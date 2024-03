U Kistanjama ponovno napad vukova. Godinu i pol nakon što su lokalnog stočara napala dvojica, sada su se u opasnoj situaciji našli i njegova supruga i djeca. Mještani se žale, poručuju da znaju kako je vuk zaštićena vrsta, ali traže zaštitu za svoju djecu.

Dok je Huanita Štrbac bila u polju s kćerima od sedam i devet godina i čuvala stoku, muž joj je javio da je vidio kako su dva vuka pošla prema njima.

"Bilo je skupi djecu, skupi blago i moli Boga da sve prođe u redu", kaže Huanita koja nije imala druge nego da okupi 24 ovce, devet koza, dvije krave i djecu, dok su ih čuvala četiri psa.

'Panika i strah, a noge ne slušaju'

U tom se trenutku najviše prestrašila za djecu.

"Panika i strah, noge ne slušaju, a moraš krenuti. Skupila sam njih, u biti više je moja Anastasija trčala skupljati ih nego ja. Blokada. I ništa, krenuli smo kući. Psi su nas okružili, ovi mlađi su stali, a onda su došli veći i krenuli. Nisam gledala ni kud idu, ni gdje, ni šta rade", prisjetila se.

Sve to se zbilo dvjestotinjak metara od njihove kuće, ali istodobno su vukovi napali i na drugim mjestima u Kistanjama.

"To je bio napad za napadom. Prema nama su ta dva krenula, u Štrbcima su zadavili tri ovce, napali su dvije žene i u Bezbradicama su napali jednu ženu, ne znam je li bilo tu štete", kaže Saša Štrbac koji se jedva, gotovo na kućnom pragu, obranio od vukova u lipnju 2022. godine.

Napadi su svakodnevni, odštete samo malim dijelom pokrivaju štete, a ljudi se sve više boje. Šarplaninci, border colllie i kangali, Saša sada ima ukupno sedam velikih pasa za obranu od vukova. Kaže da će uskoro doći vrijeme kad će doslovno morati imati jednog psa na jednu domaću životinju.

Stalni napadi usred bijela dana

"Od Laškovice do Nunića, to je nekih 20 kilometara. Na tih 20 kilometara je viđeno preko 30 jedinki vuka u zadnjih mjesec dana. Sam taj čopor u Kistanjama, ljudi ga viđaju, on tu patrolira već nekih dobrih tri-četiri mjeseca. Prije neki dan je napao čovjeka kraj željezničke postaje, zadavio mu dvoje janjaca i dvije ovce", dodaje Saša.

O svemu je obavijestio i načelnika Općine da pokuša urgirati kod Ministarstva zaštite okoliša. Napadi i na ljude, ne samo na stoku, usred bijela dana i usred naselja ozbiljna su stvar - poručuju lovci.

"Alarmantno je već nek vrijeme. Mi na to upozoravamo već par godina, to se proteglo. I možemo reći da našim prikupljanjem uzoraka, snimkama, viđanjima na terenu, vidimo ih na svakodnevnoj bazi tako da više tu uopće nema rasprave o tome je li vrijeme da se krene u nešto konkretnije ili da i dalje idemo u skupljanja, u analize jer od toga izgleda nema ništa", kaže tajnik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije Joso Dujić.

Kako neslužbeno doznajemo, u Ministarstvu razmišljaju o dozvoli odstrjela prekobrojnih jedinki.