Zašto je papa odabrao baš ime Franjo? Hrvatski svećenik u Rimu: 'Da ga iznova podsjeća...'

Vjernici se opraštaju od pape Franje čiji se lijes uskoro zatvara. Posljednju počast papi odalo je više od 150 tisuća hodočasnika koji su satima stajali u redu kako bi ušli u Baziliku svetog Petra.

Stotinjak hrvatskih vjernika bilo je na i svetoj misi u hrvatskoj Crkvi svetog Jeronima. Inače, upravo ovdje se mise održavaju svaki radni dan u 18 sati. A za sutra u 16.30 najavljeno obraćanje kardinala Josipa Bozanića koji je u Rim stigao sinoć.

Iz Rima se javila reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić koja je razgovarala s pročelnikom Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislavom Hačkom.

Sinoć ste stigli ovdje s kardinalom Bozanićem i obišli ste Baziliku. Kako ste se osjećali?

Kardinal Bozanić je sinoć stigao u Rim, a danas sudjelovao na susretu Opće kongregacije kardinala. Bilo ih je skoro 140. Napominjem da u ovoj Općoj kongregaciji mogu sudjelovali i kardinali koji nisu kardinali izbornici. Uz kardinala Bozanića, u konklavama ako Bog da sudjelovat će još jedan Hrvat, kardinal Vinko Puljić na što smo ponosni. Nakon završetka kongregacije, kardinal se uputio u Baziliku svetog Petra i odao počast preminulom papi Franji. Pomolio se, ne samo za crkvu zagrebačku, nego i za čitav hrvatski narod.

Kako će to sutra (na sprovodu, op.a.) izgledati iz kardinalskih redova?

Kao i iz vjerničkih redova. Svi zajedno, i kardinali i vjernici, sudjelovat će na sprovodnoj misi, a kasnije popodne i na samom ukopu pape Franje u Bazilici svete Marije Velike.

Papa Franjo je po mnogo čemu bio poseban. Zanimljiva je njegova posljednja želja. Za mnoge nije iznenađenje što će na posebnom mjestu biti siromašni i potrebni?

Ako gledamo sve pape 20. stoljeća, svaki je bio poseban. Svaki je nastavio s radom svog prethodnika. Papa Franjo uzeo je to ime kako bi ga iznova podsjećalo na one malene. Jer kako nas uči evanđelje, upravo u tim malenima prepoznajemo samoga Krista. A kad gledamo svijet oko sebe, vidimo da se počelo sve više stavljati naglasak na materijalno. S druge strane, imamo i one koji nemaju ništa, koji su maleni, siromašni, možda negdje zaboravljeni. Ali oni su najbitniji jer nas podsjećaju što je u životu bitno.

