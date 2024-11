Visoke su cijene stvar koja najviše muči Amerikance, a ovih dana iskusila ih je i naša ekipa predvođena RTL-ovim reporterom Petrom Panjkotom koji danima prati američke izbore u SAD-u i koji se uživo javio iz Washingtona.

"Danas smo ručak jeli u jednom prilično obličnom i ne toliko atraktivnom restoranu i platili smo 37 dolara za običnu tjesteninu. Prije neki dan smo jeli u jednom fast food lancu i dali 16 dolara obični meni. Kavu ne možeš naći ispod pet dolara apsolutno nigdje, piva je u dućanu šest, u restoranu otprilike osam dolara, a ako hoćeš se još jednom šokirati, na putu do ovdje smo pojeli jedan sladoled, obični slushy od 11 dolara. To su stvari koje Amerikanci iz dana u dan osjećaju kad ulaze u dućan. Vjerojatno im je svaki bez obzira na to što su se Demokrati hvalili da su obuzdali inflaciju i cijene, cijene nisu obuzdali. Cijene su i dalje goleme, rente su goleme i to osjećaju. Sve druge teme su im bile sporedne", istaknuo je Panjkota.

Toga je itekako svjestan bio čovjek koji je radio u kampanji Kamale Harris, analitičar Luka Ignac koji se bavi politikom i živi u SAD-u i koji je razgovarao s RTL-ovim reporterom.

Zašto je Kamala Harris izgubila?

Koji su ključni razlozi poraza Kamale Harris - je li zato što nije bila toliko prepoznatljiva i atraktivna kandidatkinja ili zbog prekratke kampanje na koju je bila osuđena?

Mislim da je kombinacija razloga, ne možemo reći da je jedan, jedinstveni doveo do teškog poraza Demokrata. Mislim da se tu više radi o tome da su poruke koje su Demokrati slali ključnim biračima nisu imale snažan odjek. Govorimo o imigraciji, ekonomiji, izgleda da ipak nisu uspjeli predstaviti plan koji bi Amerikancima bio uvjerljiv.

A niti privući neopredijeljene birače?

Upravo tako. Isto tako moramo uzeti u obzir da je Kamala Harris žena i kao takva, većina analitičara govori da možda ova zemlja nije bila spremna glasati za ženu.

Bez obzira na to što je 2024. godina?

Tako je. Kratka je kampanja bila, malo je bilo vremena da se ljudi upoznaju s njom kao kandidatkinjom. Ali unatoč tome, mislim da je kampanja bila kvalitetna i puno je truda i novca uloženo. Ali na kraju dana, očito su Trumpove poruke te koje su igrale na te strahove koje građani Amerike imaju vezano uz budućnost zemlje i smatraju da Donald Trump može ponuditi budućnost u cijeloj toj priči koja je možda sigurnija.

To brže zaustavljanje inflacije nego neke druge zemlje, nikad nižu nezaposlenost čime su se Demokrati hvalili, očito ljudi ne prepoznaju?

Mislim da Demokrati od samog početka predsjedništva Joea Bidena imaju problema sa slanjem konkretne poruke. Imaju problem uvjeriti ljude da potezi koje su povukli stvarno doveli do rezultata što, kada gledamo na papiru, uistinu jesu. Ali ljudi to ne prepoznaju kao činjenicu. I to je konstantna bitka koja postoji unutar demokratskih krugova kako signalizirati to. Očito taj odgovor nisu našli. Zabrinjavajuća je činjenica u ovoj priči da ovi izbori na kraju dana uopće nisu bili toliko blizu. Ankete su pokazivale…

'Amerikanci žele Donalda Trumpa'

Pet milijuna glasova više u popular voteu za Trumpa nitko nije očekivao.

Upravo tako. Mislim da je tu najveći šok Demokratima. Demokratima nije šok da su izgubili. Mislim da i realno nijednom Amerikancu nije šok da je Donald Trump pobijedio ove izbore jer je to uvijek bila šansa. Ali šokantno je, i uhvatilo ih je nespremnima, to što je pobijedio s tolikom prednošću. Američki građani žele Donalda Trumpa i žele politike koje on zagovara.

Dotaknimo se za kraj vanjske politike. Hoće li on doista zaustaviti rat u Ukrajini prije svega i hoće li ga zaustaviti tako da će dati neke koncesije Putinu što se mnogi boje?

Kao što se moglo iz prvih poruka nakon pobjede i pokazati, nismo sigurni, odgovora nema. To je ono što ulijeva nesigurnost među saveznicima i partnerima Amerike - što ne znamo više što je vanjska politika Amerike. Tradicionalno američka vanjska politika bila je stabilnost i kontinuitet, a to sada više ne znamo i ne možemo točno očekivati.

On cijelo vrijeme govori o zaustavljanju ratova…

Ali na koji način i kojim putem? Zaustavljanje ratova je bio interes i Bidenove administracije i potencijalne Harris administracije. Puno je nepoznanica i u narednom periodu možemo očekivati veliku količinu europskih lidera i svjetskih koji će dolaziti u Washington tražiti garancije i razjašnjenja gdje ova administracija stoji i koja je njihova pozicija prema krucijalnim temama kao što su Bliski istok, Ukrajina, Kina i budući odnos s Rusijom.

