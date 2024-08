KOMUNALNA POLICIJA / Godinu dana ruglo uz more na Murteru nije uklonjeno. Jesu li rješenje komunalni redari? 'Već su preopterećeni'

Kada Državni inspektorat naloži uklanjanje bespravne gradnje, objekt uklanja vlasnik ili to država čini o njegovom trošku. No, to zna potrajati. Među gotovo 1600 srušenih bespravnih građevina u posljednjih pet godina, nisu i tisuće njih u Istri, kao ni kuća uz more na Murteru