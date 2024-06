Sedam kilograma šećera i pet čokolade - količina je to slatkog u kojoj godišnje uživa svaki Hrvat.

"Volim slatko jako. Prodala bih se za slatko. Najviše kremaste kolače i sladoled", kaže Višnja iz Zagreba.

Slasticama ne može odoljeti ni Roko iz Zagreba. Najviše ga veseli čokolada, a na meniju je "nakon ručka za desert".

Na jelovnicima često je i povrće. Rekorderi smo u EU po konzumaciji - 86 kilograma na godinu, to jest 300 grama dnevno. Pita li se stručnjaka količina se treba podebljati za još 200 grama.

"To bi bio standard, to ne bi bilo super sad se dobro hranim. To je ono što bi svatko trebao napraviti i onda ste na dobrom putu da imate zdrav i produktivan život", ističe nutricionist Branimir Dolibašić.

No, kao nacija zapeli smo u zoni pretjeranog sjedenja i brze hrane. Statistika nam ne ide u korist.

S debljinom u Hrvatskoj živi više od milijun i 200 tisuća ljudi to jest svaka druga odrasla osoba i svako treće dijete od osam godina. S prekomjernom težinom problem ima 34 posto djevojčica i 37 posto dječaka.

Najvećim krivcem za pretilost smatra se manjak kretanja i puno hrane.

"Više im je teško se kretati i to je jedan apsurd jer pravilno uzimanje hrane i pravilno kretanje su jedini poželjni koji daju rezultate prave. Svi bi rado preko noći smršavili što naravno nije moguće", rekla je predsjednica Udruge za prevenciju prekomjerne težine Sonja Njunjić.

Da se ljude potakne na zdrave životne navike na Jarunu je otvorena ekološka tržnica s 25 certificiranih proizvođača. Svakog četvrtka tamo su i Neven i Matea. Osam godina uzgajaju ekološko povrće i voće.

"Životni trendovi se isto mijenjaju i ljudi žele što kvalitetniju hranu za sebe. Sam ekološki uzgoj dosta je izazovniji, dosta tu i daje dodatnu kvalitetu i s jedne strane to je povrće koje se samo za sebe bori i sama ta biljka ima puno više hranjivih tvari, bogatiji okus", rekao je Neven Novak, vlasnik OPG-a iz Zagreba.

"Ono je dobro za prirodu, za buduće generacije i ono što je jedan veliki benefit domaćeg ekološkog povrća u odnosu na uvezeno je svježina", dodala je Matea Novak, vlasnica OPG-a iz Zagreba.

Važno je zdravije se hraniti i baviti sportom su to i veće koristi za zdravlje.

