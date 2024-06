Brojni Zagrepčani čekali su vijest jesu li im djeca upisana u vrtić. Porazni su podaci da je bez mjesta ponovno ostalo gotovo 2 tisuće djece.

Razočarenje i ljutnja jer za njihova sina ni ove godine u vrtiću nije bilo mjesta. "Ove godine stvarno smo smatrali da ćemo upasti u vrtić s obzirom da će dijete imati dvije godine. Mi smo imamo maksimalni broj bodova, zaposleni smo oboje, živimo dvije minute od vrtića, predali smo zahtjev za dječji doplatak. Ja stvarno više ne znam što bih trebala. Koji su nam daljnji koraci - ja ću tražiti očitovanje, to svakako. Stvarno sam razočarana, evo nemam riječi“, rekla nam je Marija Šušković iz Zagreba.

Za upis u zagrebačke gradske vrtiće ukupno je stiglo 11 i pol tisuća zahtjeva, šest posto manje nego lani. Valjanih zahtjeva bilo je oko 9 tisuća i 600. Inicijalno je upisano gotovo 7 tisuća i 700 djece, a ispod crte ostalo ih je - 1917. Pa iako je riječ o ogromnom broju, iz Grada poručuju da je to mnogo bolje nego lani. "Prošle godine na inicijalnim upisima imali smo 3180 neupisane djece. Dakle, mi govorimo o 40 posto manjem broju. Naravno, dok god nismo na nuli - nećemo biti zadovoljni“, poručila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.

Tko će raditi s djecom?

Udrugu Sidro zabrinjava pak druga brojka - hoće li s djecom imati tko raditi. "S obzirom na kroničan, značajan i alarmantan nedostatak stručnih kadrova. Dakle, nikakve promjene unatoč volji i želji gradova i općina pa tako i Grada Zagreba neće se dogoditi ako se država snažnije ne uključi u financiranje dječjih vrtića“, upozorila je predsjednica Udruge Sidro Katarina Turković Gulin.

Konačni rezultati upisa u Rijeci i Osijeku bit će poznati početkom idućeg mjeseca, a iz Splita procjenjuju da će sva djeca biti upisana u vrtiće. Iako je sada u Zagrebu ispod crte čak njih 1900, iz Grada očekuju da će do rujna gotovo sva djeca imati svoje mjesto.

“Privatni i vjerski vrtići sada provode upise ili nakon nas. Prošle godine upisali su oko 1500 djece tako da kad to zbrojimo meni se čini da je u ovom trenutku relativno izvjesno da do rujna mali broj djece može ostati neupisan, ali kako ćemo otvarati nove objekte i za tom potrebom ćemo odgovoriti“, istaknula je zamjenica Dolenec.

Slaba je to utjeha za Mariju Šušković: "Ja smatram da moje dijete neće dobiti vrtić, on ga je već sada trebao dobiti. Mi bi prihvatili jaslice i u Sesvetama, i u Bačunu, jaslice u Bidrovcu - to je tu minutu od moje kuće. Oni nas nisu ni pozvali na inicijalni.“

Konačni rezultati bit će 10. srpnja, a problem nedovoljnog broja mjesta u zagrebačkim vrtićima, vlast planira riješiti otvaranjem devet novih do kraja godine.