, nisam tada imao previše stresa, sada još manje", kaže nam Baby Lasagna.



A kad smo već kod kladionica. Šest od deset puta točno su pogađale. Čak posljednje četiri godine zaredom su znale. Pa tako je recimo 2019. Nizozemska bila favorit i pobjednik, 2021. favoriti Maneskin su i pobijedili, isto je bilo 2022. , pa i prošle godine kada su predvidjele pobjedu Loreen. I mogli bismo reći, brojevi ne lažu, ali stručnjak i osnivač najpoznatije stranice za obožavatelje Eurosonga - ne bi se složio.

"Činjenica je da Hrvatska, odnosno da su nastupi Baby Lasagne viralni i svi ih gledaju. Hrvatska još uvijek može pobijediti. Najvažnije su probe, ljudi će to gledati i izgledi za pobjedu će se mijenjati, a onda ide nastup uživo. Baby Lasagna već je proglašen favoritom. To što je on sada drugi, umjesto prvi, zapravo ne znači ništa", kaže za Direkt William Lee Adams, osnivač Wiwibloggsa.

To valjda ne znači ništa, jer Europa već sada pleše u Rim tim tagi dim ritmu. Pa možda da kada su već čekali 36 godina, Švicarci novu pobjedu - pričekaju još koju godinu.