Zašto Thompsonu još nije izdana dozvola za koncert na Hipodromu? Doznajemo što je MUP tražio u nadopuni elaborata

Nešto je više od dva tjedna do koncerta na Hipodromu, no Marko Perković Thompson još uvijek nema potrebne dozvole za održavanje. Jučer je održan sastanak MUP-a, Grada Zagreba i organizatora na kojem se od Thompsonovog menadžmenta, kako neslužbeno doznajemo zatražila nadopuna elaborata.

Još nije odlučeno ni koje ulice će se zatvarati na dan koncerta, s obzirom na ogroman broj posjetitelja koji se očekuju.

"Što se tiče elaborata, ja sam informiran da su oni došli i da je MUP, poglavito Ravnateljstvo civilne zaštite, dalo sugestije što treba dodatno riješiti. Ja sam i najavio jučer u jednoj izjavi da će vjerojatno biti nekakvih sugestija, ali mislim da to generalno ide prema očekivanjima i u rokovima o kojima je bilo riječi", kazao je jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

O kakvim se sugestijama radi, otkrila je reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić.

"Neslužbeno doznajem da jučer na sastanku MUP-a i organizatora koncerta uspostavilo se da nije dokazano da 500.000 ljudi stane na Hipodrom. Organizator je u svom elaboratu računao bruto površinu Hipodroma, a ne neto. To znači da nisu uračunali u to koliko ljudi stane u odnosu na pozornicu koja je poput zgrade s 12 katova. Tu su i tone skela, sigurnosni koridor, prostor za prodaju pića, LED ekrani, popratni sadržaj koji će biti na površini Hipodroma i to nije uračunato u prostor, a pola milijuna ljudi je kupilo ulaznicu", ističe RTL-ova reporterka.

Što s dozvolom?

U MUP-u neslužbeno kažu da nema dozvole dok se taj dio ne riješi, a na stolu je čak i opcija da se naredi organizatoru da smanji broj ljudi koji mogu prisustvovati koncertu. Ali organizator koncerta Marka Perkovića Thompsona nam kaže da nisu čekali ni dana i da su taj problem odmah riješili.

"Kažu da su ograde proširili i da je sada sve u redu te da stane svih pola milijuna ljudi. Oni su računali prema prostorima u kojima se održavaju koncerti u zatvorenom. A to je jedan čovjek na 0.65 kvadrata jer za open air, otvorene koncerte ne postoji pravilnik", doznala je Brečić.

Organizatori su uvjereni da poštuju sve sigurnosne standarde i kažu da će taj elaborat vrlo brzo predati policiji.

"Policija sve ovo radi iz sigurnosnih razloga. Ona će ovdje imati i svoj punkt s kojeg će sve nadgledati. Rekli su nam koja je to lokacija, ali su nas zamolili da je ne otkrivamo iz sigurnosnih razloga kako ne bi došlo do hakerskog napada ili nečeg sličnog. No, radi se o lokaciji koja ima Hipodrom u vidokrugu", dodaje RTL-ova reporterka.

Prometni problemi

A kako će se riješiti pitanje promet s obzirom na to da na koncert dolazi pola milijuna ljudi? Taj problem još uvijek nije do kraja definiran i nema suglasja između strana koje sjede za stolom na razgovorima.

"Naime, organizator smatra da je to pitanje za MUP i Grad Zagreb, dok u Gradu Zagrebu smatraju da i organizator mora imati svoju odgovornost u tome. Još uvijek nije nađena ta lokacija, ali naći će se lokacija na koju će dolaziti autobusi iz drugih dijelova Hrvatske ili zemalja. Ono što se tiče zatvaranja prometnica, još nije odlučeno, ali to će, kažu mi neslužbeno u Gradu Zagrebu, biti puno šire od zatvaranja Avenije Dubrovnik ili Vukovarske s druge. Kažu da će se zatvarati ceste na više od 300 punktova. Tako da svi oni koji dolaze na koncert će morati prilično pješačiti da dođu do Hipodroma", navodi Brečić.

Razmatraju se razni scenariji, pa i oni najcrniji. Tog 5. srpnja je prvi udarni turistički vikend, dolazit će vozila iz Slovenije, Austrije, Njemačke, razmatra se mogućnost da nastanu čepovi prema Zagrebu. Isto tako vozila iz Dalmacije.

"U tim najcrnjim scenarijima, za koje nitko ne želi da do njih dođe, je ideja ako bi prevelik broj automobila krenuo prema Hipodromu, da bi jednostavno zapeli u prometu, da bi vozači nasred ceste ostavili automobile, a to bi bio problem i za hitne službe jer ceste ne bi bile prohodne", dodaje RTL-ova reporterka i naglašava da organizator koncerta, MUP, i grad Zagreb razgovaraju svakodnevno da sve prođe u najboljem redu.