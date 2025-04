Amerikanci u Hrvatskoj otkrili kako se osjećaju zbog Trumpa: 'Mislim da će biti još gore'

Susresti Amerikanca u Parizu ili Zagrebu posljednjih godina nije neko iznenađenje. No, hoće li se to promijeniti? Ovih su dana stizale vijesti o tome kako su Amerikanci zabrinuti oko putovanja u Europu zbog Trumpovih izjava i njegovog odnosa prema europskim saveznicima. Neki su i priznali: osjećamo sram i nelagodu. Istovremeno, bilježi se pad interesa Europljana za letove preko oceana. Drugi Trumpov mandat tako, čini se, ostavlja posljedice na turizam.

"Europska unija je jako, jako loša prema nama, ponašaju se prema nama jako, jako loše. Ne uzimaju puno".

Uz ovakve izjave predsjednika Donalda Trumpa gotovo na dnevnoj bazi, sestrama Amerikankama u posjetu Zagrebu ne bi bilo svejedno ako bi ih netko s time povezivao.

'Mislim da će biti još gore...'

"Bila sam zabrinutija prije nego što sam otišla od kuće, da bi moglo biti neki anti-američkih osjećaja i da ću se osjećati neugodnije nego što sam se osjećala", priznala nam je Suzanne Helmig, iz države Washington. Otkad su krenule na put, primjećuje njezina sestra Patrice Fournier, odnosi Trumpa i saveznika još su malo otišli nizbrdo. "Mislim da su odnosi narušeni, i mislim da će biti još gore prije nego što postane bolje", predviđa Patrice.

Hoćete gore? Trump je u ponedjeljak navečer odgovornu za rat proglasio Rusiju, ali i krivnju je odmah podijelio. "Biden ga je mogao zaustaviti, Zelenski ga je mogao zaustaviti, a Putin ga nikada nije trebao započeti. Svi su krivi", izjavio je Trump u Ovalnom uredu.

Gore su i izjave o donedavnim saveznicima, poput ove iz Ari Force Onea početkom mjeseca: "Europska unija je formirana iz jednog razloga, znate koji je to bio, da pljačka Sjedinjene Države". Gore je i kada je Elon Musk o njemačkom kancelaru govorio kao o kretenu, ili kada je potpredsjednik šokirao cijelu Europu napadačkim govorom usred Münchena. "Ako američka demokracija može preživjeti deset godina prozivki Grete Thunberg, vi možete preživjeti nekoliko mjeseci Elona Muska", rekao je tamo među ostalim JD Vance.

'Nije trebao izazvati kaos carinama, ali je'

Ako mislite da ove izjave ne bi trebale imati posljedice na obične Amerikance, jedan koji već godinama živi i radi u Hrvatskoj ne bi se složio. "Možete imati mišljenje 'to je administracija, to nije narod', ali ne, ne i ne. Mi smo ga ponovno izabrali. Jesu li to ljudi, jesu li to institucije, nije bitno. On se vratio, a nije se morao vratiti", ističe Cody McClain Brown sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

Nije morao ni izazvati kaos sa carinama u cijelom svijetu, ali je. Pa će neki opet imati kreativne metode kako da im u Europi zbog svega ne bude neugodno. "Kada me ljudi pitaju odakle sam, ne kažem Amerika, nego kažem Kalifornija, jer ću od ljudi dobiti drukčiju reakciju. Isto tako, ako sam na javnom prostoru, neću pričati vrlo glasno da otkrijem svoj naglasak i da sam Amerikanka. To je ponašanje na koje sam se prilagodila već davno", ispričala nam je Niav Konno, Amerikanka koja u Hrvatskoj živi već 10 godina.

Dok čitamo tekstove o Amerikancima koje je sram u Parizu, da su mnogi tjeskobni uopće putovati u Europu, stvari idu i obratno - Europljani manje putuju u Ameriku, jer kažu "kao da nas je prijatelj krenuo tući šakama". A baš su Amerikanci, recimo u Zagrebu, bili najdraži gosti.

'Bojkotirajte stvari iz Amerike, ne morate mene'

Da hrvatsko-američki turistički odnosi zasad nisu ugroženi potvrđuju i podaci Turističke zajednice Grada Zagreba, prema kojima je u prva tri mjeseca ove godine čak tri posto više Amerikanaca došlo kod nas nego lani, pet posto je manje noćenja. Isto tako, u turističkim agencijama kažu da zasad nema manje interesa Hrvata za putovanja u Ameriku. Ali ključna riječ je očito - zasad.

Jer Trumpov drugi mandat je tek počeo. "Ja sam hrvatski zet, pa ne mislim da će to imati velike posljedice na mene. Ako ćete bojkotirati stvari iz Amerike, to je u redu, ali ne morate bojkotirati ovog Amerikanca", zaključuje Cody McClain Brown.

A sestre Amerikanke neće bojkotirati ni Europu ni Hrvatsku. "Imale smo vrlo pozitivno iskustvo ovdje u Hrvatskoj, imale smo lijepa druženja s ljudima, ne osjećamo ništa negativno prema nama. Nadam se da će tako i ostati jer svi smo mi građani svijeta", poručuje za kraj Patrice. I jedan čovjek, pa bio i najmoćniji na svijetu, takav koncept ne može srušiti.