Musić: 'Putin će zavlačiti Trumpa. On neće moći napraviti nikakve korijenite promjene'

Tko su biljojedi a tko mesožderi, zašto Srbija toliko slavi Donalda Trumpa, puno je tema za večerašnjeg gosta RTL Direkta, političkog konzultanta Aleksandra Musića.

Tko su biljojedi, zašto bi Europljani bili biljojedi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da biste postali mesojed, trebate početi jesti meso, a ne samo govoriti da ćete jesti meso. Europa je polako stara i spora, u smislu političkih elita koje više pričaju nego što zapravo rade. To je suprotno od onoga što rade Amerikanci i Kinezi. Tu je zapravo stvarno jasna, umjesto govora početi raditi . energetika, mikročipovi, manje društvenih pokusa, povratak zdravom razumu... Sada se traži osoba koja to može iznijeti na svojim leđima".

Dosta je, ne može se više Amerika brinuti za nas, kaže Macron danas. Tko je lider Europe u ovom trenutku? Tko je ta osoba koja se može suprostaviti Trumpu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nema pravog lidera, ali i ako ga bude, neće ga iznijeti europska birokracija, nego neka nacionalna politička scena, ali o tom potom".

Večeras je stigla i Putinova čestitka - kaže Trump je hrabar čovjek, spreman sam razgovarati s njim. Čija će biti posljednja riječ u tim razgovorima?

"Ruski predsjednik je osobno u ovom ratu i to je puno drugačija situacija od neke mirnije demokratske scene, on mora ići do kraja i nema izbora. U ovom trenutku inicijativa je na njegovoj strani i neovisno o tome što on govori o primirju, ono što bi on radio nije zamrzavanje situacije u postojećim granicama. Trump će brzo vidjeti da nema biznis pristupa sa autoritarcima - oni funkcioniraju po principu sile. Ako danas popustite, sutra ga imate na svojim vratima, ako Ukrajina padne, za par godina će netko drugi biti na dnevnom redu. Nasuprot klapnjama o tome da vanjska politika funkcionira na autopilot i da se sve ostalo zbiva na unutarnjem političkom planu u SAD-u, ako Putin prevesla Trumpa, to će mu se pisati kao direktan poraz i na unutarnjoj i vanjskoj sceni".

Trump je napravio to veliko očekivanje da će on razgovarati s Putinom i sve riješiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Putin će ga vjerovatno neko vrijeme zavlačiti, sigurno u prvih 6-12 mjeseci neće moći napraviti neke korjenite promjene. Način na koji će to odigrati je način kako će ga se direktno gledati na američkoj političkoj sceni - ili kao dealmakera ili kao luzera".

Je li Joe Biden kriv za poraz Kamale Harris?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Biden Harris administracija sa iznimkom energetike, je bila loša. Kandidatkinja je bila ispodprosječna, manje autentična od njenog protivnika. Ono što je prosudilo su pravci napada Harris prema Trumpu koji su se ispostavili jalovima i slabima. Pitanje granice, životnog standarda ekonomije je imalo veći učinak u ovim ključnim biračkim bazenima bijelog radništva, a ne Taylor Swift i elite, nego ljudi koji sklapaju kraj sa krajem. S njezine strane, Trump joj je jednom lukavom kampanjom amortizirao pitanje abortusa, a to su mu evangelici progledali kroz prste. To je taj mehanizam koji je on odavno shvatio, nisu svi konzervativci. Po ostalim pitanjima, kao što je prijetnja demokraciji, ispostavilo se potpuno nebitnim".

Dobro kaže danas jedan naslov, ne brinu Beyonce i Clooneya cijene benzina.

"Okrutna priroda politike je to što su i Trump i Biden ubacivali ogromne količine novca u američko gospodarstvo, ali kad branite mandat, manje je bitno što je bilo, bitnije je što sada i koga će se okriviti. Važna je percepcija, jer ona je ta koja rađa i pokapa politici".

Činilo se da su važne teme za izbore bile abortus i migracije, ali na kraju je inflacija i loš život presudio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisu karte automatski bile tako podijeljene, nego je Trump lukavo ovo što bi mu bilo otvoreni bok kod žena, uspio zatvoriti. Pokazivao je mekše stavove od onih koji su se očekivali i paralelno je stišavao tu temu".

Danas je glavna tema: tko su suradnici Donalda Trumpa- svi znamo tko je Elon Musk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"ima svakakvih osoba, što se tiče tu su moguća dva scenarija: možda će svima dati veću moć, a možda će ih svih najuriti nakon šest mjeseci. Kod Muska, oni se sada druže i privatno, tu j glavni element da će država sttai iza njegovih svemirskih programa. Postoji nekoliko jakih zahtjeva za nekim pozicijama, a pitanje je tko će što dobiti jer treba imati puno insajderskog znanja. Dva imena prolaze ispod radara - Susan Wiles koja je uz Trumpa osam godina što je puno za ljude koji su u Trumpovoj administraciji. Odlično je vodila Trumpovu kampanju i kandidat je za šefa kabineta. Tu je i Robert Lighthizer koji je njegov glavni stručnjak za tarife i ako bude ministar trgovine, to će biti znak u kojem smjeru će ići ekonomska politika".

Banja Luka slavi pobjedu Donalda Trumpa. Palaču Republike obojali su američkim zastavama i likom američkog predsjednika.

"To je za unutarnje političku upotrebu, uvijek je važno gledati kako se netko ponaša nego kojim se zastavama ogrće. Aleksandar Vučić jede svakom američkom ambasadoru iz ruke, trenutni ambasador je skloniji demokratima je trenutno s njim u određenom partnerstvu i Vučić ga vrlo poslušno sluša. Ista stvar je i s Dodikom, ali može mu se dogoditi da dobije američkog ambasadora u BiH koji će biti puno okrutniji od postojećih snaga na terenu. Crna Gora je zanimljiva jer ima slabu ambasadoricu, svašta joj se događa pod nosom, a to u državi koja je pravo ideološko i geopolitičko bojište u pravom smislu riječi, a Hrvatska ima korektno iskustvo jer tadašnji Trumpov ambasador se pokazao dobrim".

Trump ima neke poslove u Srbiji, navodno njegov zet Jared Kushner želi izgraditi luksuzan kompleks nekretnina, mulitmilijunski posao je u pitanju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sa zapadnjacima je to varljivo, mogu vas voljeti pa pustiti niz vodu. U tom smislu, interes igra ulogu, a to da će neki hotel odigrati takvu ulogu da odjednom makne pitanje Kosova, Rusije sa stola pa baš i neće".