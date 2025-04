Traže Plenkovića da se problem riješi i najavljuju prosvjed: 'Bit će najveći do sada'

Nastavljen je cirkularni štrajk u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima. Riječ je o četvrtom u nizu ovoga puta na sjeveru Hrvatske u tri županije. Glavni zahtjev sindikata je povećanje osnovice i koeficijenata, a nastavnici traže i da im se poboljša status u društvu.

Vladu i dalje pozivaju na dijalog, iz koje su već prije poručili da nastavnicima dani u štrajku neće biti plaćeni.

A više detalja o štrajku na sjeveru zemlje ima reporterka Marina Brcković koja je za RTL Danas razgovarala sa Zrinkom Turalijom, predsjednikom Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Kakvi su podaci?

Pa podaci nisu ništa manji od onoga što smo mi očekivali. Otprilike su na tragu onih podataka iz prethodne tri regije, dakle oko 75 posto članova je po neslužbenim podacima danas u štrajku. S tim da opet moram naglasiti, imamo opet veći broj nečlanova, tako da ukupan broj onih koji su u štrajku otprilike 2700 premašuje ukupan broj članova sindikata na ovom području.

Ministarstvo obično ima drugačije podatke. Oni kažu da jednog nastavnika brojite i više puta jer radi u više škola.

Pa to smo već komentirali više puta. Znate u centralnom obračunu plaća, to isto unose realni ljudi, dakle, živi ljudi ili računovođe ili ravnatelji. Naše podatke prikupljaju povjerenici s terena. Imamo specificiranu tablicu, čak brojimo i one opravdano odsutne. I moram naglasiti da je, recimo, od danas do petka je World Skills u Zagrebu natjecanje strukovnih škola. Tako da je dio naših članova i tamo i dio naših članova nije mogao biti na štrajkaški listama

Spremate veliki prosvjed u Zagrebu 24. travnja. Koliki odaziv očekujete?

Pa gledajte, s obzirom na ove rezultate i štrajk, a mi očekujemo veliki odaziv. Očekujemo da će to biti najveći prosvjed od svih ovih koji su bili do sada. Ja bih pozvao, recimo, samo onih 22000 ljudi koje je Ministarstvo navelo nakon prvog štrajka upozorenja. To su njihove brojke, pa ako dođe samo taj broj ljudi, mi bismo bili prezadovoljni.

Ali očekujte znatno veći broj

Mi prvo očekujemo da možda neće doći do tog prosvjeda, ali ako bude potrebe, mi ćemo napraviti taj prosvjed.

Što ako ovaj štrajk i prosvjed ne daju rezultate? Što onda dalje?

Idemo dalje, sve ovisi o našim članovima. Mi smo svaki dan u realnim školama sa živim ljudima i kad dođete na teren, to vam daje jednu energiju. Vidite da to nisu puste brojke kojima oni na svojim konferencijama mašu. To su živi ljudi sa svojim problemima i svojim stavovima ne zadovoljstvima i kaže mi ćemo sve dovesti na trg za početak, pa ćemo onda vidjeti što nakon toga. Sve opcije daljnjih industrijskih akcija će biti na stolu.

Dakle, opcija je ponovni štrajk

Naravno, opcija je i ponovni cirkularni štrajk, a možda i višednevni štrajk i ne možemo garantirati što će se sve dogoditi u sustavu obrazovanja, koliko će to trajati. Dakle, mi pozivamo još jednom na drugu stranu na dogovor, razgovor. Pozivam i premijera ovom prilikom još jednom, 2015. je pokazao tu nekakvu državničku i socijalnu osjetljivost i riješio se problem pa očekujemo i sada, ovaj problem moramo kad tad riješiti.

