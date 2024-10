Zabranjeni pesticidi 'pali' na Bajakovu. Jesu li trebali završiti na hrvatskim poljima?

Na graničnom prijelazu Bajakovo zaplijenjene su velike količine zabranjenih pesticida. U Hrvatsku ih je nezakonito pokušao unijeti Nizozemac. Doznajemo koje im je bilo krajnje odredište i znamo li čim je tretirana hrana koju jedemo.

Jedna od većih zapljena

U automobilu je Nizozemac skrivao ukupno 226 kilograma zabranjenih pesticida. Otrov je čuvao u malim bočicama.

"Otkriveni su bili u osobnom automobilu u prtljažnom dijelu, to nam je jedna od većih zapljena. Nalazili su se u osobnoj prtljazi koju mi pregledavamo, nisu bili ništa specijalno skriveni", kaže predstojnica Graničnog carinskog ureda Bajakovo Silvija Mlinarević.

Pesticidi su oduzeti i bit će uništeni. Na Bajakovu je njihov put završen.

"Dva su moguća razloga zašto bi se za to netko odlučio. Prvi da se netko odlučio uvesti tvari koje su kod nas bile dozvoljene, a sada su zabranjene i da si tako olakša rad. Drugi mogući razlog je da uveze tvari slične onima koje su kod nas dozvoljene, a li ih nabavlja od neprovjerenih proizvođača i po jeftinijoj cijeni", kaže dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Aleksandar Mešić.

Nevidljivi, a opasni

Još se ne zna kamo se s njima Nizozemac uputio i jesu li trebali završiti na hrvatskim poljima.

"Moje mušterije, a tu sam već više od 30 godina znaju što je prava roba jer se mi ne bavimo na veliko posadi, poberi prodaj. Znaju po klupi što je domaća roba, to se vidi", kaže prodavačica na zagrebačkoj tržnici Dolac Tereza.

Pesticidi oku nisu vidljivi, ali su opasni.

"Kod gospođe kupujem, ali se inače jako bojim pesticida. Eto, ne volim što god u trgovinama. Vjerujete li da voće i povrće nisu prskani pesticidima? Ne vjerujem, ne vjerujem, mislim da je sve prskano, sve što je lijepo je prskano. Imate svoj štand? Da, njima vjerujem", kaže Ljubica iz Zagreba.

No stručnjaci otkrivaju da pesticidi ipak pronalaze put do naših tanjura.

"U našim analizama koje provodimo redovito ponekad pronalazimo zabranjene pesticide. Najčešće se tu radi o pesticidima uvezenima iz zemalja koji nisu članovi Europske države", kaže voditeljica Odjela za analitičke tehnike NZJZ-a Dr. Andrija Štampar Gordana Jurak.

Razloga za paniku nema

Lani je bilo 388 zapljena čiji su unos i uporaba u Hrvatskoj zabranjeni. U automobilima i kamionima se skrivalo 530 litara i 333 kilograma raznih pesticida, herbicida i fungicida. Izrečeno je ukupno milijun eura kazni. Ove godine samo u prvih devet mjeseca oduzeto je oko 340 kilograma i 560 litara zabranjenih pesticida.

U ovom razdoblju od travnja do rujna to je period u kojem se oni pojavljuju gotovo svakodnevno, to se uglavnom kreće od jedne litre, jednog kilometra pa dalje.

Ali razloga za paniku nema. Prilikom konzumiranja voća i povrća ne može doći do akutnog trovanja ljudi već bi to trebao biti neki kronični višegodišnji unos pesticida da bi štetno utjecao za zdravlje ljudi.

Nizozemac je platio kaznu od 13 tisuća i 200 eura, ali i za uništavanje pesticida tisuću i pol eura.

