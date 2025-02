Vjernici u suzama i molitvama za papu: 'Oče svih nas, trebaš snagu da nas vodiš do kraja'

Podršku Ukrajini iz bolnice je uputio Papa Franjo uz poruku da je uz "patnički ukrajinski narod". Poglavar Katoličke crkve proveo mirnu noć, nakon što je jučer primio dodatni kisik i transfuziju krvi.

Još jedan nedjeljni Angelus na Trgu Svetog Petra- bez njega. Papa Franjo devetu je noć proveo u bolnici.

"Osjećamo blizinu Pape Franje iako je u bolničkom krevetu. Osjećamo ga blizu sebe. To nas obvezuje da još jače, još intenzivnije molimo kako bi ga Gospodin podržao u trenutku kušnje i bolesti", kaže Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizaciju.

Papa koji je u 88 godini, javio je Tiskovni ured Svete Stolice, zbog dvostruke upale pluća i dalje prima kisik, ali nije priključen na respirator.

Za papu moli cijeli svijet

Većina ljudi pomno su, neki mjesecima, neki godinama, planirali svoj dolazak u Vatikan kako bi vidjeli - njega. Sada će njihove želje ostati neispunjene, ali barem se nadaju da će njihove molitve biti uslišane. One za zdravlje prvog čovjeka Katoličke crkve.

"Ne znam kako se može nastaviti sve normalno u ovom trenutku. Samo bih se molila za njega, svi mi u molitvi za njega. Za mene je on posebna osoba. Nemam riječi", tužna je Elvira Romana iz Vatikana.

Osim na Trgu Svetog Petra, za Papu su vjernici molili i ispred bolnice Gemelli u kojoj je hospitaliziran. Crteži i baloni za voljenog Franceska. I poruke podrške.

"U ovom trenutku, oče svih nas, trebaš snagu, hrabrost i da nas vodiš do zadnjeg trenutka", kaže Rita Di Cassia Barbosa, časna sestra.

Svima njima, Papa je zahvalio u poruci koju je danas pročitao mons. Fisichella rekavši da su ga posebno dirnuli crteži i poruke koje su mu poslala djeca. A uoči treće godišnjice od izbijanja rata u Ukrajini i pozvao vjernike da se prisjete žrtava svih oružanih sukoba i mole se za njih.

'U svijetu mržnje, on je glas ljubavi'

"Papin glas je jako važan u ovom trenutku. Ovaj svijet je pun mržnje, a on je glas ljubavi. Ponavlja ono što nam je Krist rekao prije dvije tisuće godina. Dakle, jako nam je potreban i nadamo se da će vrlo brzo ozdraviti", rekao je Normando Bizeria iz Brazila.

Za to se mole vjernici diljem svijeta pa tako i u Africi.

"To je divljenje prema ovom starom čovjeku koji je obišao cijeli svijet. Star kakav je, znate, bez straha od osude i bez straha za svoje zdravlje. Dakle, sve je dao za evanđelje. Divim mu se i molimo se za njega u ovom trenutku u kojem je njegovo zdravlje stvarno slabo", kaže svećenik iz Kenije Alfonso Poppi.

A to potvrđuju i liječnici. Najviše strahuju da bi se Papi bakterije iz pluća mogle proširiti krvlju i izazvati sepsu. S obzirom na to da je u poznim godinama, 88 mu je godina i na njegovo zdravstveno stanje - to je bitka koju bi Papa Franjo teško dobio.