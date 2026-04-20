Vrebaju prijenosnici opasnih bolesti: Simptomi se mogu razviti i nakon mjesec dana

Osim ljepote prirode, s proljećem dolaze i krpelji, koji mogu biti prijenosnici opasnih bolesti. Kako se zaštititi i u slučaju ugriza prepoznati simptome?

U Hrvatskoj krpelji mogu biti prijenosnici lajmske bolesti i krpeljnog meningoencefalitisa, a simptomi se mogu razviti i mjesec dana nakon što se krpelj izvadi iz tijela.

"Karakterističan osip na koži, u obliku koncentričnih krugova. Znaju se javiti simptomi kao što su otečeni limfni čvorovi, bol u zglobovima, povišena tjelesna temperatura", navodi Ivana Kirin Jurić, voditeljica Laboratorija za istraživanje vektora NZZJZ-a Istarske županije. U tom se slučaju odmah treba javiti liječniku.

Treba zaštititi i kućne ljubimce

A treba zaštititi i kućne ljubimce. Postoje ampule, tablete i ogrlice koje ubijaju krpelje. No niti jedna zaštita nije stopostotna. Ako krpelja ipak pronađemo, treba ga izvaditi.

"Kod pasa to nije opasno, čak i neka ostane rilce, ukoliko je krpelj živ, on može prenijeti psu vrlo opasne bolesti, babezijozu, znači bolje je ukloniti makar tijelo krpelja, ostaviti glavu nego ga pustiti, jer on ukoliko bude na psu dva sata, već može prenijeti kobnu bolest", navodi veterinarka Jelena Missoni.

Kod ljudi su, naravno, najizloženiji oni koji često borave u prirodi. Treba nositi duge rukave i nogavice, nanijeti zaštitu i pregledati se po dolasku kući.

Gdje se sve mogu 'javiti' i što učiniti ako ga nađemo

"Moguće da se jave iza ušiju, na tjemenu, naravno, svugdje di je koža tanka. I krpelja ako i uočimo na sebi, treba ga izvaditi na način da se uzme pinceta, uhvatiti ga što bliže koži, samo ravno izvući. Dakle, ne zakretati", navodi Ivana Kirin Jurić.

Objašnjava da se ni ljudima neće ništa strašno dogoditi ako ne uspijemo izvaditi glavu krpelja. Važno je ne mazati ga uljima jer on na taj način neće izaći, samo je veća vjerojatnost prijenosa bolesti.

