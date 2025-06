Zašto Austrijanci šute o Hrvatima? Počasni konzul: 'To nije uobičajeno ovdje...'

Prema posljednjim informacijama 11 osoba je poginulo, dok je više desetaka ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Grazu. Među ozlijeđenima je i veći broj onih koji su u kritičnom stanju.

Više o tome razgovarali smo s počasnim konzulom RH, Nikolausom Hermannom.

Koje su Vaše posljednje informacije što se tiče Hrvata? Znamo li uopće ima li ozlijeđenih Hrvata?

To ne znam. Pitao sam policiju, ali mi nisu ništa rekli. Odgovorili su da ne daju informacije.

Je li to uobičajeno ovdje?

Pa ja mislim da nije uobičajeno, ali to je tako jedna velika tragedija da su posebne neke regulacije sada.

Gdje je Vas zadesila ova vijest i kako ste reagirali?

Mene je zadesila u konzulatu. Svakog četvrtka imam konzularni dan. Moja žena me je nazvala da se nešto dogodilo i ona je bila jako zabrinuta jer njezin brat radi u toj školi. Ali on je bio u podrumu, to je njegova sreća, njemu nije ništa.

Jesu li uznemireni Hrvati?

Svatko je šokiran, to je sasvim jasno. Uznemireni će možda neki biti, ali šokirani su svi.

Razgovarali smo i s voditeljom Hrvatske katoličke misije u Grazu, fra Josipom Pasaričekom.

Što Vi kažete na ovo?

Naravno, to je šok za svakoga. Prvi moment kada sam čuo, nevjerica. Je li to stvarno ili je iz nekoga filma ili je to netko stvarno meni rekao? I onda kad dođeš sebi, vidiš da je to moguće. Prvo što se pitaš je 'Što je nagnalo osobu da to napravi'? 'Što se to nalazi u ljudskoj duši da ima tu potrebu ili tu želju, pogotovo ljudima koje nije niti poznavao?' Čovjek bi razumio da to napravi nekome tko mu je nešto kriv, to bi bilo za naše shvaćanje normalnije. Ja sam još uvijek u šoku, to je nešto strašno.

Koji su po vama ključni problemi mladih?

Vidi se malo dezorijentacija mladih, vidi se to traženje. Vidimo u Grazu petkom ili subotom navečer, vidimo po odijevanju ili ponašanju da je to jedna dezorijentacija. U katoličkoj misiji imamo grupe mladih gdje mladi traže nekako tu oazu i vidim da je nalaze. To je dobro, kao da bježe izvana da se spase. To se vidi i po godištima njihovim. Veliki je raspon od 17, pa preko 30 godina koji se još nisu vjenčali. Dakle, žene se puno kasnije nego nekad. Možda je tehnika, možda su mobiteli, možda je drugi način odgoja. Ne znam, možda je i pandemija malo djelovala na to.