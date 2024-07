Svatko od nas će pri ulasku u apartman koji smo rezervirali tijekom ljetovanja odmah primijetiti njegovo stanje - prije svega čistoću. Međutim, rijetki razmišljaju o tome kako bi taj isti apartman trebao izgledati kada ga napuštamo.

Oko ove teme pozabavila se jedna Sanja iz Bosne i Hercegovine, koja je na svom TikTok profilu Sanjasworld podijelila video u kojem je pokazala što ona radi u apartmanu u kojem je boravila tijekom odmora.

"Danas vam želim pokazati kako ostavljam apartman nakon boravka", napisala je Sanja, a onda sve detaljno snimila i objasnila svaki korak prilikom čišćenja.

Velika usluga sobarici

Kako se može vidjeti na snimci, krenula je od balkona s kojeg je spakirala i pomaknula sve što se trebalo pomaknuti, a onda je nastavila do sobe, gdje je skinula svu posteljinu i nju stavila na jedno mjesto.

Također, sve vješalice u ormaru je stavila na jednu stranu i sve ručnike spakirala na jedno mjesto. Onda se uhvatila džogera pa prebrisala kupaonicu. Također, oprala je sve posuđe i očistila cijelu kuhinju.

"Na ovaj način štedim vrijeme sobarici i vjerujem da će joj puno značiti. Malo truda s naše strane može biti značajno", rekla je Sanja.

Stvar osobne kulture

Njezin video izazvao je različite reakcije. Dok su jedni smatrali da je čišćenje za sobom u tolikoj mjeri pretjerano, drugi su priznali da i sami sličnu stvar rade.

"OK je neke osnovne stvari pospremiti za sobom… Ali sad da ja tu čistim pola dana, realno ne", "Ja uvijek, ali uvijek ostavim kako sam zatekla", "Ista sam, bilo bi me sram da ostavim nered", "Zato ja odem u hotel i ne moram ništa", "OK je sve to, ali koliko plaćamo, mislim da ne bismo trebali ni čašu pomaknuti", samo su neki od komentara ispod videa.

