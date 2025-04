Dolazi iz zemlje odličnog vina, u Hrvatskoj je tek godinu dana, a zasmetala mu je samo jedna stvar

Druga najduža zemlja svijeta. Dom vulkana. Ali i odličnog vina. Christian Rodrigo Antonio Donoso u Hrvatskoj je tek godinu dana. I već ju je zavolio. Pogotovo jer je sigurna zemlja. "Jednom sam zaboravio mobitel u kafiću u centru Zagreba, vratio sam se nakon nekog vremena, i čovjek mi ga je čuvao", komentirao je veleposlanik Čilea.

U njegovom domu sve je u znaku Hrvatske i Čilea - od umjetnina na zidu i ponča na kauču. Ima čak i hrvatske kovanice. I baš sve ima neku svoju posebnu priču. "Vozim bicikl cijeli život. To je nešto što je u mojoj obitelji. I to je prva stvar koju kupujem kad dođem u neku zemlju", rekao je. Na posebnoj polici drži i poklone hrvatskih prijatelja. "Neke od njih sam popio. Ali probao sam sve. Najbolja je dunja…rakija", komentirao je.

Ambasador Donoso u diplomaciji je cijeli život. Radio je posvuda od New Yorka i Haitija, do Belgije, Luksemburga, Ženeve, Beča i Hrvatske. Svugdje gdje ide, kaže, s ponosom priča o svom Čileu. Najviše mu nedostaje obitelj i prijatelji ali i hrana. "Nedostaje mi cochayuyu, to je morska trava, alga koja raste u pacifičkom Oceanu. Toga ovdje nema. Jedemo to u Čileu. Izvozimo u Japan. Tamo to obožavaju", poručio je Donoso.

Na posao ide biciklom

U Hrvatskoj ga je oduševilo mnogo toga, jug zemlje pogotovo. "Kamene kuće su nevjerojatne u Dalmaciji, na otocima. Impresioniram sam također, Crkvama. Crkve u ovoj zemlji su zaista zapanjujuće".

Skroman i jednostavan, čileanski veleposlanik živi uobičajenim životom. Na posao obično ide biciklom. Pokazao nam je ambasadu u koju čim uđete vidite čileanskog predsjednika. "Prva impresija Gabrijel Borić s hrvatskim korijenima. Njegova obitelj je s Ugljena i Brača. I on je najmlađi predsjednik na svijetu. Ima 37 godina. I još jedna dobra vijest, postat će otac u šestom mjesecu. Sreo sam ga nekoliko puta, a znam ga i otprije jer je bio u parlamentu 8 godina prije nego što je postao predsjednik", rekao je Donoso.

Uz to što ponosno predstavlja svoju zemlju, veleposlanik Donoso prima razne poduzetnike koji žele ulagati u Čile Otkriva nam kako je to jedini trenutak kad u uredu sjedi, u svim ostalim situacijama stoji. "Tako radim već 15 godina zbog problema s leđima. Preporučili su mi da to probam, preporučujem i Vama, promijenit će Vam život jer raspoređujete tijelo cijelo vrijeme i bolje se koncentrirate".

Tajna jedne ladice

Iako je s Hrvatskom povezan otprije, neke riječi su mu jednostavno prekomplicirane, kao naprimjer riječ "veleposlanik". "Trebalo mi je dugo da to naučim. Volim primjerice riječ polako, jer je to filozofija, način života. Ali volim jako i riječ pola pola. Zato što baš paše za puno toga i zvuči jako lijepo", dodao je.

Otkrio nam je i tajnu svoje jedne ladice. "Danas sam došao s kravatom, ali obično kravate držim ovdje. Većina plava ili bordo, tako da ne idem previše daleko od tih boja" Rodrigo Donoso u Zagrebu živi sam. I ponosno otkriva - hrvatska zajednica u Čileu iznimno je jaka, a svake godine 40 tisuća Čileanaca dolazi na hrvatsku obalu. "Nema se tu što ne voljeti, osim jedne stvari u mom slučaju, ponekad vozači ne poštuju bicikliste, to je jedina stvar"

Od mediteranske klime i ljudi pa sve do hrane - Čile i Hrvatska imaju mnogo sličnosti. Ni ne čudi stoga što se veleposlanik Donoso ovdje osjeća baš kao kod kuće.

