Hrvatski je dan liječnika, a obilježava se i dan kada je prije 150 godina osnovan Hrvatski liječnički zbor. Prilika je to za istaknuti dugogodišnji doprinos liječnika i podsjetiti na one vrijednosti koje čine temelje medicinske etike i stručnosti - napisao je to ministar zdravstva Vili Beroš u otvorenom pismu. O položaju i izazovima liječnika s predsjednikom Hrvatske liječničke komore razgovarala je RTL-ova Leona Šiljeg.

"Hrvatski liječnici su u jednom izazovnom radnom okruženju, u jednoj neizvjesnoj budućnosti, a sasvim sigurno u ovom trenutku preopterećeni poslom, a tako i administracijom. Rade u sustavu koji je bremenit problemima", kazao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore. Veliki su izazovi pred liječnicima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliki izazovi pred liječnicima

"Najveći izazovi su enorman prekovremeni rad i spajanje poslovnog i privatnog života. Mlade generacije nisu navikle, kao mi stariji, praktički živjeti u bolnicama i to cijelo vrijeme, blagdanima i s pravom žele imati i svoj obiteljski život. Izazovi su smanjenje radnog opterećenja liječnika i podizanje njihovog statusa", dodaje Luetić.

Poslao je poruka onima koji žele otići iz Hrvatske. "Odluka će biti individualna, ja kada sam bio puno mlađi odlučio sam ostati. Oni koji odlaze, odlaze iz nabrojanih razloga, opterećenja, neadekvatnog položaja i u konačnici neprimjerenog vrednovanja našega rada. Nadam se da će se sve to popraviti kako bi se neki vratili, a buduće generacije zadržale", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vlada je napravila određene korekcije ali mi i dalje inzistiramo na radnopravnom statusu liječnika koji bi trebao regulirati i posebnosti liječničkih plaća i liječničkog rada, ali i regulirati posebno robovlasničke ugorove koji još nisu ukinuti", zaključio je Luetić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa