Već pri samoj izgradnji autocesta po Hrvatskoj osigurani su "zeleni" mostovi, prolazi i prijelazi za divlje životinje, ali nije rijetkost da one, ali i psi, zalutaju unutar ograđenog prostora na autocesti gdje se vozi brzo i bezbrižno. Na A1 rano jutros se - iz nesreće odbjeglom - psu da dionici ispod Sv. Roka, "pridružio" i vuk kraj Benkovca, pa HAC ima pune ruke posla kako bi se omogućila sigurnost vozačima.

Unutar ograde autoceste, svi računamo da se u kontroliranim uvjetima možemo voziti brzo i bezbrižno, pa je rano jutros vuk unutar ograde na autocesti između Benkovca i Zadra uznemirio vozače i potaknuo ih na oprez. "Prvenstveno mi moramo gledati na sebe. Opasna je stvar zato što vidimo i pse. U zadnje vrijeme izlaze na autoceste, na obične ulice", kaže Jovo iz BiH koji putuje iz Austrije kući u Uskoplje, a Čapljinac Niko dodaje: "Čuo sam na radiju sada kako sam se vozio, javljaju da ima vuk između čvora Zadar Istok i Benkovac, da se pripazi, da se sporije vozi i tako."

U 2023. godini na hrvatskim autocestama su se dogodila ukupno 233 naleta na divlje životinje među kojima su bile srne, divlje svinje, lisice, jazavci i druge životinje. "Javnost se obavješćuje odmah po nastanku izvanrednog događaja, a isto tako po prestanku izvanrednog događaja. Obavještavanje javnosti radimo putem HAK-a. Naš operater iz Centra za nadzor i upravljanje prometom šalje izvanrednu obavijest prema HAK-u, a HAK putem radija obavještava javnost", pojašnjava Mario Soldan, direktor Sektora za održavanje HAC-a čije ophodarske službe svoje dionice unutar 24 sata obilaze i po šest puta, a ako je potrebno i više. Vuka više nisu vidjeli što znači da je sam pronašao izlaz.

Jesu li vozači na autocesti jutros kraj Benkovca vidjeli vuka ili psa, teško je procijeniti jer na tom dijelu autoceste nema pokrivenosti sigurnosnim kamerama. No, kako je poznato da na ovom području ima više čopora vukova, moguće je da je bio i vuk, pa je o svemu obaviješten i Interventni tim za divlje životinje Zadarske županije koji je spreman izaći na teren ako se divlja životinja ponovo pojavi.

"Konkretno može biti erozija tla, tako da se takva jedinka može provući uz zaštitnu ogradu, može doći i do preskakanja. Naravno, da bi se ovdje išlo zaštititi zaštićenu jedinku i gledati da se protjera takva jedinka u jedan zaštićeni otvoreni kraj, da može izaći. I to je to. Nikako nauditi toj jedinci", poručuje član Interventnog tima Roko Pavić, inače tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije.

Čak i kada nema upozorenja i ograničenja brzine, vozačima ostaje da budu na oprezu jer mogućnost da se životinje nađu na kolniku uvijek postoji, a naletom na životinju, pogotovo veliku poput medvjeda, nesreća bi mogla biti kobna i za sve putnike u automobilu.

